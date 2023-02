Migranti: l’odio gentile della destra come male banale

Non crediamo mai abbastanza

a ciò in cui non crediamo

(M. Conte S. 2004)

Accade che nei contrasti tra persone gli animi si scaldino la sudorazione aumenti come il battito cardiaco e l’emotività faccia alterare il tono della voce. In genere percepiamo l’urlìo quale manifestazione esteriore da rifiutare. Poi c’è uno stile più soft suadente avvolgente che nasconde ed occulta alla vista intenzioni pensieri e prese di posizione. Ma che sovente nasconde un approccio che si occulta alla prima percezione di cui non si ha contezza immediata. Sono queste le manifestazioni che necessitano di uno scandaglio per coglierne i più letali effetti.

Penso a tutto ciò leggendo e guardando dei figuri azzimati che vorrebbero apparire dei signori guidati da una ex giovine donna con curriculum di donna mamma cristiana di destra provenienza, amen, che si sono ri-presi il paese ormai ben frollato dalla cura di “rinascita democratica” del Gelli pensiero. Quella progressiva strategia di scardinamento delle labili difese di uno Stato italiano inquinato dall’interno tra servizi segreti deviati ex monarchici e fascisti riciclatisi tra le pieghe burocratiche di un paese arretrato. Seguendo la regola del dimmi come mangi e ti dirò chi sei si può aggiungere dimmi come agisci e capirò chi sei. E così si è blaterato nei giorni dell’ammucchiata canora scandita dai veleni sulla presenza votiva simbolica di Zelensky parlante per il tramite del ventriloquo conduttore detto ‘Ama’ addirittura di un attacco allo Stato e di una minaccia alla democrazia del Paese. Concordo ma non per un fantomatico quanto inesistente attacco allo Stato di qualche centinaio di anarchici con qualche macchina bruciata e qualche slogan violento (teppisti criminali del calcio questi sì legati quasi tutti appartenenti a frange di destra e black block fanno da anni di peggio nelle manifestazioni politiche).

A difendere l’anarchico Alfredo Cospito, pericoloso stratega anti Stato recluso al 41-bis, quello dove non vanno tutti i mafiosi e conclamati criminali vari ed a cui il confuso ex magistrato ministro di una obliqua giustizia ha confermato il 41-bis perché se no parla all’esterno. È questo l’agire di questa destra che costituisce un problema ed un pericolo per la malferma democrazia italiana. E qui si intreccia il pensiero di un odio o almeno di ripulsa camuffata da un modo gentile. Quanto banale, una sorta di una banalità del male evocatada Hannah Arendt seguendo il processo di Norimberga contro il nazismo. Questo alla luce del decreto 1/2023 subito approvato a gennaio con sanzioni per le Ong che salvano vite in mare. Colpevoli perché sono loro i “taxi del mare” (dell’atroce ignorante Di Maio) ad intrattenere rapporti con i libici, sponda fascio leghista. Con i meloniani che potendo li vorrebbero bombardare (lo dicevano Fidanza e Valcepina seguaci di Giorgia a Milano ridendone di buttare nei barconi delle belle bombe per liberarsene per fare una bella pulizia differenziata! Vedere i video di Fanpage che parlano da soli).

Queste destre che proprio sti profughi naufraghi li detestano e li odiano perché proprio non li vogliono, con ingiurie bugiarde sulle navi di soccorso che cinguetterebbero con gli scafisti libici. A cui questo governo come i precedenti ha rinnovato il patto di cooperazione garantendogli anche altre 5 imbarcazioni con cui ostacolare meglio i salvataggi per riportare i migranti nei lager libici. Questi oggi al governo come ieri da oppositori con tutto il loro codazzo social di odiatori nazi fasci che non hanno avuto mai una sola parola di pietà per bambini e migranti morti nel Mediterraneo (ricordate le foto terribili del piccolo Aslan su una spiaggia? E ricordate la donna salvata su cui si speculava avesse mani ed unghie ben curate? Pure oscenità). Mai una volta che si sia sentita da parte loro una parola di pietà ed umanità o quanto meno di comprensione oltre interessi elettoralistici dell’avvoltoio Salvini o dell’isterica Giorgia urlatrice dai suoi amici camerati di Vox in Spagna. Poi puoi far finta di fare la conservatrice quanto vuoi ma come per gli schiaffi presi dall’Europa in questi giorni mostrano alla fine paghi per come ti comporti. Qui forse una difesa inaspettata la farei. Tutti si aspettano postura di leader di politica di vaglia, ma poi la cruda realtà fa emergere ciò che è una politicante al potere priva di stile, nonostante le ipocrisie di Macron. Ma poi ti mettono fuori se non ti sai comportare con dossier già contrastanti con l’Europa dai regali ai concessionari balneari ai migranti a cui vorresti fare la pelle, agli egoismi che in Europa maturano e su cui si intavolano matrimoni di interessi, vedi Germania e Francia. E tu che fai, con gli aiuti di Stato franco-tedeschi in altre epoche censurabili ed oggi auto concessi, mostri i muscoletti strillando che te ne vai con Orban? Perfetto suicidio di una che non sa proprio come fare politica seria. Per poi sfogarsi nei nostri confini gonfiando il petto facendo la caccia ai migranti.

Per dare in pasto a chi li vota il corpo dei migranti, novello agnello sacrificale, dicendo furbescamente che non li vogliono perché così impedendone gli arrivi non li fanno morire. Qui, ma non in Libia. Mentre vengono apostrofati i migranti come un “carico residuale”, come affermato con odio gentile e sommesso dal ‘pianta-dosi’ di odio dell’interno con una locuzione difesa con pacatezza da Formigli associandola ad un carico affettivo!

Il male banale fatto scontare ai disperati, le vite di scarto di un mondo disuguale tra ricchezze e disperati a cui i paesi ricchi rubano pure materie prime e ricchezze naturali (vedi alla voce Africa) che non vogliamo vedere nelle nostre opulente società dell’indifferenza mentre il leghista “aiutiamoli a casa loro” è già stato fatto derubandoli per decenni di loro risorse naturali così come oggi con la Cina che si compra intere miniere di terre rare. Quelle che servono per cellulari ed intelligenza artificiale che è sottoposta ad un sistema estrattivo di componenti naturali massiccio. Non li aiutiamo qui da noi per il motivo che sono irregolari ponendo il problema di come si fa saperlo prima che sbarchino sulle nostre coste e vengano registrati. Il tutto perché noi siamo primo luogo di sbarco in ossequio al Trattato di Dublino in consonanza con le leggi di diritto internazionale di salvataggio e protezione nel primo porto sicuro. Avendo già tentato per non averli tra noi di pretendere di farli schedare sulle navi dai capitani che non hanno alcun potere al riguardo che si vorrebbe delegare bizzarramente a loro. E quel perfetto burocrate ex prefetto rimanda a quei grigi burocrati del Terzo Reich che al processo di Norimberga avevano postura non immoraleperché devi almeno aver contezza delle ragioni del bene e del male mentre nella posizione a-morale l’agire era estraneo ad una genealogia della morale.

Così i rendiconti erano lividi freddi e distaccati di funzionari ed impiegati che si sentivano portati a dover rispondere unicamente del proprio segmento di lavoro d’ufficio. Agghiacciante nella sua semplicità. Si bruciavano ebrei? Morivano gasati bambini donne uomini omosessuali minoranze etniche? Erano solo ordini a cui ubbidire senza pensieri vari. Parole ed idee come nel decreto in questione con cui si intende farla pagare a chi ha l’ardire di mettersi in mare dopo torture stupri guerre povertà desertificazione di territori dove non si può vivere e si muore senza acqua e cibo. Interessa al perfetto burocrate carnefice? No, vanno rimandati a casa. Perché l’obiettivo è solo uno, svuotare il Mediterraneo dalle navi delle ong. Che come dicono i dati sono ca. il 10% degli arrivi sulle nostre coste mentre dalle rotte balcaniche ed interne del nord Europa passano i più così come quelli che in mare arrivano con mezzi di fortuna facendosi salvare addirittura dalla Guardia Costiera e Marina militare. Così mentre il becero Matteo usava il mezzo dello scontro diretto e non faceva sbarcare migrantiper giorni questo gentile burocrate odiatore si è inventato un iter burocratico che salva le forme uccidendo la sostanza con la prassi dei “porti distanti” e dell’unico salvataggio. Guardate che cosa si inventano queste menti malate ideologiche. Con l’aggiunta dell’altro sottile stratagemma degno di un azzeccagarbugli raffinato di vietare alle maledette navi che salvano i disperati su un barcone di salvarne un secondo incrociandoli in mare così da non poterli salvare da freddo forze stremate fame mal di mare. Solo un salvataggio quindi, il secondo no anche sa la Geo Barens, mi pare, un secondo salvataggio lo ha compiuto senza essere condannato… a morte. Una prassi inventata dal prefetto del tutto contraria al diritto e standard internazionali che obbligano gli stati a garantire un approdo sicuro “il prima possibile”. Diverse violazioni del buon senso e della solidarietà si intrecciano oltre che dell’umanità e logica. La prima è che così possono morire altri naufraghi che potevano essere salvati. Poi, invece di lasciarli alla deriva li si costringe con bambini piccoli, donne incinte, persone ustionate o torturate in Libia a proseguire la loro navigazione ed arrivare dopo giorni nei porti di Ancona La Spezia od altri che da dove vengono salvati distano anche 1500 chilometri! Dire che è una cattiveria oscena pare troppo poco. Un modo cattivo ed inutile di farla pagare alle navi delle Ong sanzionando implicitamente le associazioni che si impegnano nel soccorso in mare. A cui in questi anni questi odiatori di umani si sono prodotti in volgarità e contumelie che meriterebbero sonore lezioni.

Su questo ed altro è intervenuto il 31 gennaio l’Expert Council on NGO Law del Consiglio d’Europa per sottolineare che il quel decreto “avrà un effetto agghiacciante significativo sul lavoro della società civile”. L’aveva detto Meloni alla Camera il 25 ottobre 2022 nel retorico discorso per la richiesta della fiducia al governo che “non intendiamo in alcun modo mettere in discussione il diritto d’asilo per chi fugge da guerre e persecuzioni. Il nostro obiettivo è impedire che sull’immigrazione l’italia continui a farsi fare la selezione in ingresso dagli scafisti”. Farsi fare la selezione, sentite che sporche parole per subdolamente far intendere al volgo che insomma ‘ste navi fanno affari con i carcerieri libici. Il tutto ben supportato da una carta straccia di destra volgare violenta allusiva. Uno stile quasi mafioso insomma. Perché mentre fai credere che li vorresti aiutare appena dopo dici esattamente il contrario. Ed allora“mancherà un’ultima cosa da fare, forse la più importante: rimuovere le cause che portano i migranti, soprattutto i più giovani, ad abbandonare la propria terra, le proprie radici culturali, la propria famiglia per cercare una vita migliore in Europa”. Come non è dato sapere mentre afferma con palese ignoranza che “In questi anni di terribile incapacità nel trovare le giuste soluzioni alle diverse crisi migratorie, troppi uomini e donne, e bambini, hanno trovato la morte in mare nel tentativo di arrivare in Italia”. Terribile incapacità, vero, omettendo la politicantucola che il Matteo fascio leghista ministro dell’interno alle diverse riunioni per ridiscutere il Trattato di Dublino ci andò forse una sola volta senza presentare un serio progetto all’Europa preferendo questi populisti tuonare per sporco lucro elettorale sulle traversate in mare. Anche perché se non hai cervello e capacità come fai a convincere una già riottosa Europa del nord che se ne frega abbastanza dei migranti? Dovendo però anche conoscere sapere e capireche i migranti dalla altre rotte ne hanno accolti di più dell’Italia. Ma uno come l’ignorante fascio leghista come può comprendere temi così ardui per la sua capacità cerebrale? Mentre tutto questo accade sulla G.U. del 26 gennaio 2023 è stato pubblicato il DPCM del 29 dicembre ’22 con la fissazione delle quote di lavoratori stranieri che possono entrare in Italia per lavorare con domande da inviare dal prossimo 27 marzo. Una quota ari a 82.705 persone di cui 44 mila per lavoratori stagionali. Mentre i non stagionali ed autonomi sono 38.705 ossia il 46,8% nei settori dell’autotrasporto edilizia e nel settore turistico-alberghiero con la novità dei settori produttivi della meccanica telecomunicazioni alimentare e cantieristica navale.

Questa schizofrenia tra abbandoni in mare con irricevibili elucubrazioni sono in contrasto con quei cittadini stranieri che servono alla nostra economia che gli imprenditori volevano fossero di più. Ai quali garantirei, nei limiti di legge e Costituzione, modalità di integrazione sociale dignitose. Per il resto tutto è rinviato al prossimo vertice europeo in marzo sulle migrazioni in cui si dibatterà sul controllo degli arrivi di cittadini non comunitari. Ma certo l’Italia deve cambiare postura linguaggio e toni. Appare difficile con queste destre al governo che pensano di poter lucrare ideologicamente come se fossero ancora all’opposizione.