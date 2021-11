Merck – Pfizer: ecco come funzionano e verranno utilizzati i due nuovi farmaci antivirali COVID-19

Abbiamo aspettato 20 mesi per un farmaco per smussare il coronavirus, e ora ne sono apparsi due. All’inizio di questo mese, il regolatore dei medicinali del Regno Unito ha approvato molnupiravir, l’antivirale COVID sviluppato da Merck e Ridgeback Therapeutics. Tra gli adulti con COVID da lieve a moderato che erano a rischio di sviluppare malattie gravi, ha dimezzato le possibilità di essere ricoverati in ospedale o di morire. Ora, Pfizer ha rilasciato i risultati degli studi sul suo farmaco antivirale – paxlovid. Questi suggeriscono che riduce il rischio di ospedalizzazione o morte dell’89% tra le persone più vulnerabili al COVID.

Ma a parte i numeri, quali sono le differenze tra questi due antivirali? Secondo Alexander Edwards, Professore associato di Tecnologia biomedica all’University of Reading, «Molnupiravir interrompe la replicazione del virus. Imita un elemento costitutivo del materiale genetico del virus e quindi, quando il virus si riproduce, viene incorporato nel suo RNA. Questo crea errori nel suo codice genetico e, quando se ne accumulano a sufficienza, una ‘catastrofe di errori’ interrompe del tutto la riproduzione del virus. Questo processo potentemente distruttivo ha ispirato i ricercatori durante lo sviluppo del farmaco: prende il nome da Mjölnir, il martello brandito dal dio del tuono Thor. Paxlovid interrompe anche la replicazione virale, ma in modo diverso. Funziona legandosi a un enzima, chiamato proteasi, per impedirne il funzionamento. Il coronavirus ha bisogno che questo enzima sia funzionale per riprodursi».

Potenzialmente potrebbero anche aiutare a curare malattie oltre il COVID. Molnupiravir e farmaci simili potrebbero essere efficaci contro altre malattie causate da virus a RNA. In effetti, molnupiravir ha iniziato a essere sviluppato non pensando al COVID, ma come trattamento per l’influenza e il virus respiratorio sinciziale.

Al contrario, la proteasi bloccata dal farmaco di Pfizer si trova nella maggior parte dei coronavirus, offrendo la speranza che non ci troveremo mai più di fronte a un nuovo parente di Sars o Mers senza farmaci.

Come li useremo? Secondo Edwards, «la prima cosa da dire è che le cifre di Pfizer sono solo risultati provvisori e devono ancora essere riviste da altri scienziati. I regolatori dovranno esaminare questi risultati prima che paxlovid sia autorizzato. Per il momento verrà utilizzato solo molnupiravir. Una caratteristica fondamentale di entrambi i farmaci è che possono essere assunti per via orale, il che li distingue da altri trattamenti in fase di sviluppo, come gli anticorpi monoclonali, che devono essere somministrati tramite infusione o iniezione. Con entrambi gli antivirali, i pazienti potranno portarli a casa. Questo è importante perché può essere sorprendentemente difficile trattare un’infezione acuta come il COVID o l’influenza con farmaci antivirali. Il principio generale è semplice: rallentare il virus in modo che il sistema immunitario del paziente possa sconfiggere l’infezione prima che venga fatto troppo danno, ma farlo abbastanza velocemente è difficile».

Molnupiravir, per esempio, – afferma Edwards – «deve essere assunto il prima possibile dopo il test positivo (ed entro cinque giorni dall’inizio dei sintomi). Il farmaco Pfizer, nel frattempo, sembra essere utile se somministrato entro tre-cinque giorni dall’insorgenza dei sintomi. Quando qualcuno si è deteriorato ed è stato portato in ospedale senza fiato per l’ossigeno, potrebbe essere troppo tardi per questi trattamenti: il virus potrebbe essersi diffuso abbastanza da causare gravi danni. Essere in grado di somministrare questi farmaci alle persone a casa piuttosto che in ospedale potrebbe aiutare a evitarlo. Ma devi anche sapere chi trattare esattamente. Non possiamo offrire antivirali preventivamente a chiunque abbia un’infezione respiratoria, o anche solo alle 40.000 persone che risultano positive al COVID ogni giorno nel Regno Unito. Non ci sono abbastanza di questi farmaci per questo, e la maggior parte di queste persone non ne trarrebbe beneficio. Invece, dobbiamo imparare esattamente chi ne trarrà beneficio e identificarli rapidamente.VOrmai sappiamo bene quali sono le tipologie di pazienti più vulnerabili al COVID grave, quindi le linee guida potrebbero essere utilizzate per indirizzare questi antivirali verso coloro che hanno più bisogno di protezione (come le persone di una certa età o che hanno un sistema immunitario debole). Pertanto, la diagnosi precoce dell’infezione nei gruppi vulnerabili rimane fondamentale».

Quindi, i vaccini non servono? «I vaccini COVID hanno avuto un enorme successo nella prevenzione di malattie gravi, ma l’implementazione di successo di questi antivirali sarà comunque significativa. I vaccini non sono protettivi il 100% delle volte e la diminuzione della protezione sembra essere un problema. Alcune persone completamente vaccinate stanno quindi ancora contrattando una grave COVID. Ci sono anche alcune persone – come quelle con determinate condizioni o che assumono determinati medicinali – il cui sistema immunitario non crea una buona risposta protettiva dopo la vaccinazione. Gli antivirali potrebbero essere in grado di colmare queste lacune nella protezione, offrendo un supporto al programma vaccinale. Probabilmente vorremo sempre questi farmaci a portata di mano. Gli antivirali sono difficili da sviluppare e successi come molnupiravir e paxlovid sono vitali per stimolare l’innovazione. Possiamo aspettarci un’esplosione di investimenti nella scienza e nell’ingegneria antivirale grazie a questi farmaci»

Infine, che dire della resistenza? «Sfortunatamente, l’uso di antivirali comporta il rischio che i virus si evolvano per non essere influenzati da essi. Tuttavia, la cosa eccitante di molnupiravir è che è difficile vedere come il virus possa sfuggire alla “catastrofe dell’errore” che il farmaco crea nel suo materiale genetico. Ma proprio mentre lottiamo per evitare la resistenza agli antibiotici, sarà essenziale un uso attento di questi antivirali».