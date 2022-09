Michelangelo è sempre il più attrattivo. O meglio i suoi capolavori sono i più esposti e ammirati, almeno in una città come Firenze, che vanta un notevole ventaglio delle sue opere, visibili all’interno di chiese, gallerie, musei, luoghi espositivi. Due, in particolare gli eventi che danno nuova luce ai più celebri capolavori del Genio forse più celebrato al mondo: il David, una delle sue opere giovanili (1504) che fa bella mostra di sé nella Galleria dell’Accademia e il gruppo marmoreo della Pietà, conservata nella Sala del Paradiso del Museo dell’Opera del Duomo che appare sotto una luce insolita, suggestiva, particolare nelle immagini fotografiche di Aurelio Amendola.

Due eventi, due diversi progetti, che celebrano altrettanti significativi momenti: Luci sul David, è il progetto di una nuova e moderna illuminazione, inaugurato in occasione dei 140 anni di presenza nella Galleria di questo capolavoro michelangiolesco, divenuto simbolo di libertà e della città di Firenze, e “La Pietà di Michelangelo “ vista attraverso l ‘occhio fotografico di Aurelio Amendola”,Maestro pistoiese di fama internazionale, Mostra apertasi in occasione dei 726 anni dalla Fondazione dell’Opera di Santa Maria del Fiore (8 settembre 1296), cui si deve la edificazione del Duomo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Incominciamo con il David, che da pochi giorni splende di una nuova luce, realizzata da Enel ( in occasione dei 60 anni della società), che ha messo a punto un sistema di illuminazione a LED, mirata al risparmio e all’efficienza energetica, attraverso l’utilizzo di tecnologie di ultima generazione.

“Non c’è miglior modo per celebrare i 140 anni – commenta Cecilie Hollberg, direttrice della Galleria –da quando, il 22 luglio del 1882, la Tribuna aprì al pubblico. Una nuova sorgente di luce investe ora il cuore del museo, esaltando le superfici del capolavoro di Michelangelo. Con Il nuovo impianto illuminotecnico della Tribuna chiudiamo un capitolo importante per il nostro museo. Si tratta di un progetto che ha cambiato la percezione visiva delle opere nella Galleria dei Prigioni, nel Transetto, nelle sale del Duecento e del Trecento rendendo la Galleria dell’Accademia di Firenze ancora più all’avanguardia.” Tale progetto – secondo Massimo Osanna, direttore dei Musei – rappresenta anche un modello innovativo di rinnovamento degli spazi museali, capace di far convergere le esigenze di sostenibilità e di efficienza energetica, con quelle di studio, di corretta lettura e di miglior godimento delle opere. L’innovazione– commenta Nicola Lanzetta (Enel Italia) – si pone al servizio della storia, dell’arte, della cultura e, al tempo stesso, dell’ambiente”. Tecnicamente si tratta di una serie di proiettori posti idealmente a raggiera sopra la statua, installati nella zona del grande lucernario nei fori esistenti, riadattandone il fissaggio senza apportare modifiche alla vista. I corpi illuminanti con sorgente LED sono dotati di un’apertura del fascio tale da avvolgere totalmente il David e lasciare in secondo piano il resto dello spazio che lo accoglie. Durante le ore diurne, l’illuminazione artificiale si va ad aggiungere a quella naturale proveniente dal lucernario che consente una lettura dei dettagli del capolavoro michelangiolesco completamente nuova e vicina alle origini. Diverso invece il sistema di illuminazione a proiezione dalla cornice dei Prigioni michelangioleschi.

Michelangelo ricavò la statua da un unico blocco di marmo, tra il 1501 e il 1504. Quando iniziò la scultura aveva solo 26 anni, e quando la finì appena 29. L’opera gli era stata commissionata dai “consoli dell’Arte della Lana” e dagli “Operai del Duomo di Firenze”, che gli misero a disposizione un grande blocco marmoreo , già abbozzato da altro scultore (i fiorentini lo chiamavano “il Gigante”) che aveva abbandonato l’impresa. E comunque Il marmo presentava numerose imperfezioni, in particolare minuscoli fori che ne compromettevano la resistenza alla scalpellatura, rendendolo fragile. Michelangelo stuccò i fori e rese la superficie della pietra levigata e già durante la lavorazione numerosi erano i curiosi che affollavano il cortile dell’attuale Museo dell’Opera del Duomo, tant’è che l’artista fece realizzare una staccionata per proteggersi dagli sguardi indiscreti. Nel 1503, un anno prima del termine, la statua venne presentata ai fiorentini, che se ne innamorarono subito. Era già una leggenda prima ancora che fosse terminata: sia per la sua bellezza che per il significato simbolico che assumeva questo giovane che si apprestava a sconfiggere Golia. Nel tempo, artisti ed esperti hanno ritenuto che il David fosse il prodotto artistico più bello mai creato dall’uomo. E, a giudizio delle donne, l’uomo più bello al mondo, comunque il più iconico e riprodotto in foto, manifesti, dvd, filmati, dipinti e quant’altro. Il suo volto è al centro del logo della stessa Galleria. Bello e fragile, soprattutto alle caviglie. Nel corso della sua lunga vita ne ha passate tante, atti vandalici e aggressioni atmosferiche, essendo stato esposto per tanti anni sull’ arengario di Palazzo Vecchio, ove si trova la sua copia. Così una commissione di “ esperti” aveva deciso, a seguito di attenta discussione. Questi erano Sandro Botticelli, Filippino Lippi, Piero Perugino, Antonio e Giuliano da Sangallo, Andrea della Robbia, Davide Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, Francesco Filarete e il suo rivale Leonardo da Vinci. Il quale sostenne l’ipotesi avanzata da Giuliano da Sangallo, che la statua dovesse essere collocata sotto la Loggia dei Signori ( detta poi dei Lanzi) nell’arco di mezzo e in posizione arretrata sia perché le si potesse girare attorno, ma soprattutto per ragioni conservative. “ Che stia nella Loggia” disse categorico Leonardo. Invece, fu scelto l’arengario. Il verbale di quella riunione ci offre la visione di quali artisti fossero attivi e di quale alta considerazione godessero, in quella Firenze all’inizio del ‘500. Ebbene, oggi, con il nuovo intervento d’illuminazione, quel capolavoro degli anni giovanili di Michelangelo splendedi nuova luce. E’ sempre lui la Superstar.

Dal Michelangelo degli anni giovanili a quello della vecchiaia. Dal David alla Pietà, il passo è breve, essendo i due Musei non molti distanti l’uno dall’altro. Notevole invece in termini estetici. Vediamo dunque la Mostra fotografica dal titolo ‘La Pietà di Michelangelo, Lo sguardo di Aurelio Amendola fra naturalismo e astrazione’ aperta al pubblico nel Museo dell’Opera del Duomo a Firenze dall’8 settembre al 9 gennaio 2023. “Quando fotografa i marmi di Michelangelo, Aurelio ‘diventa’ Michelangelo e s’addentra nei percorsi di pensiero e di spirito di lui”, afferma Antonio Natali, storico dell’arte e curatore della mostra. Amendola è considerato il più grande interprete delle opere di Michelangelo. E, una volta terminato il restauro della Pietà di Michelangelo detta Pietà Bandini, nel settembre 2021, l’Opera di Santa Maria del Fiore glicommissionò una campagna fotografica del gruppo scultoreo realizzato da Michelangelo tra il 1547 e il 1555, una decina d’anni prima della sua morte avvenuta il 18 febbraio 1564, all’età di 89 anni. Una Pietà, assai sofferta, che il Genio aveva pensato come monumento funerario per la propria tomba e che aveva tentato di rompere prendendola a martellate. Ciò per più motivi, come racconta il Vasari, innanzitutto per l’impurità del blocco di marmo, poi per la sua solita e forse più accentuata insoddisfazione circa l’esito dell’opera. Se negli anni giovanili l’artista aveva cercato di estrarre dalla materia la bellezza ideale e la perfezione assoluta, gli anni della maturità sono caratterizzati da una visione del mondo in cui domina il non-finito, l’incompiutezza. Questo gruppo marmoreo rappresenta il Corpo di Cristo appena deposto dalla croce, sorretto da tre figure: la Maddalena, alla sua destra, Nicodemo al centro e la Madonna a sinistra. Nicodemo è rappresentato con il volto dello stesso Michelangelo. Ebbene, quanto l’intervento fotografico di Aurelio Amendola – ammirabile nelle 32 immagini in bianco e nero – riflette, ci aiuta a capire, i tormenti del Genio impressi nel marmo?

Amendola torna ad interpretare la Pietà Bandini dopo averla fotografata nel 1997.

“La scultura è tutto per me, lavorando con le luci cerco di renderla viva, farla parlare. Questo è sempre stato il mio intento”, racconta Amendola, che per ritrarre la Pietà Bandini ha scelto di non utilizzare delle luci diffuse, perché scrive Natali: “Non c’è lume che possa avvolgere omogeneo una materia tanto tormentata. E Aurelio non solo seconda l’invenzione originaria ma ulteriormente rafforza, anzi, la luce e per converso viepiù abbuia gli scuri. E le ombre sbattono con profili netti sulle superfici, chiare fino al candore. E il cuore del riguardante ne trasale”.

“Amendola – prosegue Natali – partendo dall’intero, avanza con l’obiettivo fotografico fino a incunearsi nei vuoti, nei sottosquadri, nei meandri d’una materia inquieta. Vi si muove quasi fosse – il suo – un esame autoptico; e, come in una dissezione, scopre e mette a nudo piaghe anche ripulsive sfuggite all’occhio, com’è quell’immagine ripresa di lato, da destra, che denuda la sezione verticale della coscia, mozzata di netto, con l’impudica rivelazione d’un foro quadrato per il perno d’un trapianto dell’arto. Foto d’impatto forte; anche perché in una sola veduta Aurelio poeticamente esibisce tutta la gamma degli stadi di lavorazione del marmo: dall’appena sbozzato al compiuto, dall’ancóra informe gamba di Maria cioè, – rugosa e scabra come una scultura parigina d’inizio Novecento (di Modigliani o Brâncuși o di Henri Gaudier-Brzeska) –, al torso di Cristo, polito e fulgente come una pietra a lungo lucidata. Aurelio è sicuramente affascinato dalla capacità di Michelangelo d’essere soavemente forbito e nel contempo, però, potente”. Nel catalogo ( ed.Mandragora) che accompagna la Mostra, Antonio Natali, ricostruisce il percorso artistico di Michelangelo, uno dei grandi artefici secondo il Vasari della “maniera moderna”, e afferma quanto grande fosse la sua attenzione per i marmi ellenistici, e quanto tuttociò si possa cogliere attraverso le immagini di Aurelio. Di particolare interesse la descrizione di Nicodemo/Michelangelo. Michelangelo – vi è scritto – si ritrae in Nicodemo con le fattezze di chi, incupito, si chiuda nel silenzio dell’angoscia. E Aurelio ne seconda il percorso affidandosi a un taglio fotografico che sovrappone il profilo di lui a quello più reclinato di Gesù; quasi che Michelangelo/Nicodemo nella contemplazione (desolata, e nel contempo astratta) dell’amico esanime, col pensiero andasse alla sua morte, non avendo nel cuore tuttavia la certezza gioiosa della vita eterna. E quando Aurelio si sposta un poco sulla destra, riprendendo stavolta frontalmente il volto di Nicodemo, ne sottolinea (giostrando la luce) l’afflizione muta, che ha l’apparenza d’esser più ripiegata su sé stessa che vòlta al cadavere di Gesù. Ma il corpo di Cristo morto, teologicamente fondamentale, rimane il brano su cui non solo la mano, ma anche la mente di Michelangelo si sono più affaticate; e Aurelio ne fa il fulcro dei suoi pensieri e del suo sguardo, che spontaneamente s’incarnano nelle immagini – tutte liriche – che ne sortono. Una Mostra, dunque, sa non perdere per il confronto che si può fare “sul campo” con il gruppo marmoreo della Pietà, opera del “divino e meraviglioso artista” così definito dall’amico e biografo Giorgio Vasari.