Meteosat, nuovi satelliti meteo a caccia di tempeste

Nel giorno di Santa Lucia, che le chiese cattolica e ortodossa per tradizione invocano come protettrice della vista, un Ariane 5 ha portato con successo nello spazio il satellite meteorologico MTG-I1, dalla base di Kourou, situata nella Guyana francese. La data è un caso, ma possiamo esser certi che il satellite avrà un occhio attento in tutte le fasi climatiche che avvolgeranno la nostra atmosfera, consegnando agli operatori una visione attenta e assai utile per la previsione e il monitoraggio di pioggia, venti e comportamenti del sole rispetto al nostro pianeta e in particolare di Europa e Africa.

MTG-I1 è il primo satellite ad immagini del programma Meteosat di terza generazione. Progettato come estensore del programma madre elaborato da Esa e Eumetsat per garantire la continuità del monitoraggio meteorologico ad alta risoluzione dopo il 2040. La missione è stata concepita per l’orbita geostazionaria a 36.000 km. Quindi una posizione solidale, ovvero fissa che permetterà un’osservazione costante.

Il nuovo satellite è dotato di un ’imager’, il dispositivo di alta tecnologia in grado di fornire un’immagine completa della Terra ogni 10 minuti, abbattendo di 300 secondi l’attesa tra un fotogramma e l’altro, con una risoluzione spaziale da 0,5 a 1 km. Pertanto MG migliorerà l’affidabilità delle previsioni meteorologiche su una scala temporale che va dai minuti alle ore.

All’interno del sistema è montato un lightning imager composto da quattro telescopi per rilevare i lampi da nuvola a nuvola e da nuvola a terra in tutti i possibili scenari sia di giorno che di notte comprendendo la genesi puntuale dei fulmini e la conoscenza del meteo, la sicurezza del controllo del traffico aereo e la consapevolezza del cambiamento climatico. Il primo della serie sarà operativo in orbita nel 2023 e sarà affiancato da altri tre satelliti per immagini e due satelliti sounding tra il 2026 e il 2030 ed insieme, formeranno un’unica costellazione.

Unendo le informazioni dell’intero sistema, i meteorologi saranno così in grado di fornire previsioni del tempo più accurate con otto giorni di anticipo, un grande passo avanti in termini di monitoraggio delle condizioni meteorologiche estreme. Quando l’intera flotta Mtg sarà in orbita, Eumetsat disporrà dei servizi meteorologici più efficienti al mondo. La costellazione Meteosat di terza generazione rivoluzionerà le previsioni meteorologiche e amplierà la nostra comprensione dei cambiamenti climatici in atto oggi.