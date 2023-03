Migranti: Governo Meloni ai limiti del ridicolo

Per quanto mi riguarda, per cultura, per abitudine, per l’atteggiamento scientifico che mi è proprio, non sono di quelli che si vantano tutti soddisfatti di aver detto qualcosa che più o meno puntualmente si è verificato.

Ma certe volte gli avvenimenti per dir così ‘le cose te le tirano‘!

Tra le tante affermazioni poco attendibili e per nulla credibili ma comunque sempre estremamente superficiali, usate dal nostro governo e in particolare dalla ‘signor Presidente del consiglio onorevole Giorgia Meloni’, come ama chiamarsi per sottolineare la sua virilità sia pure non la sua mascolinità, c’è, o meglio ci sono le reboanti, violente, aggressive, trancianti affermazioni secondo le quali, posto che ella si propone di perseguire gli scafisti sull’intero orbeterracqueo, in materia di quel, tanto visibile quanto oscuro, piano Mattei in Libia e, specialmente di supporto alla Libia – lei dice supporto europeo ma in realtà il supporto è soltanto italiano – per impedire la fuga dei migranti dal territorio libico verso l’Italia, ben poco si vede: mi riferisco, ad esempio, alla consegna di navi della guardia costiera alla Libia.

Ero stato, e così mi riallaccio subito all’inizio di questo articolo, facile profeta nel ritenere che certe scelte politiche dell’attuale governo non avrebbero avuto l’effetto sperato anzi avrebbero finito per avere l’effetto opposto e comunque quello di non farci certamente fare delle belle figure. Era troppo facile: e infatti abbiamo dato già alcune navi alla Libia, che in qualche caso, a nostra richiesta, non si sono mosse dicendo che erano altrove, guarda caso, in altre si sono mosse, hanno cercato di riportare i migranti a terra (ma non si sa poi che fine abbiano fatto) e anzi, quasi che conquistare quella barca di migranti forse un vantaggio economico un qualcosa di utile o di conveniente, abbiamo assistito l’altro giorno allo sconcio di una nave libica, in realtà italiana a tutti gli effetti – e talvolta, come esperienza insegna, guidata da marinai italiani – che pur di raccogliere quei disperati, spara contro una nave di una ONG inviata, dall’Italia, esplicitamente e deliberatamente a salvare proprio quella barca.

Se ci pensate, siamo all’assurdo. E non solo all’assurdo, siamo al ridicolo, ci facciamo anche ridere dietro, diamo navi per impedire naufragi e quelle navi nel momento in cui noi cerchiamo di impedire il naufragio ci sparano addosso! E non è la prima volta che succede. Poi la signora Meloni si lamenta del fatto e quando va a Bruxelles non la prendono praticamente nemmeno in considerazione e che è già tanto che riesca a scambiare due parole con Orbàn!

Ci fosse un governo di persone interessate alla risoluzione dei problemi e non soltanto composto da madri insospettabili, ma molto distratte, ci saremmo posti il problema di capire a cosa sia servito dare delle navi ai libici, e in che modo si possa pretendere almeno dai libici non solo che quelle navi vengano utilizzate in maniera adeguata, ma che vengano anche utilizzate in maniera rispettosa dei diritti dell’uomo. Cosa della quale, detto solo per incidente, mi sembra che proprio nessuno in Europa si preoccupi, al di là delle solite chiacchiere delle quali ci si riempie la bocca ogni volta che c’è un consiglio europeo oppure che la signora von der Leyen viene in Italia o altrove a parlare di cose relative all’immigrazione!

Dunque, se c’è un fatto evidente e sotto gli occhi di tutti, quella è che la politica attuale dell’attuale governo in materia di migrazione non ha condotto a nulla, anzi ha peggiorato la situazione. Sia perché noi abbiamo la certezza, la certezza assoluta, che i vari gruppi di migranti che per qualunque motivo vengano riportati o non riescano a partire dalla Libia, saranno sottoposti a torture selvagge ricatti maltrattamenti furti. Chiudere gli occhi, sia pure maternamente, di fronte alla realtà non cambia quella realtà. Il fatto, poi, che anche altri facciano lo stesso, che anche altrove accada lo stesso (si pensi anche solo a quello che fa la Spagna nei confronti dei migranti a Ceuta e Melilla, che hanno il grande vantaggio di essere territorio spagnolo in terra marocchina: così è tutto più facile!) non attenua in nessun modo la nostra responsabilità. Sia pure detto di nuovo incidentalmente, il continuo riferimento a ciò che fanno gli altri o che non fanno gli altri, o a ciò che è stato fatto o non è stato fatto in passato, non riduce in nessun modo la responsabilità di chi oggi fa quelle cose, anzi, moralmente parlando, le aggrava!

Mi verrebbe la tentazione di ripetere la brillante e ironica osservazione del Professor Gustavo Zagrebelsky a proposito del comportamento del signor presidente, quando si è riferito ad una sua incomprensione, diciamo così, di carattere strutturale di certi problemi. E ho volutamente molto edulcorato, una osservazione estremamente corretta anche semanticamente parlando.

L’altro aspetto, che si presume politicamente significativo, della politica del governo in materia di migrazioni, è quello del «aiutiamoli a casa loro». Detta così, la frase è bella, interessante, generosa (anche se talune esperienze del passato hanno mostrato più lati oscuri che chiari), ma tutta propagandistica, perché concretamente non fa assolutamente nulla. Mi spiego: ammesso e non concesso che lo si faccia, se il nostro governo, magari insieme all’Europa, costruisse delle bellissime fabbriche nel deserto libico o in Tunisia o nel Sahel, eccetera, farebbe sicuramente opera meritoria. Ma non facciamo i bambini: prima che un’operazione del genere abbia l’effetto di assumere molti operai di quei territori, e quindi di ridurre i flussi migratori, occorreranno, occorrerebbero, decenni, non anni, e meno che mai mesi, settimane, giorni. Perché in realtà, ad essere onesti, il problema che dobbiamo affrontare è un problema quotidiano, è una massa quotidiana di persone che fugge.

Ma anche di questo il governo non sembra minimamente rendersi conto. Lungi da me l’idea di affermare che se ne rendano conto altri, a cominciare dal PD o da altri partiti di opposizione, ma è certo che il governo non se ne rende minimamente conto. In queste settimane, è un dato di fatto incontrovertibile che la gran parte dei migranti viene da paesi nei quali è in corso una guerra o che hanno subìto disastri naturali devastanti: l’Ucraina, innanzitutto, verso la quale (invero apparentemente) la nostra disponibilità sembra notevole, ma poi la Siria, l’Afghanistan, la Tunisia, lo stesso Egitto e, tra poco, temo anche molti dalla Palestina dove Israele ha in corso – e nessuno ne parla! -una vera e propria ‘preparazione di un genocidio’. Lo dico chiaramente, ben conscio di essere immediatamente tacciato di antisionismo, ma non tanto e non solo ciò che accade oggi in Palestina, ma ciò che i governanti israeliani dicono di voler fare in Palestina non è altro, e lo dicono essi stessi, che il tentativo definitivo di eliminare il problema palestinese, nell’unico modo possibile e cioè eliminando i palestinesi: non, per carità, tutti e solo fisicamente, ma la gran parte semplicemente buttandoli fuori. E quindi indirizzandoli insieme agli altri verso l’Europa, che comincia ad avere dei problemi ad accoglierli.

Il problema, insomma, non è quello delle centinaia o decine o migliaia di barchini e di barconi che arrivano attraverso il Mediterraneo rischiando la morte, magari bene aiutati dalle motovedette italiane targate Libia, il problema è un problema politico di carattere generale. E non è, ripeto non è: un problema di migrazione, è un problema di geopolitica, di grande politica internazionale.

Ed è certamente sotto gli occhi di tutti, e dovrebbe esserlo anche sotto gli occhi del nostro povero governo, che, fintanto che dureranno queste situazioni di gravissima tensione nel Medio Oriente e nell’Europa orientale, di guerra, di conflitto ottuso tra presunte grandi Potenze che cercano di prevalere l’una sull’altra, quel problema non solo non si risolverà, ma si aggraverà. E al tempo stesso, i problemi di violazioni gravi, massicce, sempre più gravi e massicce, dei diritti dell’uomo non potrà non diventare esplosivo, specie nel nostro Paese, a mano a mano che emigranti più o meno maltrattati cominceranno a fare valere le loro ragioni in Italia e in Europa non solo lamentandosi, ma utilizzandone i tribunali.