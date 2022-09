In generale il mercato immobiliare in Italia sta attraversando un momento di forte ripresa. Nel corso del 2022 sono aumentate le compravendite, con una tendenza che era emersa anche nel 2021. Tra le città che hanno visto una crescita maggiore c’è sicuramente Torino. Il capoluogo piemontese ha rappresentato negli ultimi tempi la terza piazza per ciò che riguarda le compravendite immobiliari nel nostro Paese. Si tratta sicuramente di una buona notizia per la città del Piemonte, con una ripresa che era già iniziata nel corso del 2021, raggiungendo dei buoni numeri praticamente in tutti i quartieri. Vediamo, quindi, cosa c’è da sapere sul mercato degli immobili a Torino.

La situazione del mercato immobiliare a Torino

Negli ultimi mesi la situazione del mercato immobiliare a Torino è ben delineata, visto che ci sono stati prezzi in rialzo e si è registrato l’aumento del 31,5% nelle compravendite. Per avere un’idea di ciò che stiamo dicendo si possono vedere le case in vendita a Torino su Immobiliovunque. Il sito del quale stiamo parlando può essere considerato un vero e proprio punto di riferimento.

Il sito sceglie soltanto annunci immobiliari selezionati tra quelli proposti dalle agenzie immobiliari e offre un servizio di qualità a tutti gli utenti che sono alla ricerca di una casa. Torino da questo punto di vista offre delle buone possibilità, dopo il periodo del 2020 caratterizzato dalla crisi pandemica, in cui sono diminuite le transazioni.

Nel 2021 ha ripreso la crescita economica, che già era iniziata nel 2019, quando nel capoluogo piemontese le compravendite erano aumentate del 20% e quando ancora non si parlava di epidemia.

L’anno scorso i passaggi di proprietà degli immobili hanno raggiunto più di 36.000 utenti e dagli esperti Torino viene considerata la terza città italiana più vivace dal punto di vista del mercato immobiliare, dopo Milano e Roma.

Questo anche perché si stanno registrando delle nuove tendenze, come per esempio gli abitanti di Milano, che scelgono per dormire una casa a Torino, magari prendendo in affitto degli alloggi nelle zone vicino a Porta Susa.

I prezzi delle case in rialzo a Torino

Poiché ci sono molti acquisti di case a Torino, con il tempo diminuiscono anche le offerte di vendita e questo porta anche all’aumento dei prezzi. In media si ha un incremento dei prezzi di 1,5%, anche se questo dato non vale per tutti i quartieri della città, in quanto, per esempio, nelle zone periferiche di Torino le cifre sono stabili.

Però in altri punti, come per esempio, la zona Borgo Po o Gran Madre, si raggiungono aumenti anche che sono pari a punte del 2% al metro quadro. Poi c’è la zona centrale del capoluogo piemontese, che segna i prezzi più alti, visto che si arriva ad aumentare anche del 3,1%.

Sono in espansione anche altri settori e non soltanto quello delle abitazioni. Per esempio si registra una certa tendenza di crescita anche per quanto riguarda i negozi o i garage e i box auto. Per questo in generale tutta la situazione del mercato immobiliare a Torino è piuttosto produttiva e molto interessante.

Ecco, quindi, che secondo gli esperti le previsioni per il 2022 sono davvero invidiabili. Infatti è possibile vedere che ci sono molte opportunità per chi deve vendere o acquistare casa a Torino nel corso anche di quest’anno, anche perché la città si espande, interessando certe offerte accattivanti anche nelle aree in cui stanno sorgendo nuove linee della metropolitana.

Quindi non resta che attendere i dati anche del secondo semestre del 2022 per constatare le effettive potenzialità che si possono avere nel capoluogo piemontese per tutto ciò che riguarda il mercato immobiliare, che lascia sperare in buone prospettive.