Almeno 1.275 nuove sanzioni, con in particolare l’esclusione della Russia dal sistema finanziario internazionale. Questa è la risposta di molti Paesi del mondo al riconoscimento da parte di Vladimir Putin delle repubbliche separatiste ucraine, poi all’invasione armata dell’Ucraina.

L’attuale crisi si sta rivelando un esempio lampante dell’uso di quella che viene chiamata‘geoeconomia‘. Può essere definito, nell’ambito della politica estera, come l’uso di strumenti economici per influenzare gli obiettivi politici di un altro Paese.

Già nel 1989, in un articolo profetico, lo specialista in strategia militare americana Edward Luttwak ne profetizzò la generalizzazione. Secondo lui, nel duplice contesto della globalizzazione e della fine della Guerra Fredda, gli equilibri di potere sarebbero stati basati più sull’economia che sui mezzi militari.

L’avvento della ‘globalizzazione‘ è stato annunciato nel 1983 da Theodore Levitt, economista della Harvard Business School, dove è stato redattore capo della rivista per 4 anni. Ha sottolineato il fatto che i mercati stavano entrando in una dinamica crescente di interconnessione su scala globale. Da allora il fenomeno non si è indebolito: secondo l’indice KOF creato da un istituto economico svizzero, l’intensità della globalizzazione degli scambi commerciali e finanziari è raddoppiata negli ultimi 50 anni.

Allo stesso tempo e nel contesto della fine della guerra fredda, abbiamo assistito a una spettacolare evoluzione delle forme di guerra. Mentre i conflitti tra diversi Stati sono diventati più rari, le tensioni e i conflitti all’interno di uno Stato sono più che raddoppiati.

Nel 2020 ci sono stati solo tre conflitti interstatali nel mondo contro una cinquantina di guerre civili. Tra questi, Siria, Etiopia, Birmania e Mali. In tutti questi Paesi, lo Stato è alle prese con componenti della società civile che si oppongono a vicenda e/o ad essa. Questo è uno dei segni del nostro tempo: la guerra, da tempo espressione del (sovra)potere degli Stati, è oggi il più delle volte il segno del suo crollo.

Questa diminuzione del numero dei conflitti interstatali non significa che gli Stati, soprattutto i più ricchi e potenti, abbiano rinunciato a difendere o imporre i propri interessi. Tendono semplicemente a ricorrere ad altri strumenti di potere, più economici che militari.

Questo passaggio dalla geopolitica militare alla geoeconomia deriva in gran parte dall’interdipendenza generata dalla globalizzazione economica. Certo, la geopolitica tradizionale non è scomparsa, ma il suo esercizio si basa sulle armi del nostro tempo: meno acciaio e più capitali, meno proiettili e più sanzioni. Come afferma Joseph Nye, un grande teorico del potere americano spesso considerato la controparte liberale del più conservatore Samuel Huntington, con la globalizzazione gli attori politici tendono a sostituire la minaccia di sanzioni militari con sanzioni economiche.

La ragione di ciò è duplice: l’equilibrio geoeconomico di potere mira alle basi stesse della globalizzazione, cioè la creazione di valore, senza distruggere permanentemente capitali, infrastrutture, città o uccidere direttamente le persone, come fa la guerra convenzionale.

Sotto le sanzioni, il gioco a somma positiva della globalizzazione liberale diventa un gioco a somma zero: non tutti vincono quando entra in gioco la geoeconomia!

L’esame quantitativo e strutturale della natura delle sanzioni imposte dagli Stati agli altri mostra fino a che punto si è evoluta la grammatica della conflittualità. Non solo il numero delle sanzioni è più che raddoppiato dal 1990, ma soprattutto è cambiata la loro natura.

Le sanzioni tradizionali, come armi o embarghi commerciali, rimangono ancora oggi. Tuttavia, le sanzioni che hanno registrato la crescita maggiore sono direttamente collegate all’ascesa della globalizzazione finanziaria e alla mobilità delle persone. L’integrazione finanziaria, la migliore tracciabilità dei pagamenti, l’extraterritorialità del diritto americano associata alla prevalenza dell’uso del dollaro americano e la volontà di utilizzare sanzioni mirate hanno contribuito a questa diversificazione degli strumenti della geoeconomia.

La nuova era delle sanzioni riguarda anche i loro obiettivi. Oggi la maggioranza è inflitta dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea, Paesi che hanno un forte potere di contrattazione economica. Spesso mirano a far rispettare i loro principi fondanti all’estero, come i diritti umani e la garanzia dello stato di diritto. Ciò è evidenziato dai dati aggregati all’interno del database Global Sanctions.

Tuttavia, le sanzioni non sempre raggiungono i loro obiettivi. In media si può ritenere che in poco più di un terzo dei casi ottengano un successo totale. Per l’Ucraina si può quindi temere che la geoeconomia lasci il posto alla geopolitica classica, soprattutto se la Russia riuscirà a rafforzare i suoi scambi con partner economici rimasti neutrali, come la Cina. Gli alleati di Kiev si stanno già muovendo verso un supporto militare a lungo termine, con la spedizione di armi pesanti.

Infine, sembra importante non dimenticare che le sanzioni economiche potrebbero non generare gli obiettivi attesi pur avendo terribili conseguenze per le popolazioni ad esse soggette. Le opere dello storico Nicholas Mulder sulla prima guerra mondiale e gli imperi coloniali, ad esempio, sono lì per ricordarcelo.