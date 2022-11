Migranti, Francia, Germania 1989: inadeguatezza ‘carte alla mano’

Certe volte i nostri politici, benché noti per quello che sono, e tutti sappiamo cosa sono, riescono a stupirmi per il loro modo di dimostrare ‘carte alla mano’ la loro inadeguatezza.

Il Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni, contesta il fatto che ai migranti sbarcati a Catania, sia stata ‘diagnosticata‘ una sorta di malattia nuova, la fragilità. Non lo dice così, la cosa, sarebbe troppo ironica e attenta alla realtà, ma al suo modo imperativo e da caserma, affermando che non è il Governo che ha perso la battaglia sui migranti, ma la ‘bizzarra‘ decisione dei medici.

Vediamo bene. Il Governo decide di non fare scendere i migranti dalla nave, e di fronte alle proteste di molti e dei migranti in particolare, trova il classico ‘inghippo‘, solo in puro stile diciamo para-fascista, o meglio per evitare polemiche, diciamo poco umano, irrispettoso dei diritti dell’uomo o quel che volete, di separare le persone a seconda di una valutazione sul loro stato di salute: quelli più fragili, scendono, gli altri no, magari i giovani sì, i vecchi no, le donne no ecc., ecc., di bruttura in bruttura. Infamie!

Un espediente crudele, incivile e insostenibile. Tanto che, dei medici dotati di un minimo senso dell’onore e dell’umanità, si sono rifiutati di acconsentire e, anzi, nella loro qualità di medici, hanno detto che erano tutti fragili. E vorrei vedere … dopo giorni in mare, presi da un naufragio o rischio di naufragio, di fronte ad una polemica politica che li usa come oggetti, se erano fragili era pure poco.

E infatti i medici, hanno protestato, dicendo semplicemente la verità: se chiedete al medico di decidere, o per dire meglio ‘se scaricate sulle spalle del medico le vostre beghe da politicanti‘, il medico decide, e nessuno può contestargli la decisione nel merito, se non un altro medico, che probabilmente ragionerebbe allo stesso modo. Se non altro per ragioni di civiltà.

In termini politici, cara Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni: ciascuno si assuma le sue responsabilità. Vuole impedire a quella gente di scendere, vuole impedire alle navi di attraccare, vuole fare vedere che ha il muso duro? Bene: lo faccia, ma non faccia trucchi, sfruttando la faccia degli altri.

Se poi, come afferma, quei migranti non sono naufraghi perché portati da altre navi o che so io, benissimo: denunci il comandante della nave e l’equipaggio, li faccia arrestare, faccia sequestrare la nave, l’affondi, faccia quello che vuole, ma faccia. E poi, se del caso, paghi le conseguenze. Il suo predecessore le può raccontare …

Quanto al sostenere che la sua linea funziona e infatti la Francia si è presa i migranti (non la metterei proprio così, ma se va bene a lei…): brava. E adesso ci riprovi e vedrà.

Il prezzo che non il Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni, ma noi tutti italiani pagheremo per questa buffonata è tutto da valutare, ma non sarà basso.

E ora Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni, legga bene, ma molto bene, magari se la faccia spiegare, le poche parole della dottoressa Silvia (non ha rilasciato il cognome, ma Silvia, a differenza sua, Presidente, la faccia ce l’ha messa), un medico di una ‘nave pirata’, come la ha definita lei: legga, legga bene e poi … si guardi allo specchio, se ci riesce!

Nemmeno a farlo apposta, mi capita sotto mano la lettera del Ministro della Istruzione Giuseppe Valditara agli scolari tutti in occasione della celebrazione della ‘caduta del muro‘ di Berlino. Anche la Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni, ne ha parlato, in toni accettabili, nella misura in cui parla di totalitarismi, quindi tutti, anche se si diffonde di più sulla ‘caduta’ del regime comunista, insieme alla ‘caduta’ del Muro di Berlino.

E fin qui, che ci sia una evidente parzialità, passi. Ma la cosa veramente bella e gravissima è lo sproloquio per iscritto (e quindi difficilmente contestabile) del Ministro della Istruzione agli studenti.

La legge prevede che ogni anno si parli della democrazia e della negazione dei totalitarismo, anzi, per la precisione, nelle parole della legge (al solito, scritta con i piedi), della: «liberazione di Paesi oppressi e auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al totalitarismo», ma spiega anche che quel giorno della memoria è stato istituito quale «ricorrenza dell’abbattimento del muro di Berlino»: frase un po’ ingarbugliata, ma siamo in Italia e i nostri politici parlano così.

Ma a quanto pare il Ministro dell’Istruzione ne sa di più della legge e della storia, e parla di ‘caduta‘ del muro di Berlino. No, signor Ministro, studi meglio: i muri già cadono di rado, ma quello fu abbattuto, e lo fu su ordine di Michail Gorbaciov, dopo gli importanti incontri con gli USA, che poi questi ultimi hanno dimenticato.

Fu abbattuto, cioè fu un atto di democrazia, dal quale si ricava l’idea di celebrare la fine dei totalitarismi, di tutti, signor Ministro, tutti.

Certo, la Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni non parla di altri totalitarismi, ma almeno parla di tutti. Il Ministro che dovrebbe essere guida di cultura e di scienza dimentica gli altri totalitarismi: parla solo quello comunista. Del quale si azzarda a descrivere e interpretare la base filosofica con una frase inaccettabile per una qualunque persona anche di minima cultura quando ‘spiega’ -poveri studenti e poveri noi- che il comunismo è stata una idea importante ma che «là dove prevale si converte inevitabilmente in un incubo altrettanto grande». Notate quell’’inevitabilmente’, è insomma per il Ministro un connotato ineliminabile della filosofia non del modo in cui è stata realizzata. ma aggiunge anche di peggio, quando scrive «Perché infatti l’utopia si realizzi occorre che un potere assoluto sia esercitato senza alcuna pietà, e che tutto -umanità, giustizia, libertà, verità- sia subordinato all’obiettivo rivoluzionario». Ma cosa dice? Se si fosse almeno limitato a dire che quando è stato applicato per lo più è stato così, si potrebbe accettare, ma detto così significa comunismo=dittatura, marxismo=morte, eccetera. Si può mai accettare una rozzezza così estrema?

Bell’insegnamento!

E non si contenta, perché poi sentenzia che «Il crollo del Muro di Berlino segna il fallimento definitivo dell’utopia rivoluzionaria»: il crollo non l’abbattimento … forse pensa alle mura di Gerico?

Potrei continuare, ma altri lo hanno fatto e lo faranno meglio di me. Resta il fatto che è inammissibile che simili cose siano dette in termini didascalici ai giovani italiani … certo, nel ventennio era così, ma ora?