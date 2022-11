Midterm USA 2022: debolezze assediate guardando al 2024

Anche se non ancora definitivi, i risultati del voto di midterm dello scorso 8 novembre permettono già di offrire qualche valutazione riguardo alle dinamiche della politica statunitense. Come è già stato ampiamento osservato, nonostante la perdita della Camera dei rappresentanti e nonostante l’incertezza dell’esito in Senato (che, probabilmente, sarà sciolta solo dal ballottaggio in Georgia, il mese prossimo), il mancato materializzarsi dell’‘onda rossa’ (la vittoria massiccia dell’opposizione repubblicana prevista della maggior parte degli osservatori) rappresenta indubbiamente un elemento significativo. Altrettanto significativa è la performance deludente – dentro al fronte repubblicano – dei candidati appoggiati da Donald Trump: una performance che, fra l’altro, smentisce con forza gli esisti delle primarie dove, al contrario, i candidati sostenuti dall’ex Presidente avevano vinto la stragrande maggioranza delle sfide. In entrambi i casi, si tratta di dati non scontati, che aggiungono complessità sia alla politica dei prossimi due anni, sia alla corsa presidenziale del 2024. Se al risultato nazionale si somma, poi, quello della corsa per i seggi governatoriali (corsa nella quale i candidati democratici sono, per ora, in testa), il quadro complessivo acquista ulteriori elementi di interesse.

Nonostante il ‘cambio di colore’ della Camera dei rappresentanti, il Congresso rimane, di fatto, diviso. Con 403 seggi assegnati su 435, il vantaggio del Grand OldParty nella Lower House è il 19 seggi contro gli otto dell’attuale maggioranza democratica (per un confronto, le midterm del 2010, le prime della presidenza Obama, avevano dato al Partito repubblicano una maggioranza di 49 seggi, ribaltando quella di 76 seggi che i democratici avevano conquistato nel 2008). Il Senato, con 32 seggi assegnati su 35, è equamente diviso, con 48 seggi per partito e la possibilità che il confronto in Arizona e in Nevada porti il risultato 49 a 49. Questa situazione potrebbe giocare a favore dell’amministrazione, che già nei due anni passati, per portare avanti la sua agenda, ha dovuto spesso contare sulla capacità di mediare un consenso bipartisan. Il voto non sembra, quindi, essere riuscito a mettere all’angolo la presidenza, come pure si temeva (e, da parte repubblicana, si auspicava). Il ridimensionamento delle posizioni trumpiane lascia prevedere, in particolare, una continuità di fondo della politica verso l’Ucraina, anche se una rimodulazione sembra probabile, tenuto conto sia delle posizioni che si sono affacciate in Congresso prima del voto, sia delle ultime evoluzioni della situazione sul campo.

Le implicazioni in ottica 2024 sono egualmente importanti anche se non mancano di ambiguità. Gli esiti del voto hanno messo, infatti, in luce una resilienza inaspettata da parte di Joe Biden, nonostante le difficoltà che il Paese continua a sperimentare e un indice di approvazione della sua azione che continua a rimanere basso. Questo risultato in larga parte inatteso potrebbe consolidare nel presidente la volontà di tentare la strada della rielezione, sfidando la posizione di una parte importante del partito. Le difficoltà dei candidati trumpiani e il mancato concretizzarsi dell’‘onda rossa’ sembrano, infatti, rafforzare, in una parte del mondo democratico, la richiesta di primarie ‘aperte’ per le prossime elezioni presidenziali; una eventualità che, viste le divisioni esistenti, rischia tuttavia di riproporre gli scontri fratricidi che hanno accompagnato l’avvicinamento al voto del 2020, salva poi la necessità di individuare un candidato (come Biden a suo tempo) che non risulti non troppo sgradito a nessuno. Una anticipazione dei possibili effetti di questa situazione si è avuta proprio con le midterm, quando le rivalità fra le varie anime del partito hanno permesso agli sfidanti repubblicani di conquistare, fra l’altro, tre seggi sinora democratici in una roccaforte ‘dem’ come lo Stato di New York.

Per il Partito repubblicano le cose non vanno, comunque, meglio. Anche una vittoria importante come quella di RonDeSantis nelle elezioni governatoriali della Florida rischia, infatti, di avere ricadute problematiche nel caso (dato per probabile) in cui il governatore decida di scendere in lizza per la nomination repubblicana. Per DeSantis, il voto dell’8 novembre ha rappresentato un grosso successo personale, che si è concretizzato in oltre un milione e mezzo di voti di scarto rispetto allo sfidante democratico, Charlie Crist (nel 2018, lo scarto rispetto all’allora candidato democratico, Andrew Gillum, era stato di poco più di 32.000 voti). Di contro, il successo ha già alimentato un violento scontro con Trump, che di DeSantis era stato sostenitore nel 2018. Anche in questo caso, l’esito rischia di essere una lotta fratricida, della quale potrebbero avvantaggiarsi altri concorrenti. Il risultato deludente conseguito dai candidati appoggiati dall’ex Presidente sembra, infatti, destinato a ridare fiato al dibattito interno al Grand Old Party riguardo alla linea da seguire in vista del voto del 2024, un dibattito che – in base agli sviluppi che prenderà – potrebbe ripotere in gioco figure come quelle di Nikki Haley o di Mike Pompeo, che già in passato sono state considerate papabili per la presidenza.