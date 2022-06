«La guerra è una professione con la quale un uomo non può vivere onorevolmente; un impiego col quale il soldato, se vuole ricavare qualche profitto, è obbligato ad essere falso, avido, e crudele». Questo pensava Niccolò Machiavelli di chi aveva scelto di vivere del mestiere delle armi. Si era allora all’inizio del XVI secolo, l’epoca dei capitani di ventura, delle milizie mercenarie e degli eserciti privati.

Qual è oggi la situazione? Sorprendentemente dopo l’ubriacatura dell’800 e del successivo secolo breve, risorge il tema dell’uso della violenza privata a tutela di interessi non statali ma anch’essi privati.

La globalizzazione che il primo mondo sta vivendo da oltre trent’anni, non è, infatti, solo un fenomeno economico-commerciale, ma un modo nuovo, rispetto ai due secoli precedenti, di intendere i rapporti tra Stati, così come quelli tra gruppi economici e gli stessi Stati.

Tentare una distinzione tra Stati e gruppi economico-finanziari in base al principio che i primi hanno il monopolio della forza e i secondi no, è sempre più aleatorio. E’ infatti palese che, almeno in questo campo dal monopolio, si è passati a un duopolio in cui gli Stati-Nazione e le coalizioni mantengono ancora quote di assoluta maggioranza, ma non sono più gli unici. Insomma il cannone come ‘extrema ratio regis’ oggi non vale più.

E’ infatti cosa ampiamente condivisa che gruppi economici multinazionali dispongano di una potenza in termini economici e di pressione assai superiore a moltissimi Stati. Analogamente anche il monopolio della violenza, che per tutto il secolo scorso è stato considerato di esclusivo appannaggio di quest’ultimi, entra sempre più spesso in conflitto con la tutela di interessi che travalicano quelli nazionali e che si espandono in campo transazionale o sovrannazionale.

Al riguardo il sistema economico globalizzato lamenta un forte ritardo in termini di organismi conciliatori e di rappresentanza e dei conseguenti quadri normativi. Questi ultimi risultano essere sempre più deboli, inadeguati e facilmente eludibili da un sistema in grado di disporre di enorme potenza finanziaria, di un limitato numero di decisori svincolati dalla necessità del consenso e sottratti al controllo popolare e non ultimo di non perseguire altri fini se non l’accrescimento del profitto. Con rare eccezioni, identificabili con le superpotenze nucleari e poco altro, gli Stati si trovano assai spesso soccombenti nel confronto con i giganti economico-finanziari.

Questa lunga premessa a introdurre e definire il tema della sicurezza e della forza in questo tipo di mondo.

Ecco allora che rispunta Machiavelli e il suo soldato legato al soldo e a nessun’altro ideale. Accanto ai tradizionali strumenti di coercizione, di difesa e di potenza come per secoli sono state le forze armate statali, è infatti in atto la tendenza a includere la sicurezza degli impianti privati, del personale e degli assets delle compagnie con interessi planetari. E’ questo il mondo in cui operano le compagnie di sicurezza, note al pubblico come ‘contractors‘, che negli ultimi trent’anni hanno coperto una fascia sempre maggiore di questo ‘mercato della sicurezza’ e non solo a vantaggio di esigenze economiche o di grandi compagnie, ma anche di Stati.

L’idea di privatizzare la guerra o parti di essa non è certo una novità. Basterebbe, infatti, una veloce ricognizione della turbolenta storia d’Europa per ricordare delle compagnie di ventura, delle milizie private dei grandi signori italiani, dei lanzichenecchi del Wallenstain, ma anche dei reggimenti della Compagnia delle Indie e via così. Tutto ciò viene però ancor oggi percepito, almeno al di fuori del mondo anglosassone, con grande sospetto e spesso con ragione.

Un cittadino europeo non può infatti guardare alle compagnie private di contractors prescindendo dall’esperienza dei grandi eserciti nazionali, quelli figli della Rivoluzione francese, che difendevano una causa, un ideale o una bandiera non un bilancio consuntivo. E’ l’incitamento interiorizzato di ‘aux armes, citoyens Formez vos bataillons’ che oggi pone il soldato delle valli svizzere della guerra dei 30 anni come il nerboruto contractor a Bagdad nel purgatorio degli assassini prezzolati e degli uomini senza causa e senza morale.

E’ tuttavia interessante constatare come siano anche gli Stati -nominalmente legati agli antichi principi di ‘umanitè, egalité e fraternité’- a ricorrere sempre più spesso e in senso sempre più largo agli eserciti privati. Allo Stato sembra non bastare più un esercito che esprima se non proprio la Nazione in armi almeno il diritto a esercitate la violenza a tutela dei propri interessi. Esiste, infatti,tutta una serie di altri interessi, di legami e di pressioni altrettanto vitali ma che non possono essere pubblicamente presentati ai cittadini-elettori.

Non è una questione da poco se si conta che il giro di denaro che si stima ruoti intorno all’universo contractors è di circa 300 miliardi di dollari l’annoe la quantità di personale che trova impiego in simili strutture è di decine di migliaia di uomini.

Non si tratta quindi di un fenomeno passeggero, ma una delle tante manifestazioni di questo tempo senza più frontiere e imperatori. Per tentare di mettere un minimo di ordine è bene iniziare con l’approfondire le figure professionali che popolano questo mondo a partire da quella che impone di non confondere né assimilare un security contractor a un mercenario.

Per mercenario si intende, infatti, chi per denaro presta la propria diretta opera in un conflitto, colui cioè che, impugnando le armi, partecipa in modo diretto o in ruoli di supporto diretto ai combattimenti.

Per le convenzioni internazionali il mercenariato è ancora e sempre vietato. Al riguardo la normativa di riferimento è la ‘Convenzione internazionale contro il reclutamento, l’utilizzazione, il finanziamento e l’istruzione di mercenari‘, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989, anche se bisognerà attendere il 20 ottobre 2002 per la sua entrata in vigore. Ad oggi essa è l’unico strumento applicabile universalmente nei confronti delle attività mercenarie, anche se non riguarda quelle messe in essere dalle Private Military and Security Companies (PMC), fenomenoche a differenza del mercenariato che vanta secoli di pratica è del tutto recente.

Compagnie di ventura e Private Military Companies o le Private Security Companies (PMSC) hanno quindi storie e destini molto diversi, anche se il cinema e i media, con un eccesso di faciloneria, li hanno identificati entrambi con il termine di ‘contractor‘.

In realtà nel mondo anglosassone un contractor è semplicemente colui che ha un rapporto di lavoro a tempo determinato con un’azienda qualsiasi. E’ quindi un contractor il camionista, il cuoco, il lavapiatti, o il tecnico di computer.

Il barbuto giovanottone con giubbotto antiproiettile, occhiali scuri e pantalone color sabbia, che sbuca da un SUV nero, imbracciando un fucile d’assalto, potrebbe essere un security officer, cioè una delle tante figure professionali proposte dal mondo delle Private companies a una clientela sempre più complessa che oggi spazia dalla compagnia bisognosa di proteggere i propri impianti in zone a sensibile rischio, alla protezione di personale civile, all’addestramento o al complesso campo della logistica in territori non sempre semplici.

Tenuto conto dell’ampiezza della domanda è naturale che anche per l’offerta abbia puntato verso una decisa specializzazione dei servizi offerti.

Per semplicità le compagnie che forniscono servizi di sicurezza si possono suddividere in due grandi categorie. La prima riguarda le Private Military Companies (PMC), specializzate nel fornire servizi ancillari alle forze armate impegnate in operazioni di guerra o ad alto rischio. Si tratta ad esempio di fornire i servizi di manutenzione ad apparati ed equipaggiamenti, il trasporto di materiali, la guardiania, l’istruzione tecnica, la manutenzione e l’installazione di apparati elettronici e così via. In ogni caso non si tratta di personale cui viene richiesto di prendere parte, a qualsiasi titolo, ad azioni di combattimento, fatto salvo naturalmente il diritto all’autodifesa.

Il secondo gruppo riguarda invece le Private Security Companies (PSC) rivolte a soddisfare le esigenze di sicurezza che esulano da un ambiente in qualche modo bellico o militare. Si tratta ad esempio di fornire servizi di consulenza in temi di sicurezza di personale e istallazioni, così come di scorta e protezione di personale sensibile o di impianti di particolare delicatezza, di vigilanza in occasione di eventi, di controllo della sicurezza dei flussi elettronici e delle comunicazioni, delle ricognizioni preventive per la valutazione di rischi ambientali e così via.

Naturalmente le maggiori compagnie di sicurezza offrono servizi che spaziano nei due campi e quindi vanno indicate come Private Military and Security Companies (PMSC). All’interno di questa suddivisione di compiti e di aree di intervento sono molte le figure professionali ad avere una propria collocazione specifica, come ad esempio la Security Guard, il Securty officer, il Close Protection Officer, il Security manager e via così. E’ evidente che quanto più ci si addentra in questo mondo, tanto più ci si allontana dalla romantica e cinematografica visione del mercenario sudato, seduto sotto una palma che spara all’impazzata fumando un sigaro.

