Mikhail Gorbaciov, l’ultimo leader dell’Unione Sovietica, architetto della perestrojka e della glasnost e vincitore del premio Nobel per la pace, è scomparso di recente. In un momento in cui la Russia sta scivolando verso il “neototalitarismo“, l’eredità di Gorbaciov sembra svanire nell’oblio. Come l’uomo che “è riuscito a cambiare il mondo ma non il suo paese”, ha interpretato una figura tragica: un visionario troppo idealista e troppo umano per rafforzare una massiccia trasformazione nel paese.

Ma l’era di Gorbaciov è davvero finita?

Da quando si è dimesso da presidente dell’Unione Sovietica nel 1991, Mikhail Gorbaciov era solito dire che avrebbe potuto perdere come politico, ma la perestrojka aveva vinto. Questo è ciò che ha creduto fino alla fine. In una delle sue ultime interviste, ha aggiunto, con una risatina: “Chi ha detto che l’era di Gorbaciov è finita? È appena iniziato». Aveva ragione: mentre la Russia sta lottando per fare i conti con il suo passato difficile, ora è forse troppo presto per trarre conclusioni sul suo ruolo nella storia, troppo vicino alla data per apprezzare la portata gigantesca di ciò che era riuscito a fare per il paese e il mondo.

A partire da ora, i giudizi sembrano variare in larga misura. Immediatamente dopo la sua morte, il 30 agosto 2022, un’ondata di lodi ha invaso i media in Occidente, dove l’ultimo leader sovietico è adorato e lodato per i suoi sforzi di pacificazione. Ma le cose sono più complicate in Russia. L’ultimo sondaggio d’opinione dell’agenzia WCIOM finanziata dallo stato mostra che il 74% dei russi prova antipatia nei confronti di Gorbaciov, per lo più associando le sue riforme a problemi economici che hanno portato al crollo dell’Unione Sovietica e al caos degli anni ’90; solo il 13 percento ha affermato di provare sentimenti positivi nei suoi confronti. Un precedente sondaggio condotto da un sondaggista indipendente Levada Center offre un quadro più sfumato: il 15% ha sentimenti positivi, il 46% si sente negativo, mentre il 30% è indifferente. Questi numeri possono solo fornire un’approssimazione dell’umore pubblico in Russia, poiché gli atteggiamenti effettivi sono difficili da misurare in condizioni autoritarie.

Per sua stessa ammissione, Gorbaciov è difficile da capire. E oggi può essere visto come il tragico eroe della Russia, un “profeta incompreso“: l’uomo che ha fermato un disumano esperimento totalitario, ha posto fine alla Guerra Fredda, ha liberato milioni di persone e ha cercato di guidare il paese verso un percorso democratico, ma il cui la vita politica è stata interrotta, impedendogli di realizzare la sua visione. Sono stati commessi errori, le condizioni stabilite per la democratizzazione non sono state pienamente utilizzate e la libertà che aveva concesso è stata usata contro di lui, poiché è stato cacciato dai riformatori più radicali e assetati di potere. Nonostante tutto, è difficile anche solo immaginare come sarebbe il mondo di oggi senza le riforme di Gorbaciov. Eppure i suoi straordinari successi sono a malapena ricordati, quindi prima che qualsiasi potenziale giudizio sulla sua eredità possa essere approvato, è necessaria una breve rassegna dei suoi sforzi sia nazionali che internazionali.

Democratico inaspettato

L’eredità di Gorbaciov è definita da tre politiche distintive: perestroika (“ricostruzione”), glasnost (“discorso aperto”) e nuovo pensiero politico (una dottrina di politica estera che prevedeva la fine della corsa agli armamenti e la guerra fredda con l’Occidente). Gorbaciov coniò la parola “perestrojka” all’inizio del suo mandato come Segretario Generale del Partito Comunista, iniziato nel marzo 1985. All’inizio aveva una visione piuttosto ristretta delle riforme incentrate sull’economia e sullo sviluppo tecnologico, ma, alla fine, la sua ” ricostruzione” si estendeva ben oltre e abbracciava politica, ideologia e cultura.

Gorbaciov ereditò il paese con un sistema politico altamente centralizzato, un complesso militare-industriale gonfio, un controllo totalitario sulla società e un modello economico di pianificazione, che si era ampiamente esaurito con conseguente stagnazione, corruzione endemica e crescente divario tecnologico con l’Occidente. Fu spesso criticato per la mancanza di un piano adeguato, ma la portata delle riforme si rivelò così massiccia, la complessità dei problemi del sistema sovietico così senza precedenti che, forse, intuì che qualsiasi piano avesse potuto escogitare sarebbe inevitabilmente vacillato.

Abbastanza rapidamente, Gorbaciov si rese conto che le riforme cosmetiche dell’economia non potevano salvarla, così andò a introdurre l’attività imprenditoriale privata attraverso una serie di legislazioni (cioè sulle imprese statali e sulle cooperative) e la parziale privatizzazione del demanio. Questi passaggi erano ancora insufficienti. Anche se alcuni meccanismi di pianificazione sono stati indeboliti, altri, come la regolamentazione dei prezzi, sono stati preservati, il che ha ostacolato l’emergere di un mercato a tutti gli effetti e, spinto dal crollo dei prezzi del petrolio del 1986, alla fine ha accelerato la fine del sistema. Nel 1990, la produzione industriale sovietica iniziò a diminuire per la prima volta dal secondo dopoguerra, il disavanzo del mercato di consumo divenne totale e il sistema finanziario andò praticamente in bancarotta.

L’obiettivo della riforma politica di Gorbaciov era trasferire il potere dal monopolio del Partito Comunista “nelle mani di coloro ai quali avrebbe dovuto appartenere secondo la Costituzione – i Soviet [consigli eletti] – attraverso libere elezioni dei deputati popolari”. Per raggiungere questo obiettivo, Gorbaciov lanciò la politica di “democratizzazione” e spinse per modifiche costituzionali per separare il Partito Comunista e lo Stato, che erano essenzialmente un organo di governo sotto il sistema sovietico. Nel 1988, ha introdotto un nuovo organo legislativo supremo chiamato Congresso dei Deputati del Popolo e ha supervisionato le prime elezioni nazionali parzialmente libere del Congresso l’anno successivo. Per separare ulteriormente la leadership del partito dalla leadership del paese, Gorbaciov abolì l’articolo VI della Costituzione sovietica sul ruolo guida del Partito Comunista, stabilì un sistema multipartitico e introdusse un nuovo ufficio del presidente dell’Unione Sovietica. Nel marzo 1990 è stato eletto il primo e, come si è scoperto, l’ultimo presidente dell’Unione Sovietica dal Congresso dei Deputati del Popolo.

Glasnost è stata, forse, una delle più grandi e apprezzate conquiste di Gorbaciov in patria, con conseguente più libera circolazione delle informazioni e graduale apertura della società. Nel 1986 Gorbaciov iniziò a rilasciare prigionieri politici ea riportare in patria gli esiliati politici, incluso un noto dissidente: l’accademico Andrei Sakharov, vincitore del Premio Nobel per la pace nel 1975. È stata lanciata un’ampia campagna per riabilitare le vittime della repressione politica. Ai media sovietici, per la prima volta, è stato permesso di riferire sui problemi reali del Paese e di criticare le autorità. Il riconoscimento dell’esistenza della sottocultura sovietica ha scatenato grandi forze creative nell’arte, nella musica e nella cinematografia sovietiche. I movimenti giovanili informali – hippy, punk, metallari – hanno guadagnato popolarità e sono fioriti alla fine degli anni ’80.

Pacificatore

L’obiettivo della politica estera innovativa di Gorbaciov era prevenire una guerra nucleare con l’Occidente, che credeva sinceramente fosse la più grande minaccia per il pianeta. I suoi sforzi, tuttavia, ebbero un effetto collaterale indesiderato: la disintegrazione del blocco orientale e la successiva dissoluzione dell’Unione Sovietica.

Nel 1986 Gorbaciov ha presentato la sua visione della situazione internazionale, evidenziando l'”interdipendenza” del mondo moderno, la complessità e l’universalità dei problemi globali e la necessità di “interazione consapevole tra stati e popoli”. Ha sostenuto “un mondo senza guerre, senza una corsa agli armamenti, un mondo libero dal nucleare e non violento” per il bene di tutta l’umanità. In particolare, ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra l’Unione Sovietica e il suo principale avversario geopolitico, gli Stati Uniti, “sulla base dell’uguaglianza e della comprensione reciproca”. A quel tempo aveva già incontrato il presidente Ronald Reagan a Ginevra e aveva avviato la conversazione sulla limitazione delle armi, che è proseguita al vertice di Reykjavik del 1986 e culminata con la firma del Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio del 1987 a Washington, DC come il Soviet- Il riavvicinamento americano ha guadagnato slancio, Reagan ha affermato di non considerare più l’Unione Sovietica un “impero del male”, il termine che aveva usato solo quattro anni prima. Nel luglio 1991, Gorbaciov e George W. Bush hanno firmato a Mosca il Trattato di riduzione delle armi strategiche (START-1), che prevede una riduzione degli arsenali nucleari di entrambi i paesi di circa il 30%.

Oltre a migliorare i rapporti con gli Stati Uniti, nel maggio 1988 Gorbaciov pose fine alla disastrosa guerra con l’Afghanistan sanzionando il ritiro delle truppe sovietiche. Spinta dalle preoccupazioni della concorrenza geopolitica nella regione, l’Unione Sovietica ha invaso questo paese dilaniato dalla guerra civile nel 1979 per stabilire un regime amico. Questa interferenza ha provocato un pantano lungo dieci anni, che è stato paragonato negli Stati Uniti alla guerra del Vietnam, e ha causato all’Unione Sovietica un immenso “danno materiale e morale”.

Mentre le riforme di Gorbaciov si disfacevano sia in patria che all’estero, la presa di ferro dell’Unione Sovietica sul blocco orientale iniziò ad ammorbidirsi. Una tendenza rivoluzionaria è iniziata in Polonia, dove, nel giugno 1989, si sono svolte le prime elezioni parzialmente libere che hanno portato a una schiacciante vittoria del movimento sindacale Solidarnosc e alla fine del governo comunista. Allo stesso tempo, l’Ungheria iniziò a sollevare la cortina di ferro, consentendo l’apertura di una porta di confine con l’Austria. Nell’agosto 1989, le rivoluzioni pacifiche stavano dilagando in Cecoslovacchia, Bulgaria e Germania dell’Est, mentre il blocco orientale si stava disintegrando (l’unico paese a non sfuggire alla violenza era la Romania). Fu nell’estate del 1989 che Francis Fukuyama proclamò notoriamente la fine della storia e il trionfo delle idee occidentali e della democrazia liberale, una dichiarazione che ritirò quasi tre decenni dopo.

Questo processo rivoluzionario in Europa culminò nel novembre 1989 con la caduta del muro di Berlino, il simbolo della Guerra Fredda che dal 1961 aveva incarnato la divisione ideologica tra Oriente e Occidente e il confronto tra due superpotenze: l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti. L’anno successivo Gorbaciov e il cancelliere tedesco Helmut Kohl firmarono a Mosca il trattato sulla riunificazione della Germania e, un mese dopo, Gorbaciov ricevette il Premio Nobel per la pace “per il ruolo di primo piano svolto nei cambiamenti radicali nelle relazioni est-ovest .” Nel 1991, l’Organizzazione del Patto di Varsavia, un’alleanza militare di stati socialisti dell’Europa orientale creata in opposizione all’Alleanza del Nord Atlantico guidata dagli Stati Uniti, si sciolse. Tutti i partner dell’ex Unione Sovietica in questa organizzazione divennero in seguito membri della NATO.

Sognatore, interrotto

Già nel 1988, l’Estonia ha dichiarato la sua sovranità dall’Unione Sovietica, seguita da tutte le altre 14 repubbliche sovietiche, inclusa la Russia, entro i due anni successivi. La Lituania è diventata la prima repubblica a separarsi ufficialmente dall’Unione Sovietica nel marzo 1991, ma prima ha dovuto affrontare la repressione di Mosca che ha causato quattordici morti e oltre cento feriti. (In contrasto con i calorosi ricordi della maggior parte dei leader su Gorbaciov dopo la sua morte, alcuni politici lituani lo hanno accusato di comportamento “criminale”; Gorbaciov, tuttavia, aveva sempre pubblicamente negato di aver dato l’ordine di sparare ai manifestanti, incolpando il KGB). Mentre altri stati baltici, insieme a Georgia, Armenia e Moldova, stavano per dichiarare la loro indipendenza (cosa che la Georgia fece il 9 aprile 1991), Gorbaciov iniziò i preparativi per un trattato per trasformare l’Unione Sovietica in un’Unione federale degli Stati Sovrani. Riuscì a coinvolgere le teste delle restanti nove repubbliche sovietiche: Azerbaigian, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan. Questi piani, tuttavia, furono vanificati.

I molti sostenitori della linea dura del Partito Comunista, che inizialmente avrebbero potuto sostenere le riforme di Gorbaciov, erano scontenti dei processi di democratizzazione e liberalizzazione da lui facilitati. Mentre l’Unione Sovietica stava affrontando la dissoluzione mentre il sentimento nazionalista cresceva su tutta la linea, un gruppo di otto intransigenti, noto come Comitato di emergenza statale, tentò di deporre Gorbaciov con un colpo di stato nell’agosto 1991. Fallirono a causa di vari fattori, inclusa la scarsa organizzazione, la resistenza popolare guidata da Eltsin e la mancanza di supporto militare. Invece di riprendere il potere, i golpisti hanno solo stimolato il collasso sovietico, innescando la cosiddetta “sfilata delle sovranità“, dichiarazioni di indipendenza di altre repubbliche. Nel periodo dal 20 al 31 agosto, gli atti di indipendenza sono stati adottati da Estonia (20°), Lettonia (21°), Ucraina (24°), Bielorussia (25°), Moldova (27°), Uzbekistan e Kirghizistan (entrambi 31°); a settembre si sono aggiunti Tagikistan (21°), Armenia (23°); e, in ottobre, dall’Azerbaigian (18°) e dal Turkmenistan (27°). Le uniche repubbliche che a quel punto non hanno seguito l’esempio sono state Russia e Kazakistan.

Nonostante il colpo di stato, Gorbaciov cercò di preservare l’Unione Sovietica in qualche forma fino alla fine del suo governo. L’idea è stata sostenuta dalla maggioranza dei popoli delle nove repubbliche che hanno espresso le loro opinioni nei risultati del referendum del marzo 1991 (il 76% ha sostenuto l’idea). In seguito scrisse che «la via alla sovranità politica delle repubbliche, alla loro indipendenza economica, alla conservazione della loro identità, allo sviluppo della cultura passava attraverso il rinnovamento dell’Unione, trasformandola in una federazione democratica, reale, efficace, per cui le repubbliche delegano parte dei loro poteri”.

Ma la maggior parte dei governanti delle repubbliche sovietiche credeva che l’Unione Sovietica fosse già morta. Nel dicembre 1991, sulla scia del referendum ucraino sull’indipendenza, sostenuto dal 92,3% dei voti, i leader di Russia, Ucraina e Bielorussia – rispettivamente Boris Eltsin, Leonid Kravchuk e Stanislav Shushkevich – hanno negoziato un trattato alternativo. Nonostante Gorbaciov si oppose e cercasse persino il sostegno militare, che secondo quanto riferito non ottenne, il trattato fu firmato l’8 dicembre 1991. Gli accordi di Belavezha dichiararono la fine dell’Unione Sovietica. Al suo posto fu istituita la Comunità degli Stati Indipendenti, che consisteva in 12 ex repubbliche sovietiche. Gorbaciov si è dimesso e non ha mai più ricoperto cariche pubbliche. Nel suo discorso televisivo di dimissioni ha osservato seriamente: “Il processo di rinnovamento del Paese e i cambiamenti fondamentali nella comunità mondiale si sono rivelati molto più complicati di quanto si potesse immaginare … Il vecchio sistema è crollato prima che quello nuovo avesse il tempo di funzionare”.

In una delle sue successive interviste, Gorbaciov ha affermato di credere ancora che “una democrazia deve arrivare in Russia”. Sognava un modello democratico socialista per il paese e sembrava aver inteso la democrazia alla lettera: “potere del popolo”. “Le persone devono sognare”, ha osservato, “perché sognare ci spinge a cercare idee, che è la cosa più preziosa”.

L’uomo di principio

Una domanda paradossale che viene messa a fuoco in molti dibattiti sull’eredità di Gorbaciov è questa: come ha fatto questo uomo sovietico nato e cresciuto a rendersi conto della necessità di riforme democratiche e ha osato portare la sua visione alla realtà? Ciò che ha fatto sì che Gorbaciov, cresciuto in un villaggio della Russia meridionale, che sembrava un ragazzo simbolo per la nuova generazione dell’élite del Partito Comunista, che avrebbe potuto governare l’Unione Sovietica in declino per altri vent’anni, vedere oltre questo percorso più facile e intraprendere un viaggio completamente diverso? Cosa gli ha dato il coraggio e la forza di guidare la nave sovietica in un territorio completamente inesplorato? Cosa lo ha spinto a limitare il suo potere e ad astenersi dall’usare la pura forza per portare avanti la sua agenda?

Eraclito disse che il destino di un uomo è sempre il suo carattere, e questa è una delle principali conclusioni sul destino di Gorbaciov tratta dallo storico William Taubman nel suo libro del 2017 Gorbaciov: La sua vita e i suoi tempi. Taubman sostiene che nel suo lavoro e nel governo del paese, Gorbaciov si basava spesso su principi morali, per i quali veniva spesso liquidato come idealista e utopista. Eppure, nonostante le critiche dei realisti, Gorbaciov, senza dubbio, è riuscito a rendere il mondo un posto migliore. Anche dopo la sua uscita dal potere, osserva Taubman, Gorbaciov ha continuato a lavorare per perseguire le sue idee: ha partecipato alle elezioni presidenziali del 1996, ha cercato di creare un Partito Socialista Democratico nel 2008 (ha creduto nel socialismo fino alla fine) e ha sostenuto la distruzione totale delle armi nucleari. Ha fallito su questi conti, ma non per la mancanza di tentativi.

L’idealismo implacabile di Gorbaciov può essere fatto risalire alla sua famiglia, che lo amava moltissimo e lo ha sempre sostenuto, e alla sua umile educazione provinciale, che gli ha permesso di preservare “l’ingenuità e l’innocenza” e lo ha separato dai cinici e stanchi apparatchik di Mosca. Secondo il politologo Dmitry Furman, a causa della sua ingenuità, Gorbaciov “sopravvalutava sistematicamente il buon senso di tutti, comprese le persone nel suo insieme”, confidando che le persone sarebbero arrivate a cogliere le verità evidenti e ad agire nel loro migliore interesse. Ma il suo tratto veramente tragico era il suo coraggio morale: il “coraggio di una persona che va fino alla fine, accetta la sconfitta, la perdita di potere e l’umiliazione e cerca fondamentalmente di evitare la violenza”. Apprezzato dai suoi intimi amici e sostenitori, “tale coraggio [non ha raggiunto]… le persone, [per loro] sembra essere debolezza e indecisione”.

Nel suo editoriale sulla morte del presidente sovietico, il recente premio Nobel per la pace Dmitry Muratov, giornalista russo ed ex caporedattore dell’indipendente Novaya Gazeta (di cui Gorbaciov è stato uno dei fondatori e delle parti interessate e che continua ad operare nonostante la recente revoca della licenza di stampa da parte del governo russo), ha parlato con passione dei valori di Gorbaciov e della sua umanità. “Amava una donna [sua moglie Raisa] più del suo lavoro, metteva i diritti umani al di sopra dello stato e apprezzava un cielo pacifico più del potere personale”, ha detto. Rivolgendosi all’eredità di Gorbaciov, Muratov ha aggiunto: “Ho sentito che è riuscito a cambiare il mondo ma non è riuscito a cambiare il suo paese. Può darsi. Ma ha fatto sia al Paese che al mondo un dono incredibile: ci ha regalato trent’anni di pace. Senza la minaccia di una guerra globale e nucleare. Chi altro è capace di questo?”

L’Anti-Putin

Dopo la morte di Gorbaciov, Der Spiegel ha messo la sua fotografia in copertina sotto l’intestazione “Anti-Putin”. In effetti, la politica di Putin è direttamente opposta a quella di Gorbaciov. Il secondo ha perseguito relazioni più strette con l’Occidente e la smilitarizzazione, mentre il primo è stato sempre più concentrato sul confronto e sulla militarizzazione. Gorbaciov pose fine alle guerre e lasciò andare le prepotenti ambizioni geopolitiche di Mosca; Putin ha iniziato le guerre per ripristinare le zone di influenza della Russia. Nella politica interna, Gorbaciov ha cercato la democratizzazione e la creazione di istituzioni politiche, ha incoraggiato la concorrenza politica e ha introdotto libertà e libertà reali in contrasto con semplici dichiarazioni che esistono solo sulla carta. Putin sta facendo il contrario. In effetti, nei suoi ventidue anni al potere, ha effettivamente distrutto la maggior parte delle conquiste di Gorbaciov e apparentemente seppellito la sua eredità per sempre.

Ma la storia potrebbe avere un giudizio diverso. La propaganda di Putin potrebbe tentare di presentarlo come un “uomo forte”, che è riuscito a ripristinare la grandezza della Russia e a sollevare il paese dalle sue ginocchia dopo il fallimento e l’umiliazione degli anni ’90. Ma questa immagine accuratamente costruita svanirà non appena il suo regime cadrà, per mancanza di sostanza e autenticità. Gorbaciov è già passato alla storia come una delle più grandi figure politiche del 20° secolo, un visionario che ha cambiato il corso della storia e che, si spera, anche il popolo russo arriverà a riconoscere e apprezzare.

Il poeta russo Sergei Yesenin una volta scrisse: “Non puoi vedere i volti faccia a faccia. Grandi cose si vedono in lontananza”. Forse Gorbaciov lo capiva meglio di chiunque altro. Se è l’uomo che ha avviato una rivoluzione democratica russa; se, come credeva, la democrazia dovesse venire in Russia; se la perestrojka è solo l’inizio del suo lungo, spinoso e difficile percorso verso l’inevitabile, allora le conclusioni sui suoi stessi sforzi possono essere tratte solo quando questo processo sarà terminato. E non nel mezzo di quella che sembra una brutale rivincita: “l’ultimo rutto dell’Unione Sovietica“. Se, o quando, accadrà, Gorbaciov potrebbe prendere il posto che gli spetta nel pantheon dei padri fondatori della nuova Russia democratica, non come il suo tragico, ma come il suo vero eroe.