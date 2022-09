L’offensiva della scorsa settimana per liberare la campagna a est di Kharkiv è stata una vittoria impressionante per l’esercito e il governo ucraini, così come per i suoi sponsor e dirigenti del Pentagono, del Dipartimento di Stato, della CIA e di altre agenzie di intelligence statunitensi.

Il sequestro della stazione ferroviaria di Izium da parte dell’Ucraina è stato particolarmente fondamentale, poiché le forze russe fanno molto affidamento sui treni per il trasporto e i rifornimenti. Da quando la difesa di Kiev ha avuto successo, il governo Zelensky non ha ottenuto una vittoria sul campo di battaglia così importante. Ma i rapporti trionfalistici nei media statunitensi che descrivono la controffensiva come un importante cambiamento nella direzione della guerra sopravvalutano il significato di questi sviluppi.

La Russia aveva già perso la guerra nel nord. Dopo il crollo del loro assalto a Kiev a marzo, i soldati russi hanno abbandonato le oblast di Chernihiv e Sumy e non si sono mai avvicinati al pieno controllo di Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina. La loro continua occupazione della campagna a nord e ad est di Kharkiv era un residuo di quella prima fase fallita dell’invasione, il che potrebbe spiegare perché fosse difesa così leggermente e perché le forze russe, colte alla sprovvista, si ritirassero così velocemente.

I resoconti della stampa occidentale hanno descritto l'”offensiva fulminea” dell’Ucraina, come viene invariabilmente chiamata, come un importante punto di svolta nella guerra. Quasi tutti usano la parola “umiliante” per descrivere la perdita dell’area da parte della Russia. Le difese russe sono “crollate” e sono “fuggite in preda al panico“, ci viene detto. Ciò è stato ampiamente attribuito al presunto “esaurimento” e “morale basso” delle truppe russe. Di conseguenza, le linee di battaglia sono state “ridisegnate“, i contorni della guerra “rimodellati“. Si dice che Putin sia “livido e “isolato“.

C’è una buona dose di pio desiderio in tutta questa retorica. Da aprile, è stato chiaro che Putin, dopo aver fallito nel prendere Kiev e Kharkiv, si è orientato su un piano B ridimensionato per garantire un ponte terrestre verso la Crimea nel sud. Non solo questo può essere raccolto da uno sguardo a una mappa dei movimenti delle truppe, ma il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov lo ha affermato esplicitamente a luglio.

Andando avanti, il successo o il fallimento di quella mossa strategica è il modo in cui il regime di Mosca definirà vittoria o sconfitta. E la riconquista della campagna di Kharkiv da parte dell’Ucraina avrà scarsi effetti significativi sulla capacità della Russia di detenere importanti città portuali meridionali come Kherson, Melitopol, Mariupol e Berdyansk. A questo punto, Kharkiv non è un obiettivo così importante come Mykolaiv o Odesa. I russi possono facilmente fare a meno della ferrovia di Izium.

L’esercito ucraino e la milizia di riserva hanno mostrato un coraggio e una resistenza straordinari nella loro difesa di Kiev – un coraggio impressionante, davvero – e hanno dato di nuovo pugni ben al di sopra del loro peso nella spinta della scorsa settimana per spingere i russi a est del fiume Oskil. Ma per vincere la guerra a titolo definitivo – che sarebbe una vittoria miracolosa per sfavoriti – avrebbero bisogno di sfondare nel Mar d’Azov, o riprendere un importante centro come le città di Donetsk o Luhansk.

Nelle condizioni attuali, è improbabile che accada. Un’offensiva ucraina contro Kherson occupata, lanciata in tandem con il blitz a est di Kharkiv, non ha prodotto guadagni apprezzabili. Le linee di battaglia intorno a Mykolaiv e Zaporizhzhia sono cambiate molto poco da marzo. Anche se le forze ucraine nel nord-est conservano il loro slancio e continuano a premere la controffensiva a est dell’Oskil, potrebbero riprendere tutta l’oblast di Luhansk a nord del fiume Donets e non mettere ancora seriamente in pericolo il controllo russo della costa e della Crimea.

La guerra è imprevedibile ed è sempre possibile che un’inaspettata concatenazione di perdite russe possa davvero far precipitare un totale collasso del corpo di spedizione di Mosca e una completa ritirata dal Donbas. C’è una domanda spaventosa senza risposta su come il regime di Putin risponderebbe in tale eventualità, perché ha tenuto in riserva alcune munizioni altamente distruttive, ma probabilmente è prematuro andarci a meno che e fino a quando l’Ucraina non accumula ulteriori guadagni territoriali.

È probabile che il prossimo clima invernale, che può essere brutalmente freddo e gelido in Ucraina, rallenti i movimenti delle truppe e forse le porti quasi a un arresto (come accadrebbe in Afghanistan ogni inverno). In un senso più metaforico, il conflitto potrebbe essere già congelato. Da circa maggio, questa è sempre più sembrata essere la fredda, dura realtà, detestata come i propagandisti di entrambe le parti devono ammetterlo.

Un “conflitto congelato” è un termine per una guerra le cui linee di battaglia si sono indurite e congelate, ma senza alcuna tregua o trattato per cedere formalmente il territorio conquistato all’aggressore, risultando in una sorta di zona grigia sulla mappa del globo: punti morti nell’ordine internazionale. Esempi includono territori ex sovietici come Transnistria, Abkhazia e Ossezia del Sud, che appartengono legalmente alla Moldova nel caso della Transnistria e della Georgia nel caso degli altri due, ma che sono stati occupati dalla Russia per anni.

Gli stati fantoccio della Russia nel Donbas sono solo l’aggiunta più recente a questa riduzione di vassallaggi quasi sovrani nei paesi che appartenevano all’URSS. Sarà molto difficile per l’Ucraina riconquistare la fascia di terra costiera da Luhansk a Kherson, in in parte perché le persone lì sono culturalmente, etnicamente e linguisticamente inclini alla Russia. Ecco perché Putin li ha presi di mira in primo luogo.

Il “conflitto congelato” può anche descrivere stati fratturati e balcanizzati come Iraq, Siria, Libia, Somalia, Yemen, Mali e altri siti di intervento degli Stati Uniti e della NATO. In questi paesi, l’esercito e le agenzie di intelligence statunitensi, spesso agendo per delega, hanno estromesso con successo o gravemente destabilizzato il governo esistente, ma non sono riusciti a installare completamente un regime sostitutivo che fosse sia sottomesso a Washington che in grado di governare efficacemente.

Signori della guerra, gangster, jihadisti, mercenari, mercanti di schiavi, trafficanti d’armi, narcotrafficanti, paramilitari e spie confluirono nel vuoto di potere. In Siria, che è parzialmente occupata dalle forze statunitensi fino ad oggi, è intervenuta anche la Russia, provocando una scissione con due terzi del paese governato da una coalizione sostenuta dalla Russia e il resto controllato dalle forze per procura americane e dai soldati delle operazioni speciali.

Questo è stato lo status quo in Siria per la maggior parte di un decennio; e in questo momento, nonostante la controffensiva di Kharkiv, sembra essere il futuro più probabile anche per l’Ucraina: una guerra che non finisce mai, in un Paese sfortunato stretto tra due superpotenze passate, nessuna delle quali ha la capacità di vincere a titolo definitivo, né l’umanità di negoziare un compromesso, con il risultato che molte migliaia di persone muoiono invano.