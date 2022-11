Midterm 2022: le linee del confronto

Alle elezioni di medio termine per il Congresso negli Stati Uniti, in cui sono in palio tutti i 435 seggi alla Camera dei rappresentanti e un terzo dei seggi al Senato, oltre ai 39 voti dei governatori statali, le battaglie tra candidati repubblicani e democratici si stanno facendo più feroci.

Mentre i democratici cercano di mantenere la maggioranza alla Camera e il controllo del Senato, i repubblicani vogliono la maggioranza in una o entrambe le camere del Congresso. Tra la forte polarizzazione politica negli Stati Uniti e la feroce competizione tra Democratici e Repubblicani, gli elettori americani divergono sulle questioni più critiche che hanno preoccupato l’opinione pubblica negli ultimi mesi, tra cui l’inflazione, le condizioni economiche e le questioni di cancellazione del diritto all’aborto e limitazione il portamento delle armi.

È probabile che l’affluenza alle urne aumenti alla luce della situazione fortemente polarizzata, con gli elettori che cercano di sostenere candidati che abbracciano le loro visioni in base alle loro affiliazioni politiche. Un sondaggio d’opinione di agosto ha rivelato il tasso previsto di partecipazione degli elettori alle elezioni di medio termine, con più di otto elettori registrati su 10 che hanno dichiarato di voler votare martedì. Circa l’82% dei democratici ha confermato il proprio coinvolgimento pianificato, insieme all’88% dei repubblicani e all’80% degli indipendenti.

Quando è stato chiesto ai partecipanti quanto tenessero alle elezioni su una scala da uno a cinque – di cui uno molto interessato e cinque per niente interessati – circa sette su 10 hanno indicato di essere molto interessati. I repubblicani hanno di nuovo leggermente sovraperformato i democratici in termini di livello di interesse. I gruppi più interessati alle elezioni sono i laureati bianchi, in particolare gli elettori maschi e quelli più anziani.

L’impatto dell’imminente midterm potrebbe essere decisivo in tutto il Paese, data la diversità e l’importanza delle questioni su cui si stanno concentrando i candidati di ciascun partito e la feroce competizione elettorale tra candidati democratici e repubblicani nel contesto della polarizzazione politica del Paese.

Da un lato, il Presidente Joe Biden ha invitato gli americani a dargli una maggioranza sufficiente per aggirare i regolamenti del Congresso per porre il veto al divieto nazionale dell’aborto o per mettere fuori legge le armi offensive. Biden ha affermato che gli americani hanno una scelta, sottolineando che l’aborto, le armi da fuoco e il sistema sanitario sono tutti in ballottaggio.

D’altra parte, i repubblicani hanno promesso di condurre una feroce lotta contro l’inflazione e la battaglia contro la droga e di continuare la loro offensiva contro gli atleti transgender. I candidati repubblicani hanno anche promesso di aprire una serie di indagini al Congresso contro Biden, il consigliere per la pandemia di COVID-19 Anthony Fauci e il procuratore generale Merrick Garland se si assicurano la maggioranza in entrambe le camere del Congresso. Hanno anche in programma di interrompere il lavoro della commissione che indaga sull’attacco a Capitol Hill da parte dei sostenitori dell’ex presidente Donald Trump.

Sebbene l’aborto e il possesso di armi siano di interesse per entrambe le parti, la priorità dei Democratici per queste questioni sembra differire dalle preoccupazioni dei Repubblicani. Mentre i democratici si concentrano sui programmi per migliorare l’assistenza sanitaria, il cambiamento climatico e l’integrità elettorale, i repubblicani collocano le questioni dell’immigrazione, delle tasse e dell’inflazione in cima alla loro lista di priorità.

È interessante notare che la questione dell’integrità elettorale è diventata un problema, poiché i democratici insistono sulla riforma del sistema elettorale per facilitare il voto, mentre i repubblicani chiedono che venga migliorato per prevenire le frodi elettorali, poiché sono scettici sui risultati del 2020 elezioni. Inoltre, gli elettori repubblicani sono diventati più propensi e i democratici meno propensi a considerare la politica estera e l’epidemia di coronavirus come questioni significative nel loro voto. Sebbene l’economia rimanga la questione dominante in vista delle elezioni di medio termine, l’aborto ha acquisito un’importanza significativa tra i democratici dopo che la Corte Suprema ha deciso di porre fine alla garanzia federale del diritto all’aborto legale negli Stati Uniti.