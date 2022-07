‘Mettere le mani nelle tasche dei cittadini’ è un modo inevitabile per poter mantenere un certo equilibrio di welfare del sistema ed è ormai un dover essere dello Stato. E’ una virtù ed una condizione necessaria.

Stato Leviatano? No, Stato responsabile!

La frase è sempre stata interpretata negativamente, anzi sinonimo di furto; ora con la crisi economica vigente, con il contesto sempre più difficile, se non ‘mettiamo le mani nelle tasche dei cittadini’ che possono pagare i servizi sociali, sanitari, pubblici (magari anche per il ‘vicino di casa’), rischiamo il default economico finanziario che potrebbe azzerare il minimo vitale: economico, sociale , sanitario dei cittadini e di tutti.

Il problema è come ‘mettere le mani nelle tasche dei cittadini’: magari spiegando in modo convincente che siamo all’ultima spiaggia e senza questa scelta ‘non c’è più trippa per gatti’ e per nessuno.

Ogni cittadino dovrebbe dimostrare quanto consuma per sé e quanto guadagna per gli altri.

Debito pubblico a stile idrovora (a marzo 2022 il debito delle Amministrazioni pubbliche ammonta a 2.755 miliardi di euro, pari al 152,6% del PIL), inflazione a ca. 8%,costi energetici “alle stelle” con consumi in logica di sovraconsumo, diffusione del comportamento Yolo (You only live once) e quindi ‘si vive una volta sola’ contrabbandando il nobile approccio per cui gli euro sono un mezzo con il concetto che si spende finchè si può. In seguito: lo ‘stellone’. Questo approccio è un furto collettivo alla società.

Tutti i cittadini, in quanto tali, hanno diritto ad essere protetti da situazioni di dipendenza o di criticità di lungo periodo (malattia, disoccupazione, maternità) o comunque a mantenere un livello equilibrato di fruizione di servizi di ‘welfare allargato’, con pagamento in denaro (trasferimenti ‘in cash’ sulla distribuzione del reddito disponibile monetario delle famiglie) o tramite servizi ( trasferimenti ‘in kind’, vale a dire i sussidi pubblici alla produzione di beni e servizi).

Tutti gli Stati industrializzati hanno realizzato, a suo tempo, provvedimenti di welfare state, salvo ora dover tornare sulla selezione dei servizi offerti e sulla identificazione di segmenti di popolazione che hanno più bisogno di altri senza avere risorse.

In realtà la crisi del sistema viene gravata e aggravata(?) da diversi fattori :

l’evoluzione dei bisogni,

la dilatazione della domanda sociale

la richiesta di efficienza qualitativa dei servizi.

Il concetto universalistico si stempera nell’orientamento particolaristico e discrezionale che deriva dal semplice sostegno finanziario pubblico alle strutture private del welfare mix.

Lo stato, in questa dimensione di rapporto strettamente biunivoco con la risposta ai cittadini, deve considerare le implicazioni redistributive del sostegno finanziario dato ai privati domandandosi in modo puntuale:

chi sono i beneficiari dei loro servizi;

quanto viene mantenuto l’approccio equitativo;

quali sono le gradazioni compatibili con le possibilità di scelta dei cittadini;

quanto si riconoscono i diritti delle minoranze.

In sintesi, lo Stato dovrebbe aumentare la sua capacità di mediazione per semplificare il sistema di offerta dei servizi sociali e mantenere l’integrazione dei particolarismi.

La realtà della domanda è ormai un insieme di particolarismi che ha bisogno di risposte ‘calligrafiche’ e che riduce il livello di standardizzazione che solitamente caratterizza la risposta pubblica. La standardizzazione è la base, non l’evoluzione dell’efficacia.

La diffusione integrabile di soggetti privati non può essere sottoposta ad una regolazione uniforme statuale, ma ha bisogno di un assetto di welfare che concilia l’universalismo della mediazione generale dello Stato con il particolarismo dell’offerta, per esempio, di servizi per il bene comune adeguati alla domanda dei cittadini.

Quindi il passaggio da una situazione di monopolio funzionale a quello di ‘concorrenza e competizione collaborativa’ che ha come obiettivo la soddisfazione dei bisogni economico-sociali dei cittadini che esplicitano la loro domanda dinamica di ‘cittadinanza’.

Per la definizione del paradigma della competizione collaborativa e di strategie collaborative tra imprese sociali una riflessione sul senso di comunità aziendale, dopo quella svolta sull’etica della convergenza, è estremamente importante, perché solo nelle imprese sociali(profit e non profit) si realizza un nuovo ambito comportamentale in cui si sperimentano relazioni di vicinanza emotiva che offrono relazioni sociali e di trasmissione delle informazioni.

In quest’ottica il senso di comunità nelle imprese sociali deve essere visto come: una forza che agendo all’interno di un contesto aziendale influisce in modo positivo sull impresa sociale stessa e sui suoi membri; un vissuto sperimentato dai membri che è il risultato di legami di appartenenza, affettivi, di condivisione e di aiuto;un investimento culturale e relazionale.

Secondo la definizione di W.D. McMillan e M.D. Chavis, il senso di comunità è la certezza soggettiva che i membri hanno di appartenere e di essere importanti gli uni per gli altri e tutti per il gruppo, ed una fiducia condivisa nella possibilità di soddisfare i propri bisogni come conseguenza della ricomposizione e della convergenza dei singoli bisogni.

In tale definizione, gli aspetti fondamentali sono: l’appartenenza, cioè condividere una connessione (valoriale, culturale, economica, metaeconomica), l’influenza, cioè l’importanza del gruppo per il singolo e del singolo per il gruppo, l’integrazione e la soddisfazione dei bisogni, la possibilità per i singoli di ottenere le risorse necessarie dall’interazione integrata, la relazione emotiva condivisa, derivante dalla fiducia nella volontà dei membri di condividere una storia, dei valori, degli obiettivi (vedi Manfredi F., “Le strategie collaborative delle imprese sociali”, EGEA, 2003 ).

Si ritorna al principio di sussidiarietà inteso in logica economico aziendale. Esso è definibile come principio di organizzazione economico-sociale secondo il quale uno Stato ‘regolatore’ delega funzionalmente ed in parte anche in logica di governance, in termini economico aziendali, a istituti economico-sociali pubblici e privati i servizi di pubblica utilità in funzione della loro capacità di produzione ed erogazione e della loro efficacia aziendale di prossimità alla domanda. Alla sussidiarietà verticale ed orizzontale si aggiunge la sussidiarietà famigliare e personale. intesa come principio di supplenza ed integrazione attiva della famiglia e della persona,che esprime la sua cittadinanza, nel produrre ed erogare servizi di utilità pubblica senza una esplicita delega da parte dello stato nel rispetto dei principi del sistema. Logica di autoproduzione, autoregolazione, volontariato personale e self-help.

La dinamica socio economica del “sistema Paese” ha creato un modello di welfare plurale e trasversale in cui il terzo settore e le imprese profit, con gradazioni diverse, hanno un ruolo rilevante non tanto e non solo in termini di “morfologia istituzionale”(decentramento sociale, sussidiarietà, piani di zona, federalismo, devolution ecc.), ma in termini di “funzionalità operativa”.

Si è sviluppato progressivamente anche un ruolo delle imprese profit che hanno compreso quanto il welfare sia complementare allo sviluppo economico e al tessuto aziendale del sistema

Quindi da un “welfare categoriale” (anziani, bambini, disabili, tossicodipendenti e così via)a un “welfare universalistico a sussidiarietà e protezione variabile(WUSV)”che per sua natura è integrato e olistico.

Non esiste più la possibilità di avere un welfare universalistico assoluto, senza compartecipazione finanziaria (famiglie, singoli, imprese ecc.), che possa dare risposta da parte dello Stato per tutti i bisogni del sistema.

Dobbiamo porci nella dimensione in cui ci sono alcuni cittadini che, proprio perché sono “clienti” dello Stato – nel passaggio dai “search goods” agli “experience goods” –, comprendono che devono partecipare e contribuire ai costi del sistema nella fruizione dei servizi di pubblica utilità dello Stato, prodotti ed erogati dal privato profit e non profit.

Ma come si organizza questa tipologia di welfare?In primis ‘mettendo le mani nelle tasche dei cittadini’, per contare quante sono le monete e per capire quanto possono aiutare lo stato in un’ottica di equilibrio complessivo.

Questo equilibrio e questo altruismo di responsabilizzazione comune non attiene ad una forzatura del sistema di equità e libertà, ma esprime operativamente un modello di welfare universalistico a cui si partecipa secondo le proprie capacità, secondo le proprie disponibilità e secondo i propri bisogni.