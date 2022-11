Midterm USA 2022: cinque ragioni per cui i risultati elettorali contano

Con l’arrivo dei risultati delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, è evidente che l’’onda rossa’ repubblicana prevista da molti esperti non si è concretizzata. I primi numeri indicano che è probabile che i repubblicani riprenderanno la Camera dei Rappresentanti, ma con numeri più esigui del previsto, anche se il Senato degli Stati Uniti rimane un rovescio della medaglia. Anche se potrebbe vedere più un’increspatura che un’onda, Washington sembra ancora preparata per un governo diviso.

Al Congresso degli Stati Uniti, i repubblicani si concentreranno sul mantenimento di un fronte unito contro i democratici e sul tentativo di garantire che il presidente Joe Biden serva solo per un mandato. È probabile che lo stallo politico e legislativo sarà la parola d’ordine a Washington nei prossimi due anni.

Sebbene Biden possa avere il potere di nominare giudici federali e forse anche della corte suprema se i Democratici manterranno il controllo del Senato, altre priorità chiave della Casa Bianca, tra cui l’ambiente, l’assistenza sanitaria e i diritti riproduttivi, si fermeranno. Ecco altri cinque punti chiave:

1. Tagli alla spesa

Se c’è un posto in cui i repubblicani della Camera, in particolare, sfrutteranno il loro ritrovato potere, è nell’area della spesa pubblica. Le spese federali, che sono aumentate vertiginosamente sotto l’amministrazione Biden, probabilmente regneranno.

La leadership repubblicana cercherà di forzare le mani dei Democratici nella riforma della sicurezza sociale e del Medicare in cambio del permesso di aumentare il tetto del debito, il limite di prestito per il Tesoro degli Stati Uniti che mantiene operativo il governo federale.

La portata e la portata dei tagli alla spesa saranno in gran parte determinate da quanto bene i repubblicani potranno restare uniti. La riforma del welfare è conosciuta come la “terza rotaia della politica americana” a causa del suo potenziale di danneggiare i funzionari che si degnano di sottrarre sostegno finanziario agli americani. Mentre i falchi fiscali come il deputato repubblicano Jim Jordan dell’Ohio, co-fondatore del Freedom Caucus, hanno espresso interesse a spingere il più forte possibile i tagli alla spesa, i populisti del partito potrebbero essere più cauti.

2. Avvio delle indagini

Il punto in cui Capitol Hill vedrà maggiormente l’azione, tuttavia, è in una serie di nuove indagini rivolte al ramo esecutivo, un prurito che i repubblicani desideravano ardentemente eliminare da quando Biden è entrato in carica. In parte per ripagare i due impeachment di Trump, e in parte a causa della rabbia per l’agenda della Casa Bianca, i repubblicani sfrutteranno ogni apertura per ridurre Biden alle dimensioni, incluso il COVID-19, il laptop di Hunter Biden, le accuse di un dipartimento di giustizia politicamente motivato e il ritiro del Pentagono dall’Afghanistan.

Alcuni membri intransigenti della Camera repubblicana hanno persino lanciato l’idea di mettere sotto accusa Biden, ma questa probabilità sembra remota. I sostenitori di Ultra Trump come Marjorie Taylor Greene, una deputata repubblicana della Georgia, continueranno a premere per qualsiasi azione che crei uno spettacolo politico egoistico.

Tuttavia, i repubblicani più tradizionalisti si rendono conto che il percorso è disseminato di insidie. Il rischio viene percepito come ignorare i “problemi della tavola della cucina” come l’inflazione mentre si persegue una vendetta partigiana contro Biden.

3. Atteggiamenti verso Cina e Ucraina

A livello internazionale, è probabile che anche le scadenze intermedie abbiano un impatto limitato nell’alterare politiche concrete. Molti alleati degli Stati Uniti sono preoccupati che se i repubblicani strappassero il controllo anche di una sola camera del Congresso, stringerebbero i cordoni della borsa di Washington e metterebbero a repentaglio gli impegni dell’America all’estero.

In particolare, sono emerse speculazioni sul ritiro del sostegno all’Ucraina dopo che il leader della minoranza alla Camera Kevin McCarthy ha dichiarato il mese scorso che un Congresso repubblicano non sarebbe stato propenso a scrivere un “assegno in bianco” per lo sforzo bellico.

È improbabile, tuttavia, un netto perno lontano da Kiev, anche nel mezzo di un conflitto senza una fine prevedibile. Nonostante un’ala isolazionista vocale all’interno del partito repubblicano, c’è un ampio sostegno intorno a Washington per sostenere le difese militari dell’Ucraina. Ciò è in linea con l’opinione pubblica per contrastare la guerra di Putin, con circa tre quarti degli americani che concordano sul fatto che gli Stati Uniti dovrebbero continuare a offrire assistenza finanziaria e militare a Kiev.

Allo stesso modo, la politica estera nei confronti della Cina è un’area in cui repubblicani e democratici rimangono uniti. Biden ha fatto marcia indietro sulla retorica di Trump nei confronti di Pechino, ma è ancora inadempiente sulla posizione del suo predecessore di condurre una ‘guerra economica di basso grado’.

4. Implicazioni per la democrazia statunitense

Mentre i midterm sono importanti da soli – e non dovrebbero essere visti solo come un riscaldamento per il 2024 – c’è un motivo per cui tutti gli occhi ora si sposteranno verso le prossime elezioni presidenziali. I democratici hanno inquadrato il midterm non solo come un voto sulle politiche, ma come un referendum sul futuro della stessa democrazia americana.

Con oltre 300 negazionisti elettorali di destra al ballottaggio, molti temevano che si potessero porre le basi per elezioni ancora più turbolente nel 2024 di quanto la nazione sia sopravvissuta nel 2020.

I primi sondaggi, tuttavia, indicano che gli americani stanno respingendo molti negazionisti estremi delle elezioni, specialmente a livello statale. Gli elettori in Pennsylvania e Michigan hanno respinto i candidati a governatore sostenuti da Trump che avrebbero avuto un’influenza considerevole sulla certificazione dei voti elettorali.

Inoltre, i candidati alla carica di segretario di stato che negano le elezioni – il funzionario che certifica i risultati elettorali nella maggior parte degli stati – hanno perso o sono rimasti indietro in molte gare, sottoperformando altri repubblicani.

5. Il ruolo futuro di Trump

Nel frattempo, la presa di Trump sul partito potrebbe essere sempre più sfidata dal rivale Ron DeSantis, che è salito alla vittoria nella corsa al governatore della Florida con un margine a due cifre, capovolgendo distretti che un tempo erano democratici in sicurezza e prendendo ampi spazi del voto ispanico/latino . Sebbene i risultati per i candidati sostenuti da Trump siano stati contrastanti, è chiaro che la benedizione di Trump non era una garanzia infallibile di vittoria e che la qualità del candidato continua a essere importante.

Tutto ciò non garantisce che non ci saranno minacce ai risultati elettorali, né in questo ciclo né nel 2024. Il flagello del negazionismo elettorale è diventato più grande del semplice Trump o dei suoi più ardenti alleati, trasformandosi in un movimento in piena regola che potrebbe risulta difficile da contenere. Tuttavia, l’apparente rifiuto dei candidati più estremisti suggerisce che molti americani – di entrambi i partiti – rivogliono la stabilità, specialmente nell’istituzione centrale di elezioni libere ed eque.