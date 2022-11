Midterm: i repubblicani sono davvero pronti a frenare gli aiuti all’Ucraina?

Il leader della minoranza alla Camera Kevin McCarthy ha sollevato le sopracciglia in ottobre quando ha detto che non ci sarebbe stato alcun ‘assegno in bianco’ per l’Ucraina se i repubblicani avessero conquistato il controllo del Congresso.

Ora sul punto di diventare presidente della Camera, solleva interrogativi sul fatto che anche una singola camera controllata dal GOP significherebbe controlli ed equilibri sulla politica ucraina del presidente Joe Biden in un modo che non esisteva con i Democratici in carica a Capitol Hill.

McCarthy era impegnato nell’analisi politica tanto quanto affermava una posizione. Le opinioni del repubblicano californiano su Russia-Ucraina e sulla politica estera in generale sono abbastanza convenzionali per gli standard della Beltway. “Penso che le persone rimarranno in recessione e non scriveranno un assegno in bianco all’Ucraina”, ha detto McCarthy a Punchbowl News. “Semplicemente non lo faranno. … Non è un assegno in bianco gratuito.

“Penso che l’Ucraina sia molto importante”, ha successivamente chiarito McCarthy. “Sono favorevole a fare in modo che andiamo avanti per sconfiggere la Russia in quel programma”. Poi è arrivato l’avvertimento: “Ma non ci dovrebbe essere un assegno in bianco su nulla. Abbiamo un debito di 31 trilioni di dollari”.

I repubblicani sono pronti per avere un grande momento martedì. La storia e le valutazioni di approvazione del lavoro di Biden hanno sempre suggerito che i repubblicani avrebbero fatto bene a medio termine. Il sondaggio tardivo, se accurato, indica che potrebbe essere il più vicino possibile a uno scoppio nell’attuale clima di polarizzazione.

Il GOP sa che l’inflazione è la ragione principale per cui il partito è così ben posizionato. Vorranno limitare la spesa federale. Gli aiuti esteri sono sempre un obiettivo politicamente molto più attraente rispetto ai programmi di diritto molto più grandi. Biden ha in gran parte ignorato il commento di McCarthy sull’Ucraina e si è concentrato sulle cose che il senatore repubblicano della Florida Rick Scott e il senatore repubblicano del Wisconsin Ron Johnson hanno detto su Social Security e Medicare. Biden fa riferimento principalmente alla guerra per incolparla dell’inflazione o dei prezzi del gas, “l’aumento dei prezzi di Putin”.

Ma questo avviene sullo sfondo di una crescente lotta repubblicana sulla politica estera. I legislatori ascendenti populisti e nazionalisti nello stampo “America First” si sono uniti alla piccola ala libertaria del partito per mettere in discussione l’interventismo. Poi ci sono anche opportunità di opposizione a qualunque cosa stia facendo Biden, e in Ucraina può essere attaccato contemporaneamente perché troppo aggressivo o troppo accomodante.

Poi ci sono gli atteggiamenti dell’elettorato. Il sondaggio di Morning Consult rileva che la maggior parte non pensa che sia responsabilità degli Stati Uniti difendere l’Ucraina dalla Russia e solo il 33% lo considera importante per il voto di medio termine. Ciò è particolarmente acuto tra i repubblicani. I sondaggi del Wall Street Journal rilevano che la quota di elettori del GOP che pensano che stiamo facendo troppo per l’Ucraina è esplosa dal 6% di marzo al 48% di oggi.

Il Senato resta in gioco più della Camera, con circa sei gare entro il margine di errore e altre potenzialmente in movimento. La camera è attualmente divisa 50-50. L’autore di Hillbilly Elegy JD Vance è il candidato repubblicano in Ohio e il capitalista di rischio Blake Masters è il portabandiera del GOP in Arizona. Entrambi sono scettici allineati a Peter Thiel sull’approfondimento del coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra e sostenitori dell’America First. Se eletti, potrebbero formare un gruppo vocale di dubbiosi sugli aiuti insieme al senatore repubblicano del Kentucky Rand Paul e al senatore repubblicano del Missouri Josh Hawley.

Tuttavia, la stragrande maggioranza dei legislatori di entrambi i partiti ha votato per il pacchetto di aiuti da 40 miliardi di dollari all’inizio di quest’anno. Ciò include l’intera leadership del GOP. Persino alcuni dei repubblicani che non hanno votato si sono opposti più alle dimensioni del pacchetto, all’importo delle spese non correlate, alla mancanza di tagli alla spesa compensati o a ciò che consideravano una supervisione insufficiente rispetto ai rischi di una guerra per procura con la Russia o all’idoneità dell’Ucraina per un americano così importante impegno del contribuente.

“La Russia continua a intensificare gli attacchi ai civili e alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina”, ha affermato il leader repubblicano del Senato Mitch McConnell in una dichiarazione poco dopo che McCarthy ha fatto i suoi commenti di “assegno in bianco”. “Le lezioni per noi sono chiare. L’amministrazione Biden e gli amici dell’Ucraina in tutto il mondo devono essere più rapidi e proattivi per ottenere l’aiuto di cui hanno bisogno all’Ucraina”. McConnell ha aggiunto: “È nell’interesse fondamentale della sicurezza nazionale americana chiarire che gli stati revisionisti come la Russia o la Cina non possono semplicemente divorare i vicini più piccoli”.

Eppure, anche se non tutti i repubblicani pensano che Biden stia facendo troppo in Ucraina, e un ampio sottogruppo di critici del GOP della sua politica vogliono che faccia molto di più, i seri oppositori di un maggiore coinvolgimento degli Stati Uniti sono prevalentemente repubblicani. Non un solo democratico ha votato contro il pacchetto da 40 miliardi di dollari, qualcosa che sarebbe stato impensabile durante il Kosovo e la Libia sotto i passati presidenti democratici.

La mancanza di un respingimento della sinistra contro la guerra contro la politica di Biden era evidente nel rapido ritiro della lettera del Caucus progressista del Congresso che spingeva il presidente verso la diplomazia. Le opinioni liberali del presidente russo Vladimir Putin si sono inasprite dopo la sua interferenza nelle elezioni presidenziali del 2016. Alcuni dei walkback riflettevano la paura di indebolire Biden prima di elezioni difficili; c’era anche una vera costernazione per il fatto che la Russia prendesse di mira i civili.

Ma anche la vicinanza ai commenti di McCarthy e ai progressisti che non volevano essere associati alla destra populista su Russia-Ucraina non era un fattore banale. L’ex presidente Donald Trump ha rotto l’egemonia neoconservatrice sulla politica estera del GOP senza sostituirla con nulla, consegnando i guardiani del movimento conservatore e poliziotti del tono come Bill Kristol e David Frum alla periferia del Partito Democratico.

Allo stesso tempo, Trump ha anche interrotto in una certa misura la cooperazione sinistra-destra sulla moderazione della politica estera. Se è stato difficile per alcuni progressisti lavorare con Pat Buchanan e Ron Paul, lo è doppiamente quando le “colombe” conservatrici sono Tucker Carlson e la rappresentante repubblicana della Georgia Marjorie Taylor Greene.

Gran parte di Washington crede ancora che abbiamo degradato le forze militari russe senza le truppe americane a un costo relativamente basso, e Kiev deve ancora cadere. Le domande ora circondano il bilancio umano in Ucraina del prolungamento indefinito della guerra e il rischio nucleare di un Putin disperato.

La politica anti-spesa standard del GOP, oltre a un’infusione di nuovi repubblicani trumpiani a Washington dopo le elezioni di martedì, potrebbe portare alla fine a porre queste domande, anche se da fonti improbabili.