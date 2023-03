Migranti, guerra in Ucraina: questioni di coscienza

Come spesso accade nella vita nei momenti più difficili più pericolosi più tragici, poi avvengono dei fatti che in qualche misura rallegrano, fanno ridere, danno un minimo di distrazione: ma talvolta sono soltanto indice della bassezza della situazione nella quale ci si trova.

Pensav a questa che in fondo è soltanto una banalità, l’altra sera guardando la trasmissione, sempre più noiosa e insopportabile, di Floris “di Martedì”. Quando il duo, davvero notevole, Luca e Paolo, si è prodotto in una divertente, ma tremenda da levare la pelle, imitazione e racconto della vicenda dell’onorevole Crosetto e della divisione Wagner.

L’assurdità della cosa è talmente evidente che nessuna persona ragionevole potrebbe mai prenderla sul serio ma ciò non toglie che viene detta e viene detta con l’aria di dire una cosa serissima, credo che l’abbia ripetuta anche la signora Meloni in Parlamento. Però resta il fatto che, nella ridicolaggine dell’affermazione, essa descriveva un fatto, una situazione nella quale molte decine di persone, anzi molte, migliaia di persone sono morte, sono morte con quella che può essere definita la morte più atroce di tutte, sia per la gravità, per la sofferenza di quella morte – morire affogati e terribile – sia perché è una morte che avviene al culmine di una sofferenza quotidiana talmente forte, talmente grave talmente inconsolabile, che le persone sono fuggite disperate con qualunque mezzo, pur di sfuggire alla vita impossibile nella quale si trovavano, perfettamente consapevoli di quale rischio correvano, siamo seri!

Qualche giorno fa con un senso giornalistico veramente sopraffino, sapendo perfettamente di colpire a fondo la gente, Fabio Fazio, che sa essere un grande giornalista se vuole e può (sic, ci siamo capiti?) ha fatto in modo di fare descrivere, gelidamente, da una dottoressa come avviene, terribilmente, quella morte per affogamento. Sarebbe necessario mandare quella descrizione realmente non solo a tutti gli italiani, ma a tutti gli uomini del governo, ma a tutti i Crosetto che scrollano le spalle sulla morte di quelle persone.

Del resto è lei, proprio lei che lo dice, la signora Meloni quando dice di avere la coscienza a posto. Buon per lei se ha la coscienza a posto anche se senza volerlo ci dà una notizia e cioè ci racconta che ha una coscienza. Ci fa piacere di saperlo, contenta lei non contenti tutti, ma insomma prendiamone atto: questo è il nostro governo, un governo con la coscienza anzi con la coscienza a posto, che si assume a fondo le proprie responsabilità, anzi le rivendica come quel tale di 3I, o meglio il suo illustre predecessore.

Accanto a questa manifestazione di assoluta insensibilità mi capita sottomano l’altro giorno una bellissima, devo dire bellissima, stupenda, truce, poesia di Erri De Luca, che riporto per intero, sperando di averla copiata bene. Mi sembra veramente il migliore, più chiaro, ma anche più duro, più violento, ma giusto epitaffio che si possa mettere sulla, tra virgolette, coscienza di costoro.

Dice, infatti, Erri De Luca, parafrasando un tale, forse più importante di lui, ma che sicuramente sapeva quel che faceva:«Prendete e mangiatene tutti. Questi sono i corpi planati a braccia aperte sul fondale. In terra sono stati crocefissi, ora sono del mare e di voi pesci. Prendete e mangiatene tutti, che non avanzi niente, nessuna delle corde vocali che hanno gridato a vento. Fate questo in memoria di noi che rimaniamo a riva. Lasciatevi afferrare dalle reti per essere venduti sul banco del mercato, dove i sopravvissuti furono venduti. Sarete sulle nostre tavole imbandite. Di voi, sazi di loro, mangeremo tutto. Conservate una spina per le nostre gole, toglietela dalla corona dei venduti». Terribile quest’ultima invettiva!

Sì, se io le avessi lette ieri sera quelle parole, non so se stanotte sarei riuscito a dormire.

Sta in fatto, però, che per tornare a quanto dicevo all’inizio, al riso, al ridicolo corrisponde spesso contemporaneamente una realtà tremenda, dolorosa e specialmente pericolosa. E non mi riferisco solo e non tanto alla splendida poesia di Erri De Luca, ma mi riferisco alla realtà della guerra alla realtà, di quella guerra che è stata così banalmente evocata dall’onorevole Crosetto.

Mentre, infatti, accadevano queste cose da noi, sul Mar Nero ne accadeva un’altra pericolosissima come poche. Un aereo da combattimento russo incrociava, in zona certamente non sotto la sovranità russa ma molto, molto vicina al territorio russo – per di più sensibilissimo, pochi chilometri da Mariupol! – un grosso drone da combattimento o da osservazione statunitense. Gli passava accanto, pare, talmente vicino che il drone subiva uno sbandamento tale che il pilota che lo controllava, probabilmente dagli Stati Uniti o dalla Germania, doveva farlo cadere per evitare che finisse sul territorio russo, provocando la terza guerra mondiale.

Orbene, di nuovo, il serio e il faceto. Da un lato uno vede che la più grande potenza militare del mondo, non ha, non ha di meglio che un drone che se uno gli passa troppo vicino, senza sparargli ma giusto passandogli vicino, è talmente “spaventato” che cade a mare o forse meglio che è talmente spaventato il suo lontano pilota, che deve essere fatto cadere a mare. E meno male che è la più grande potenza del mondo, siamo a posto!

Ora io vi domando: vi rendete conto della situazione nella quale ci troviamo? Da un lato un ministro della Difesa di un governo della NATO in pratica afferma che la Russia ci sta attaccando sia pure attraverso un meccanismo indiretto e invece di chiedere la convocazione immediata dell’assemblea della NATO e di applicare l’articolo 5 del trattato per attaccare a nostra volta la Russia perché siamo dichiaratamente in guerra con la Russia, ne fa un giochetto politico a fini interni per salvare la faccia del capo del suo governo. Al di là del ridicolo, ci si rende conto del rischio enorme che si corre nel fare affermazioni così irresponsabili? L’ambasciatore russo a Roma ci conosce da tempo e ride di noi ma vi rendete conto se fosse stato invece che l’ambasciatore russo a Roma che ben ci conosce un altro ambasciatore? Ma vi rendete conto che siamo ai margini di una guerra nucleare che distruggerebbe tutto il mondo, e voi utilizzate ogni espediente della guerra stessa per fare una bassa piccola politichetta interna da quattro soldi, e non vi vergognate anzi avete la coscienza a posto?

Ma non basta perché l’irresponsabilità degli Stati Uniti è davvero a sua volta inqualificabile. La provocazione è talmente evidente, talmente grave, talmente pericolosa, che perfino il lontano pilota di quell’apparecchio si terrorizza, si spaventa e lo butta a mare. Rendetevi conto non Biden, non i suoi super militari no: il piccolo pilota di questo apparecchio si rende conto che sta rischiando di fare scoppiare la terza guerra mondiale così, quasi per gioco.

Ma poi, come prevedibile, la Russia risponde. E fa una bella esercitazione militare volante con aerei veri questa volta sul cielo di Kaliningrad, cioè a dire al confine tra la Finlandia, la Svezia, la Polonia, la Germania, eccetera. Come dire: beh che facciamo ora,vogliamo vedere chi ha più bombe vogliamo vedere chi spara per primo?

Vi rendete conto, cari miei eventuali lettori, vi rendete conto del punto al quale siamo arrivati, del limite di pericolo straordinario al quale ci siamo avvicinati? Ma specialmente vi rendete conto del livello bassissimo di questi uomini che ci controllano e che ci governano non dico soltanto in Italia, dove abbiamo dei lacchè da quattro soldi, ma parlo della Russia, degli Stati Uniti e di altri Paesi europei Gran Bretagna, Germania, Francia, eccetera, i quali si trovano a combattere questa guerra quasi che fosse un gioco, senza rendersi conto minimamente che non si tratta del gioco previsto nella scatola del Risiko, ma che si tratta del rischio reale della terza guerra mondiale. È questo che ci dovrebbe terrorizzare dalla mattina alla sera, è questo che ci dovrebbe indurre a costringere i nostri governanti, qualunque essi siano, a smetterla con questa follia.

Non dico, per carità, l’onorevole Crosetto la signora Meloni che sono ormai largamente al di là del limite del ridicolo e della coscienza del ridicolo, ma, domando: è possibile che non vi sia nei loro rispettivi ministeri una persona, una sola, ancora dotata di un minimo di razionalità, capace di dire a questi signori: ‘ma vi rendete conto di che state facendo’?