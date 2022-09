Investire in azioni significa acquistare azioni di società quotate in una o più borse valori mondiali; è possibile acquistare azioni creando un portafoglio di investimento utilizzando un broker online autorizzato. L’inizio del 2022 è stato molto difficile per i mercati finanziari, e quindi anche per il settore azionario: una pandemia ancora in corso, l’inizio di una guerra e un pessimismo sui mercati piuttosto generalizzato. Il mercato azionario ha visto un crollo non indifferente, spinto anche dalla presenza di una forte inflazione, dall’aumento dei costi delle materie prime e, di conseguenza, dalla diminuzione della previsione di crescita economica e dall’incertezza per il futuro.

Come investire in azioni

Per imparare ad operare sui mercati azionari è bene dedicare del tempo alla formazione così da acquisire tutte le competenze necessarie per capirne il funzionamento. Un aiuto il tal senso arriva dalla guida che spiega come acquistare azioni online messa a disposizione su Investireinborsa.me, sito web specializzato nel trading online dove trovare approfondimenti e contenuti sempre aggiornati dedicati a questa attività. Successivamente, un altro passo da fare è quello di aprire un conto presso un broker: la scelta della migliore piattaforma di investimento su cui creare il proprio portafoglio azionario deve avvenire considerando la sicurezza, i bassi costi e l’ampia possibilità di scelta di azioni.

Dopo aver selezionato la piattaforma di investimento che si ritiene migliore, secondo valutazioni oggettive e soggettive, è necessario decidere quale strategia di investimento applicare: investimenti a brevissimo/breve termine o investimenti a medio lungo termine. L’applicazione di strategie legate all’analisi tecnica e finanziaria o la scelta di investimenti sulla base di segnali di trading. Per ultimo, ma non meno importante, è fondamentale sapere su quali azioni puntare.

Le azioni su cui puntare nei prossimi mesi: mercato italiano ed estero

In questi mesi e presumibilmente anche nei prossimi, le società che si pensa possano mantenere il proprio valore e vederlo aumentare sono principalmente società del settore energetico, delle materie prime e le società che negli ultimi anni hanno visto una continua e costante crescita. Di seguito alcune azioni che sono consigliate dagli analisti come possibili oggetto di investimenti positivi.

Le migliori azioni quotate sul mercato azionario italiano

Se si vuole rimanere nell’ambito casalingo, gli analisti consigliano di puntare su alcune tra le più importanti società quotate italiane.

Leonardo Spa, società che si occupa di difesa, è una società proprietà di cassa depositi e prestiti, che fornisce l’esercito italiano, ma anche eserciti mondiali. In questo periodo storico la società prevede un aumento considerevole delle commesse e quindi un aumento del valore delle proprie azioni.

Eni, la società italiana dell’energia, non potrà che vedere aumentare i propri profitti nei prossimi mesi, il tutto legato all’aumento del valore del prezzo del petrolio e dell’energia. Tutto questo si ripercuoterà positivamente sul prezzo delle azioni Eni.

Come Eni, anche per ENEL, si prevede un aumento considerevole degli utili, e quindi di conseguenza, del valore delle proprie azioni.

Tenaris, la multinazionale produttrice mondiale di tubi per i condotti del gas, prevede un aumento considerevole della produzione: il tutto ha comportato un aumento del valore delle azioni già avvenuto a fine 2021, e che si prevede possa continuare anche nei prossimi mesi.

Le migliori azioni estere quotate al Nasdaq

Apple è una multinazionale famosa in tutto il mondo che ha fatto del proprio marchio una garanzia; investire in questa azienda significa assicurarsi dei lauti dividendi. Inoltre il valore delle sue azioni è in continua e costante crescita.

Amazon, il colosso mondiale numero uno dell’e-commerce, oltre ad offrire continui dividendi ai propri azionisti, è in continua crescita. La società è ascesa a livello mondiale, ed investire in Amazon significa puntare su di una probabile e costante crescita di valore.

Netflix, il sito più famoso al mondo di contenuti di intrattenimento quali serie tv e film, ha visto una crescita esponenziale di abbonamenti e si prevede che non si fermerà nei prossimi mesi. Il valore delle azioni è attualmente basso rispetto al valore dei mesi precedenti, ed è per questo motivo che se ne prevede una graduale e costante crescita nei prossimi mesi.