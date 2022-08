Fino a poco tempo fa ‘abitare’ in un mondo virtuale sembrava impossibile, al limite della fantascienza. Eppure, il Metaverso, lanciato da Mark Zuckerberg, funziona proprio così.

‘Metaverso’ è una parola composta da ‘meta’, che in greco significa ‘oltre’, e ‘universo’.

Questo neologismo è apparso per la prima volta nel 1992 nel libro ‘Snow Crash’ di Neal Stephenson. L’autore immaginava un mondo in cui sarebbe stato possibile vivere una nuova vita virtuale attraverso il tuo avatar.

Oggi, a distanza di 30 anni, possiamo dire che non si tratta più di una fantasia.

Nel 2021 Mark Zuckerberg ha dato una svolta strategica alla sua azienda.

IL CEO di Facebook inc, poi rinominata ‘Meta’, ha deciso che non si concentrerà più solo sui social network, ma inizierà a investire nella realtà virtuale e nella realtà aumentata.

Un esempio lampante del suo impegno è la collaborazione che ha iniziato con Luxottica per gli smart glasses che stanno invadendo gli ottici di tutta Italia. Il primo passo per commercializzare su larga scala anche i visori di realtà aumentata.

Il Metaverso è un mondo virtuale in cui si può entrare attraverso visori 3d.

Nel Metaverso si ha la possibilità di creare un avatar personalizzato e svolgere tantissime attività. Ad esempio, si può partecipare ad eventi virtuali oppure possedere proprietà immobiliari.

Perciò, questo nuovo fenomeno ha numerose prospettive di crescita in quasi tutti i settori: dalla moda ai videogiochi fino al turismo.

Nel Metaverso non si paga né con gli euro né con i dollari: bisogna utilizzare le criptovalute.

Queste monete virtuali, che non hanno una loro corrispondenza fisica, esistono da più di 10 anni. La prima in assoluto ad essere stata creata è il Bitcoin nel 2009. Al giorno d’oggi, si può scegliere tra più di 1600.

Le monete virtuali potrebbero presto diventare un metodo di pagamento alternativo durante le transazioni online.

Tuttavia, al momento sono utilizzate soprattutto per attività speculative. Infatti, un potenziale investitore può accrescere il suo capitale, acquistando o vendendo in base all’andamento del mercato.

Per provare questa nuova forma di business, bisogna creare un profilo in una piattaforma di trading online. A seconda di quella scelta, si hanno a disposizione diversi piani.

Ad esempio, con l’app Ethereum code, non c’è bisogno di pagare commissioni. Questo software è molto efficace perché scansiona i mercati finanziari per capire dove gli utenti hanno maggiori opportunità di guadagno.

