Migranti: Governo Meloni incapace e subdolo

Tra le cose per le quali si segnala pervicacemente questo Governo che ci troviamo a ‘comandare’ (perché tale è il suo comportamento effettivo) c’è la volontà subdola e decisa di colpire l’immigrazione, di ridurla, di fermarla, non con i mezzi della politica, ma con quelli della volenza e della sopraffazione.

Al di là dei numeri, che comunque sono largamente contenuti e al di là anche dei confronti con altri Stati, europei e non, da cui risulta che il fenomeno è molto meno rilevante di quanto non si dica urlando da parte dei politicanti nostrani (lo dicono le statistiche, non io), il fenomeno sta subendo una serie di attacchi, tesi, come dicevo, non a regolamentare e rendere compatibile con le nostre esigenze l’immigrazione, ma deliberatamente tesi ad impedire l’arrivo in Italia di alcuni migranti, solo alcuni.

Con una particolarità non trascurabile, anzi fondamentale. Fermare un migrante con cortine di ferro spinato e simili sistemi, è sicuramente una cosa infame, ma non uccide, non direttamente e immediatamente almeno, il migrante. Per l’Italia, invece, la cosa è come ovvio diversa: per arrivare (a parte i mezzi ordinari, che sono quelli con cui arrivano il 90% circa dei migranti) occorre attraversare il mare. Cioè, se non si disponga di barche adeguate, il rischio che la barca, per lo più piccola e inadeguata, affondi è molto alto. Questo aspetto è meno marginale di quanto si possa pensare. Infatti, a seguito di questo dato di fatto, accade che si determini nel concreto una sorta di discriminazione di trattamento, sia pure non fondata sulla razza o altro, ma sul mezzo di trasporto … cosa ovviamente che è un assurdo nell’assurdo.

Nelle ultime settimane, come noto, il Governo ha adottato due ‘strategie’ per ridurre gli arrivi, peraltro di modesta entità: rendere difficile il recupero in mare di barche in procinto di affondare, e un ennesimo accordo con un pezzo di Libia, grazie al quale noi daremo ben cinque motovedette ai libici, perché fermino i barconi o barchini, e li riportino indietro … indietro da dove sono partiti l’ultima volta in cui sono riusciti a muoversi liberamente.

Le due strategie si integrano, immagino nella mente convulsamente anti-migranti del trio Meloni-Piantedosi-Salvini, nel senso che, mentre si prolungano a dismisura i viaggi delle navi delle ONG che ‘salvano’ i migranti, dall’altra si rinforza, con ben cinque navi (un costo enorme, visti i precedenti) la ‘guardia costiera’ libica, allo scopo, attenzione, allo scopo di fermare i migranti fuggiti in mare, riacchiapparli e riportarli indietro. Notate bene: riacciuffarli, non fermarli sulla spiaggia per così dire.

In altre parole, quei disgraziati, pagano per il viaggio, e poi vengono ripresi, cosicché alla fine perdono i soldi e la libertà, perché tornano in Libia. Sarebbe interessante vedere chi ci guadagna, alla fine.

E questo è un primo punto, molto dolente. Perché è evidente che, oggettivamente, si determina una sorta di complicità tra il Governo italiano e i migranti, mediata dalle forze libiche: bella cosa. Forze, per di più, di un Paese sulla cui esistenza giuridica è doveroso avere dubbi e lacerato da una guerra civile torbida e violenta che impedisce di garantirsi effettivamente il rispetto di qualsivoglia accordo.

Ma andiamo più a fondo, con l’altro aspetto della questione, quello delle complicazioni create alle navi. Che sono due. La prima, la più stupida e crudele, prevede che, fatto un salvataggio, la nave debba subito ripartire per l’Italia e, addirittura non solo non possa fare un altro salvataggio, ma se incontrasse (questa pare sia la tesi di Piantedosi) un’altra barca … dovrebbe lasciarla lì ad affondare. Sarebbe un crimine gravissimo, e quindi chi lo propone, anzi lo ordina, è responsabile di istigazione a delinquere.

È altresì più che evidente che imporre alle navi un trasporto così lungo, non solo può pregiudicare la salute dei passeggeri, ma specialmente lascia sguarnita quella parte di mare dove accadono più spesso incontri, ma che, specialmente, non è deliberatamente ‘coperta’ dalla nostra guardia costiera. Di tal che, è addirittura impossibile sapere se altri morti vi siano, ma è molto probabile che ciò sia. Anche qui, qualche responsabilità penale andrebbe accertata.

Passiamo ora all’altra performance del Governo: la consegna di navi ai libici.

Qui, siamo, invero, di fronte ad un assurdo. Abbiamo già visto, non solo che i libici in realtà non sono in grado di gestire le cose, ma specialmente che per lo più, non solo sono d’accordo con coloro che sequestrano i migranti in Libia e li ricattano oltre a depredarli, ma che molto spesso li sequestrano proprio per chiedere veri e propri riscatti. Inoltre, posto pure che ciò non avvenga, la ‘guardia costiera’ non solo li ferma, ma li riporta forzosamente a terra e poi, per quanto se ne sa, non offre nessuna garanzia sul trattamento delle persone così sequestrate … perché di sequestro si tratta.

L’unica cosa certa, come ho mostrato tante volte qui in passato, è che le norme di diritto internazionale che regolano le migrazioni, sono chiarissime almeno su un punto: chiunque è libero di uscire dal Paese in cui si trova e ha il diritto a non esservi riportato contro la propria volontà.

E dunque, a parte il fatto che il risultato complessivo dei due gruppi di disposizioni di cui ho parlato (quelle che ‘allontanano’ le navi e quelle che ‘affidano’ ai libici il recupero dei migranti) è in sé un comportamento illecito dato che mette a repentaglio la vita e la salute di molte persone, è evidente, addirittura plateale, la deliberata volontà del Governo italiano, nonché di mettere in grave pericolo la vita di molti migranti, dei quali nemmeno si saprebbe dell’esistenza, di determinare una situazione deliberatamente criminosa consistente nel fornire ai libici gli strumenti offensivi necessari a sequestrare migranti e sottoporli a maltrattamenti vari.

Per usare un linguaggio penalistico, è evidente l’unicità e la coerenza del disegno dei Governi italiano e libico e, nel Governo italiano, di taluni Ministri.

La storia recente, infine, dimostra che, pur nell’arroganza del potere, è possibile incriminare un Ministro della Repubblica, per comportamenti infinitamente meno gravi e perniciosi di quelli fin qui descritti.

Le norme in materia di diritti dell’uomo, e quelle dello Statuto di Roma sul Tribunale Penale Internazionale, oltre al nostro Codice Penale, sono lì in attesa di essere rilevate e applicate. Le varie ONG, accusate indirettamente di essere in combutta con i ‘mercanti di uomini’, non solo potrebbero querelare i Ministri competenti per diffamazione, dimostrando così (se è vero) di non avere nulla da nascondere, ma potrebbero denunciare i Ministri stessi e l’Italia, sia ai Tribunali italiani che alla Corte Penale internazionale.

Resta il fatto del profondo disgusto verso un Governo incapace di agire alla luce del sole, e che usa mezzucci subdoli per raggiungere fini minimali e irrilevanti di evidente natura propagandistica per un Governo che è nel caos più totale, che, però, possono molto spesso condurre, deliberatamente, alla morte di molte persone. Deliberatamente, cioè seguendo un coerente ed unico disegno criminoso.