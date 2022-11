Mercati finanziari: facciamo il punto sulle strategie più gettonate per investire in criptovalute

Sempre più persone decidono di investire in criptovalute per il semplice motivo che questo asset è ormai sempre più conosciuto e in grado di risultare particolarmente interessante. Analisti e investitori cercano costantemente di comprendere quali possano essere le crypto in grado affermarsi nel prossimo futuro e quindi di acquisire un valore significativo, come successo negli anni passati con le valute digitali di riferimento. Bitcoin ed Ethereum continuano infatti ad essere i punti di riferimento del settore, in grado di far parlare spesso di sé anche per le novità introdotte.

Le criptovalute sono però per definizione caratterizzate da una volatilità elevata e ciò significa che possono essere protagoniste di aumenti di valore, così come di perdite di quota, significativi nel giro di pochissimo tempo. Questo aspetto contraddistingue il loro più importante punto di forza ma anche la loro maggiore criticità. Proprio per la loro elevata volatilità vengono inoltre spesso scelte come bene per gli investimenti nel breve termine. Di conseguenza gli investitori sono molto attenti nel seguire una strategia oculata, scegliendo spesso tra le più gettonate in questo periodo.

Le strategie più utilizzate

A prescindere dalla strategia scelta, per prima cosa è importante verificare la quotazione delle criptovalute su portali di riferimento nel settore come, per esempio, Criptovalute.io, in modo da cercare di individuare dei buoni punti di ingresso e di uscita sulle varie posizioni. Inoltre è molto importante poi scegliere una buona strategia, che risulti anche adatta alle proprie circostanze (soprattutto in termini temporali e di sostenibilità del budget). Una strategia per investire in criptovalute può infatti essere orientata nel breve o nel lungo termine.

Le strategie fatte per il breve termine richiedono generalmente un budget più contenuto ma presentano un margine di rischio particolarmente elevato. Al contrario invece le strategie orientate nel lungo periodo sono studiate per avere un po’ più di stabilità e un rischio più contenuto (anche se nel caso delle criptovalute questo non è mai certo al 100%). Le strategie più gettonate in questo periodo sono, ad esempio:

• L o scalping .

• P iani di accumulo PAC .

• S trategia per valore .

• S trategia millesimale .

• D ay trading .

Lo scalping è la modalità di investimento più usata nel breve termine e consiste nell’aprire diverse posizioni in criptovalute (scelte attraverso la lettura dei trend che permette di consultare i livelli di ipercomprato e ipervenduto ) e di chiuderle dopo pochi minuti o al massimo nel giro di qualche ora. Ovviamente in questo modo le operazioni non potranno mai essere tutte chiuse in positivo ma chi opera con questa modalità di investimento lo fa con la speranza che le operazioni ‘in verde’ siano maggiori di quelle chiuse ‘in rosso’.

Come utilizzare le strategie più gettonate

La strategia denominata ‘dei piani di accumulo PAC’ è quella solitamente usata dalle banche e prevede un accumulo costante nel tempo di alcuni titoli. Quando viene applicata alle crypto vengono scelti tre diversi token, due dei quali affermati (come ad esempio Bitcoin e Ethereum) e una emergente. Una volta fatto ciò l’investitore decide di ricapitalizzare gli investimenti con una cadenza precisa (ad esempio ogni mese) sempre con gli stessi importi su gli stessi tre titoli.

La strategia per valore consiste invece nell’acquistare una selezione di crypto dal valore molto contenuto (criptovalute emergenti) con la speranza che queste possano poi acquisire un maggior valore nel corso del tempo. La strategia millesimale prevede invece un investimento sul lungo termine su crypto che partendo da un valore di pochi centesimi sono arrivate ad averte un valore di diverse centinaia di euro (nella speranza che possano ulteriormente affermarsi). Il day trading è invece una strategia molto simile allo scalping ma che presenta solitamente un orizzonte temporale generalmente più lungo nel tempo (ma sempre orientato in una singola giornata).

In conclusione oggi esistono quindi diverse strategie molto gettonate da chi desidera iniziare ad investire in criptovalute. E’ molto importante valutare con attenzione una strategia prima di iniziare ad utilizzarla. Inoltre è importante ricordare che le crypto sono caratterizzate da una volatilità elevata e di conseguenza è molto importante valutare attentamente ogni passo, in modo da non correre dei rischi eccessivi e da scegliere invece una strategia che risulti sempre sostenibile per il trader che decide di metterla in atto.