Le scommesse sono molto popolari al giorno d’oggi. Migliaia di appassionati di sport vogliono guadagnare sulle loro previsioni sui risultati delle partite. Le scommesse online italia sono inevitabilmente legate al deposito di denaro, poiché è impossibile ottenere profitti reali ed effettuare scommesse senza avere un bankroll positivo. Pertanto, disporre di un sistema di pagamento conveniente è una condizione importante per gli scommettitori. Ecco i principali metodi bancari offerti dalle scommesse sportive online.

I 5 sistemi di pagamento più diffusi per ricaricare i conti

1. Portafogli elettronici

Questo è il modo più popolare per investire denaro. La stragrande maggioranza degli scommettitori preferisce ricaricare il proprio bankroll utilizzando diversi portafogli elettronici. Per gli scommettitori europei, e per i cittadini italiani in particolare, i seguenti fornitori di sistemi di pagamento (PSP) sono i migliori:

Skrill;

Neteller;

PayPal.

Questi PSP fissano tariffe basse per i trasferimenti di denaro e processano le transazioni rapidamente. Gli scommettitori possono utilizzare il denaro come desiderano per pagare online dopo aver ritirato le vincite dai siti web dei bookmaker online. Un altro importante vantaggio è l’accettazione dei portafogli elettronici sia per i depositi che per i prelievi. In questo modo, gli scommettitori possono operare comodamente ed evitare di cercare metodi alternativi per prelevare denaro.

2. Criptovalute

Si tratta di un’opzione bancaria nuova ma in rapida crescita per le scommesse online italia. Con l’aumento delle criptovalute e la loro immensa popolarità, sempre più scommesse sportive online adattano i loro siti web per elaborare le criptovalute e consentire agli scommettitori di effettuare scommesse in cripto. Il Bitcoin è il sistema più popolare. Tuttavia, i migliori bookmaker trattano anche Litecoin, Ethereum e Dogecoin. I vantaggi indiscutibili dell’utilizzo delle criptovalute per il deposito dei conti scommesse sono:

Transazioni completamente decentralizzate e piena libertà di trasferimento del denaro;

Elaborazione immediata;

Le criptovalute sono accettate per i pagamenti;

Prelievi rapidi senza commissioni.

Tuttavia, si noti che, poiché il metodo è nuovo, al momento non è possibile registrare conti in cripto al momento. Ciò significa che quando si deposita criptovaluta, questa verrà convertita nella valuta del conto.

3. Carte bancarie

Questo metodo è standard per tutti i siti di bookmaker. Sono accettate sia le carte di credito che quelle di debito. Si noti che questa soluzione è valida solo per i depositi. Per gli scommettitori italiani, i PSP più diffusi sono:

Visa;

Mastercard.

Alcuni bookmaker possono accettare sistemi regionali. La maggior parte delle scommesse sportive non consente ai clienti di prelevare denaro con le carte. Tuttavia, questa opzione è disponibile per tutti gli scommettitori, dato che oggi è difficile trovare una persona che non abbia una carta.

4. Buoni

Ecco un’altra opzione per le scommesse online italia. I voucher sono carte prepagate. Gli utenti le acquistano in anticipo. Su tali carte è presente una certa somma di denaro. Una volta acquistate, gli scommettitori possono utilizzare il denaro come desiderano. Possono investire un’intera puntata in una sola volta o utilizzare il denaro parzialmente. I buoni prepagati più popolari sono NeoSurf e Paysafecard. L’unico inconveniente è che vengono utilizzati solo per i depositi; non è consentito incassare le vincite su queste carte.

5. Bonifico bancario

Questa soluzione è più popolare per il prelievo di fondi. Raramente viene offerta per ricaricare il bankroll. Il più delle volte, le scommesse sportive consentono ai giocatori di pagare le vincite tramite bonifico bancario diretto. Tuttavia, si noti che questa opzione ha molti difetti. Innanzitutto, nella maggior parte dei casi vengono imposte delle commissioni. In secondo luogo, i limiti minimi sono abbastanza elevati. In terzo luogo, i tempi di elaborazione sono troppo lunghi e possono richiedere fino a 8-10 giorni. Tuttavia, questo metodo viene scelto se non ci sono alternative.

Per rendere le scommesse online italia davvero convenienti e piacevoli, è necessario avere tutto il necessario a portata di mano. Questo aiuterà a evitare problemi. Pagamenti convenienti tramite sistemi bancari adeguati contribuiranno a semplificare il processo di scommessa e a godersi ogni partita.