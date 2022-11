Midterm USA: vittoria stretta, sconfitta larga, stallo duro

«È stata una buona giornata per la democrazia e penso che sia una buona giornata per l’America», ha detto mercoledì sera il Presidente Joe Biden, commentando i risultati delle elezioni di Midterm 2022.

«Mentre la stampa e gli esperti prevedevano una gigantesca ondata rossa, questo non è successo», ha proseguito, sottolineando altresì che le altre Amministrazioni nel Midterm erano andate peggio, avevano perso più seggi, ha fatto meglio di qualsiasi altro Presidente nel suo primo mandato a metà mandato da George W. Bush nel 2002.

Donald Trump, nelle stesse ore, ha scritto in un post sulla sua piattaforma Truth Social «Sebbene per certi versi le elezioni di ieri siano state alquanto deludenti, dal mio punto di vista personale è stata una vittoria molto grande -219 vincite e 16 sconfitte in generale. Chi ha mai fatto meglio di così?». E ancora: «UNA GRANDE SERATA, e i Fake News Media, insieme al loro complice, i Democratici, stanno facendo tutto il possibile per sdrammatizzare».

I numeri, al momento, ci dicono che i Democratici hanno perso la Camera (manca lo spoglio ancora di alcune schede, ci vorrà ancora un pò, ma le previsioni vanno tutte in questa direzione, per quanto in teoria ci sia ancora una via stretta per i Democratici per mantenere la Camera), mentre potrebbero ancora mantenere il controllo del Senato con una differenza di uno o due seggi; i Repubblicani hanno conquistato una minoranza esigua alla Camera, è possibile che non riescano conquistare il Senato, e la marea rossa che praticamente davano per scontata, assolutamente certa, non c’è stata; l’America è divisa, spaccata a metà come una mela. Il governo del Paese sarà molto difficile nei prossimi due anni, quelli che separano l’America dalle prossime elezioni presidenziali 2024. Insomma: vittoria stretta (forse, perchè potrebbe rivelarsi strettissima dopo il ballottaggio della Georgia) per i democratici, sconfitta larga per i repubblicani (in particolare per Trump), Paese in stallo.

Se poi questo voto di medio termine lo guardiamo in funzione di Biden e di Trump, allora vediamo un vecchio Presidente con un indice di gradimento bassissimo che contro ogni previsione riesce mantenere a galla il suo partito, condurre la barca degli States in mezzo alle tempeste economiche e politiche, e perfino permettersi il lusso di mollare calci in bocca e umiliare l’arrogante tycoon. «In ogni fase del suo mandato, Biden ha ottenuto ciò che molti membri del partito ritenevano impossibile», afferma Julian Zelizer, analista politico di ‘CNN‘, è docente di storia e affari pubblici all’Università di Princeton, affermando esplicitamente che Biden è «il Presidente più sottovalutato della storia recente».

Trump è unanimemente riconosciuto come il vero perdente di questa campagna elettorale, e non solo perchè i candidati repubblicani negazionisti da lui sostenuti hanno perso gare importanti, anche se i vincitori restano molti, ma anche perchè il voto in Florida ha restituito un Ron DeSantis, avversario per eccellenza di Trump, stravincitore con il 60% dei voti, praticamente incoronato candidato repubblicano alle presidenziali 2024, almeno sulla carta. Quel che molti analisti richiamano è il fatto che questa non è la sconfitta in una elezione, questo pare essere l’inizio di una entrata in crisi del trumpismo, forse l’inizio della fine di Trump.

I riflessi di tutto ciò sui partiti sono contenuti per i democratici, mentre potrebbero essere dilanianti per i repubblicani.

I democratici si troveranno comunque nelle condizioni di non riuscire a portare avanti una agenda politica in grado, se non di cambiare comunque di incidere sul Paese, imprimere delle svolte, quelle promesse da Biden. E’ probabile, però, che la navigazione dell’asinello verso il 2024 non sia turbolenta al suo interno. Certo dovranno capire fino a che punto sarà spendibile, nel 2024, un candidato di 82 anni (tanti ne avrà il Presidente il 20 novembre del 2024), o se invece potranno permettersi di puntare su figure più giovani,competenze e solidità che si stanno costruendo e affermando, anche abbastanza lontane dai riflettori internazionali. Secondo Zelizer: «i midterm chiariscono che Biden è un Presidente molto più forte di quanto gli venga spesso attribuito. È stato sottovalutato e criticato nonostante abbia avuto un primo biennio formidabile. I midterm dovrebbero rendere nervosi i repubblicani mentre pensano al 2024. Dopo due anni di speculazioni sull’opportunità di candidarsi per un secondo mandato di Biden, il risultato dovrebbe dare ai Democratici motivo di credere che una presidenza trasformativa per due mandati sia già in corso».

Per l’elefantino repubblicano le cose si prospettano decisamente diverse. Ian Bremmer, noto politologo americano, Presidente di Eurasia Group, dichiara a ‘HuffPost‘ «Donald Trump esce considerevolmente indebolito da questi risultati. Quasi tutti i suoi candidati preferiti hanno avuto delle performance deludenti. La figura del Gop che è andata di gran lunga meglio è stata quella del suo principale concorrente, Ron DeSantis«». «Se i repubblicani vogliono vincere devono scaricare Trump». Gli fa eco Yuval Levin, direttore degli studi sociali, culturali e costituzionali presso l’American Enterprise Institute (AEI): «Repubblicani: Trump è il tuo problema. Svegliati!».

E proprio questo sarà il tema al centro di lunghi mesi di travaglio dei repubblicani, e la battaglia all’interno del partito potrebbe lasciare molti cadaveri sul terreno, ma anche altrettanti elettori. I repubblicani saranno probabilmente consumati dalle lotte intestine. E’ già partito il «gioco delle colpe», «che prende forma nei circoli del GOP», «dopo le previsioni rialziste di un’ondata rossa che non si è concretizzata», racconta ‘CNN‘. E tra i repubblicani c’è chi si espone: «C’è una correlazione molto alta tra i candidati MAGA e le grandi sconfitte», afferma all’emittente un ex senatore repubblicano della Pennsylvania, Pat Toomey, facendo riferimento allo slogan di Trump con il quale vengono oramai identificati i suoi candidati negazionisti, ‘Make America Great Again’. «Penso che il mio partito debba affrontare il fatto che se la fedeltà a Donald Trump è il criterio principale per selezionare i candidati, probabilmente non andremo molto bene», conclude Toomey.

Ken Griffin, CEO della società di investimento Citadel e uno dei maggiori donatori del Partito Repubblicano, ha detto a ‘Politico‘ che è tempo «di andare avanti» da Trump. Anche Rupert Murdoch, che fino a poco tempo fa sosteneva Trump, con le sue testate sembra prenderne le distanze.

I midterm «hanno inferto un duro colpo a Trump, che aveva pianificato di annunciare la sua corsa per il 2024 questo mese. Il danno che Trump e i suoi candidati hanno inflitto al GOP creerà una significativa preoccupazione per il suo essere ancora una volta in cima alla classifica», commenta Zelizer. «Se c’è una cosa che infastidisce i mediatori del potere repubblicano, è perdere. E dato il successo del governatore della Florida Ron DeSantis in Florida, più repubblicani staranno pensando con chi schierarsi alle prossime elezioni presidenziali. In altre parole, i midterm hanno inferto un duro colpo all’ex Presidente».

Le forze per sfidare Trump sembrano esserci,sono quelle guidate da DeSantis, il repubblicano duro e puro ma fermamente anti-Trump. DeSantis, sostiene Julian Zelizer, «esce da questa settimana assomigliando un po’ a George W. Bush nel 1998, quando vinse la sua candidatura per la rielezione al governo in una valanga di voti due anni prima di assicurarsi la presidenza nel 2000. Data la sua capacità di fare appello al nucleo del Partito Repubblicano e potenzialmente espandersi in nuovi collegi elettorali come i latini, potrebbe rappresentare una seria minaccia per i democratici nella sua capacità di realizzare una versione più raffinata del trumpismo».

Ma è presto per fare previsioni sull’esito della notte di lunghi coltelli.

Quel che pare invece delinearsi quasi certamente è lo stallo nelle politiche della Casa Bianca, uno stallo duro, ma probabilmente non totale. Questo proprio perchè la vittoria dei democratici sarà stata stretta, la sconfitta dei repubblicani dura, Trump ferito, ma per nulla mortalmente, anche se l’emorragia potrebbe essere impossibile da fermare, i repubblicani saranno impegnati a combattersi, Biden non è un’anatra, e non è zoppo (per quanto basculante nei movimenti), i democratici senza motivi di fibrillazione interna, piuttosto forte necessità di un ripensamento del partito.

«Nessuno ha vinto il potere in queste elezioni. Il pubblico ha detto di nuovo ‘no’ a ciò che entrambe le parti hanno offerto», afferma Yuval Levin, direttore degli studi sociali, culturali e costituzionali presso l’American Enterprise Institute (AEI). Una «situazione di stallo polarizzato», la definisce Levin. Il quale, senza mezzi termini, afferma: «Il motivo per cui tali maggioranze sono diventate rare è che entrambi i partiti hanno lavorato duramente per diventare ripugnanti per l’elettore medio».

Anche con una ristretta maggioranza, una Camera controllata dai repubblicani può causare immensi problemi a Biden. Possono ostacolare la sua legislazione, indagare perennemente su lui e sulla sua famiglia e guidare l’agenda politica in un modo dannoso per i Democratici. Se poi i Repubblicani ottenessero il controllo anche del Senato, possono raddoppiare l’ostruzionismo.

Massimo Morelli, già Professore Associato di Economics e Political Economy alla Ohio State University e Professore alla Columbia University, membro della School of Social Sciences at the Institute for Advanced Study a Princeton. Fellow dell’Econometric Society e della Society for the Advancement of Economic Theory (Saet), con il Ricercatore Christoph Pfeufer, spiega le difficoltà che i democratici avranno nel far passare i provvedimenti legislativi più qualificanti per il partito, avvertendo che l’influenza presidenziale sull’approvazione delle leggi o sulla nomina dei giudici è ampiamente diminuita.

«Per diventare legge, una proposta di legge richiede prima l’approvazione di entrambe le camere e poi la firma del Presidente. Se le due camere non sono in grado di trovare un accordo su una versione comune del disegno di legge o se il Presidente pone il veto, il cambiamento politico proposto non viene attuato e prevale lo status quo. Indipendentemente dal fatto che si verifichi una situazione di governo debolmente diviso (Camera: R, Senato: D, Presidente: D) o fortemente diviso (Camera: R, Senato: R, Presidente: D), la produzione di leggi richiede ora un livello più elevato di approvazione e compromesso bi-partisan.

Due fattori rendono i prossimi due anni particolarmente difficili. Il primo deriva dai livelli di polarizzazione accumulati e in ulteriore accelerazione tra i legislatori. Il secondo si basa sulla combinazione di preoccupazioni per la rielezione presidenziale e di divisioni di governo».

«La polarizzazione ha ridotto la capacità del Congresso di legiferare e, di conseguenza, le politiche pubbliche non si adeguano alle mutate circostanze economiche e demografiche. Con l’aumento della distanza tra i punti ideali dei principali attori legislativi, osserveremo ancora meno legislazione creata e infine approvata dal Congresso, in quanto gli atti di deliberazione legislativa sono sostituiti da atti di ostruzionismo e da atti di protagonismo». Il «Congresso produce fino al 166% in meno di legislazione nel mandato più polarizzato rispetto a quello meno polarizzato». «Gli scienziati politici hanno stabilito che il controllo diviso dei partiti sul ramo esecutivo e legislativo aumenta le possibilità di stallo politico e riduce la probabilità che le proposte presidenziali diventino legge; aumenta la possibilità di una chiusura del governo e corrisponde a quattro atti legislativi significativi in meno per Congresso».

«L’effetto delle elezioni di metà mandato sull’attività legislativa della seconda parte del primo mandato di Biden sarà probabilmente esacerbato rispetto a esempi simili nel passato», prosegue Morelli, entrando nello specifico.

«In primo luogo, il fatto che la polarizzazione continui ad aumentare ci fa pensare che il calo dell’attività legislativa sarà ancora più netto rispetto alle circostanze precedenti. La crescente polarizzazione ridurrà lo spazio politico su cui i legislatori sono disposti a scendere a compromessi e quindi porterà a un maggiore stallo. Ciò si traduce naturalmente in un’alta probabilità di chiusura del governo, poiché i legislatori fortemente divisi sono più determinati a minare il programma politico degli avversari, a prescindere dai costi. Per esempio, i prossimi negoziati sull’innalzamento del limite del debito tra Biden e i Repubblicani della Camera saranno una questione particolarmente spinosa, dato che l’attuale leader della minoranza della Camera, Kevin McCarthy, ha annunciato di voler bloccare qualsiasi ulteriore aumento».

«In secondo luogo, prevediamo che le nuove leggi che riusciranno a passare in questo contesto altamente conflittuale risponderanno per lo più a urgenze pubbliche e avranno un alto livello di approvazione bi-partisan. Indipendentemente dal fatto che i Repubblicani alla fine otterranno il controllo sia del Senato che della Camera, la maggioranza di ostruzionismo al Senato (60 voti) e la possibilità che il Presidente sia in modalità veto rendono praticamente impossibile l’approvazione di leggi fortemente di parte. Pertanto, è molto probabile che la legislazione approvata non includa alcune questioni di politica sociale progressista presenti nell’agenda di Biden, come le disposizioni relative alla protezione dell’aborto dopo il superamento della sentenza Roe v. Wade e il ripristino del divieto di vendita di armi d’assalto».

In terzo luogo, afferma ancora Morelli, «abbiamo ragione di credere che la qualità complessiva della legislazione potrebbe peggiorare. Recenti ricerche hanno rilevato che l’eccessivo attivismo legislativo causa la produzione di leggi di qualità significativamente inferiore. Dato che lo studio in questione indaga un periodo in cui il Congresso era sostanzialmente meno polarizzato, il livello attualmente molto più alto e l’aumento incessante della polarizzazione crea potenti incentivi per i legislatori a segnalare ai propri elettori l’attivismo attraverso le proposte di legge e quindi limita la capacità del Congresso di migliorare attentamente la legislazione presentata.

In passato, le fasi di governo diviso con riduzione forzata dell’attività legislativa sono state associate anche a incentivi positivi per le riforme istituzionali», «nell’attuale contesto, caratterizzato da alti livelli di sfiducia nelle istituzioni e nella politica e dal regresso democratico associato al populismo, ci aspettiamo che questa specifica fase di governo diviso possa avere conseguenze per lo più negative e deprimere ulteriormente l’opinione pubblica nei confronti della capacità dei governi di affrontare le questioni urgenti di oggi».

In una fase storica in cui la politica estera, per quanto snobbata dagli americani, è cruciale, bisogna forse riconsiderare, almeno parzialmente, quanto alla vigiliaipotizzato. «Mentre i repubblicani combattono tra loro», sostiene Michael Hirsh, editorialista di ‘Foreign Policy‘, «Biden avrà probabilmente una mano più libera e più forte per condurre la politica estera di quanto molte persone sospettassero prima delle elezioni», indipendentemente dai risultati finali che ancora si attendono.

Oltre a passare il tempo a litigare, «i repubblicani saranno ancora meno coerenti nelle loro critiche alla politica estera di quanto non lo siano stati, specialmente su questioni come gli aiuti all’Ucraina. Ciò potrebbe indebolire l’influenza del partito sulla politica. “Non credo che i repubblicani abbiano davvero un messaggio unificato sulla politica estera”, ha affermato Todd Belt, esperto di politica presso la Graduate School of Political Management della George Washington University. “Ad esempio, metà dei repubblicani sembra sostenere gli aiuti all’Ucraina e metà è contraria”».

Secondo Hirsh, per quanto riguarda l’Ucraina, «la maggioranza repubblicana sosterrà ancora un’ulteriore assistenza, anche se con più controlli su armi e denaro», insieme a critiche gli europei alleati per aver pagato in modo insufficiente per la difesa congiunta dell’Ucraina, e in effetti gli Stati Uniti hanno contribuito alla difesa dell’Ucraina più di tutti i loro partner europei messi insieme.

Su altre questioni chiave, come la Cina, l’Iran e le relazioni con l’Arabia Saudita, «Biden sta già perseguendo una linea dura, spesso con il sostegno dei repubblicani». Con una maggioranza molto più snella del previsto, i Repubblicani avranno il problema di riuscire a presiedere i comitati più importanti, per tanto, «qualsiasi defezione su qualsiasi atto legislativo o qualsiasi disegno di legge di bilancio dell’ala destra potrebbe davvero influire sulla sua capacità di governare», ha sottolineato Belt.

Le relazioni con la Cina, si sostiene, potrebbero peggiorare con l’arrivo di nuovi congressisti particolarmente agguerriti, per esempio nel chiedere più impegno la la difesa Taiwan e ulteriori misure di difesa indo-pacifiche. E però, Biden già mercoledì si è dimostrato molto sicuro. Ha detto che è pronto a lavorare con l’opposizione repubblicana e a fare compromessi, avvertendo però che «non sosterrebbe alcuna proposta repubblicana che peggiorerebbe l’inflazione. Gli elettori non vogliono più tasse». E per quanto riguarda l’aborto: «Se lavoriamo insieme, dobbiamo ricordare cosa sono gli Stati Uniti». «Porrò il veto a qualsiasi tentativo di approvare un divieto nazionale sull’aborto». Insomma, collaborazione, disponibilitàa compromessi, ma sempre a portata di mano la penna per firmare il veto.

Si rileva da parte di Michael Hirsh: «Biden sta già guidando un approccio bipartisan intransigente, incluso aiutare ad armare Australia e Giappone; formare il dialogo quadrilaterale sulla sicurezza con Giappone, India e Australia; e sponsorizzare una politica industriale protezionistica volta a rafforzare la competitività degli Stati Uniti nei confronti della Cina, anche nella produzione di semiconduttori», tutti elementi che depongono per una situazione in cui i Democratici possono sperare in una navigazione tranquilla, almeno per quanto riguarda la politica estera.

«E se i Democratici finiranno per mantenere il loro sottilissimo controllo del Senato -le gare in Georgia, Arizona e Nevada sono ancora indecise-», dice Michael Hirsh, «Biden sarà in grado di ottenere nomine cruciali per ambasciatori, giudici e altre importanti posizioni politiche mentre, mentre la Camera sarà sempre più litigiosa, ostruzionista ed estrema».