Meloni, the day after

Alla fine dello slalom -elezioni vinte, maggioranza domata, Mattarella e Draghi benevoli, curiosità mediatica- è venuto anche il giorno delle parole. Un fiume di parole, con molti rischi (passato, presente e futuro).

Il discorso programmatico di Giorgia Meloni si è articolato in una trentina di temi trattati, una manciata di citazioni non tutte scontate, una ventina di ringraziamenti/apprezzamenti espressi non in forma di convenevoli di maniera. Ringraziamenti sgranati per l’ora abbondante del discorso a Montecitorio, non per fissare una gerarchia della riconoscenza, ma per contestualizzare i vari tasselli dell’esposizione in una sorta di dialogo con figure che compongono il perimetro politico e morale non della ‘Meloni underdog’ secondo la sua autocitazione (la ‘Calimera’, che era il suo soprannome alla sezione MSI della Garbatella) ma della ‘Meloni di governo’.

I commenti delle prime ore sono stati abbastanza rispettosi del taglio emozionale, della frequente invocazione al ‘ritorno della politica’, della navigazione intorno alla lunga e solitaria marcia di una leader che si è fatta da sé. Ma nel corso della giornata (e dopo la replica agli interventi dell’Aula) è cresciuta anche l’analisi delle insufficienze, delle contraddizioni, del non detto. Ovvio svolgimento pubblico di un tema democratico: infatti 235 voti a favore, 154 contro.

La visceralità -in un Paese abituato ai toni forti dei partiti politici- non si smorza per decreto.

A chi qui scrive il discorso è parso assertivo, in equilibrio tra l’emozione personale e la razionale costruzione di una narrativa pensata per il secondo giro della retorica di queste elezioni.

Il primo giro è avvenuto con il successo elettorale che ha trasformato il centro-destra in destra.

Il secondo giro -sugli scranni di Montecitorio- ha avuto il compito di trasformare la destra sociale in quella che Giorgia Meloni ha chiamato la ‘destra democratica‘. E qui aggiungo che questa seconda trasformazione si è per ora solo avviata, non si è conclusa, è rimasta, dunque, in laboratorio, perché molte altre sono le comprovazioni necessarie (sue, dei ministri, dello staff, delle narrazioni secondarie).

Un limite del discorso di Montecitorio è stato anche quello di non farsi troppo carico del grande viaggio di accreditamento della destra italiana che dal dopoguerra a oggi continua a portare nel suo simbolo il frammento visuale della tomba di Mussolini che sprigiona in eterno una fiamma. Ma di farsi soprattutto carico di accreditare la storia di ‘Calimera Underdog’ nella prima presidente donna e di destra del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana. Non è la stessa storia. Il senso è stato di far trainare la prima storia dalla seconda.

Il filo rosso di Giorgia Meloni nel racconto del suo viaggio all’americana (Walt Disney vendeva giornali all’angolo delle strade prima di diventare Disney) è basato sul paradigma della coerenza.

Ma è difficile far star dentro tutte le sfasature narrative di una lunga storia di opposizione da destra, fatta in evidente collusione con le tante forme che la destra ha assunto in Occidente e quindi anche in Italia, nel repentino cambiamento di posizione. Perché la leader di quel partito ora deve capovolgere o fortemente riadattare valutazioni, opinioni, giudizi, scelte. E infatti il suo discorso, pur teso emotivamente, sale e scende rispetto ai paradigmi della razionalità.

È alto quando sta in sintonia con le donne che vantano primati civili, «gli assi della scala che mi hanno permesso di salire» (anche se partire dalla Belgioioso o dalla Montessori per finire alla Casellati è un’evidente forzatura). È alto quando esprime imperitura riconoscenza a tutti i magistrati assassinati dalla mafia. È alto quando immagina con passione un percorso di rimessa in partita dei giovani oggi.

Penso che tenda al basso, invece, quando accetta il consiglio di negare, pur se frettolosamente, ogni rapporto con la cultura, la mitologia, la postura del fascismo (quando un’argomentazione più complessa della legittimità di evoluzione dell’opinione personale sarebbe stata più interessante).

Tende al basso quando torna in alcuni passaggi l’idea dell’Europa come ring in cui anteporre l’interesse nazionale pensando che questo sia un modo efficace per fare davvero l’’interesse nazionale’.

Tende al basso quando enumera una serie lunga di ipotesi di tutele, garanzie, investimenti soprattutto in campo sociale (molte condivisibili) per poi rimandare al monito che «finché dura l’emergenza delle bollette ogni misura è rimandata». Tanto valeva fare qui un discorso fin dall’inizio più severo e responsabile.

Limito a questi pochi selezionati passaggi il dar conto del saliscendi della narrativa ascoltata.

Da Mario Draghi ci si era aspettata quella severità venata di ottimismo. È stata per venti mesi la sua cifra comunicativa. Da Meloni ci si aspettava il ritorno dell’orgoglio di partito all’interno di una breve ma seria riflessione sulla crisi della ‘politica rappresentata’ che ha portato al grave giudizio emergenziale del Capo dello Stato e che ha sospeso appunto per venti mesi una parte delle prerogative della democrazia parlamentare.

Ma Giorgia Meloni voleva semplicemente accreditare la trasformazione del suo percorso dentro la storia della sua destra. Nemmeno allargarsi all’improbabile racconto di evoluzione di un centrodestra che le ha dato sì la vittoria alle urne, ma che ha anche continuato (e continuerà) ad esprimere esplicite conflittualità.

Da Draghi ci si era aspettata una capacità di selezionare le priorità per indicare la posta in gioco dell’azione di un governo di emergenza. Ha mantenuto costante l’estrema selezione degli obiettivi.

Da Meloni ci aspettava di mostrare di quali strumenti di analisi e di trattamento è ora fatta l’azione di governo di un Paese che -a fronte di crisi, emergenze e transizioni- deve mantenere la sua reputazione e la sua capacità negoziale nel mondo.

Non era ancora evidentemente questa l’occasione per mostrare questa abilità. Giorgia Meloni non ha sostanzialmente parlato di quale ruolo avremo in Europa, non ha nemmeno citato i grandi player globali e il nostro posizionamento nello schema di pace, nello schema di scambio e nello schema di guerra nella geopolitica internazionale. Non ha fatto nessuna selezione e nessun accenno programmatico (tempi, obiettivi, risorse) nel lungo elenco delle cose che le piacerebbe avvenissero ‘nell’interesse della Nazione‘.

Da ultimo vi è il tema della percezione di novità e singolarità -due cose reali- che ha di sé la stessa premier e che tutti i commenti confermano e ampliano circa la ‘prima volta‘ di una donna, giovane, non esponente dell’establishment, espressione di una cultura politica fin qui abbastanza marginale. Questa percezione mantiene e manterrà per qualche mese il suo smalto. Anche se tutti sanno che -letta internazionalmente- questa cosa è meno dirompente. Tra altri casi, Sanna Marin, premier finlandese, a 34 anni ha fatto cambiare clamorosamente il posizionamento internazionale del suo Paese; mentre a 40 anni Emmanuel Macron ha domato (e lo ha poi rifatto) sia il massimalismo che il nazionalismo francese.

ALCUNE RISPOSTE ALLE DOMANDE POSTE

Lunedì, sulle pagine di questo giornale, ho proposto, credo con cautela, un’indagine circa i contenuti programmatici di un governo ‘nazionalista’ -fino a quel momento ignoti- per provare a capire tenuta e durata del governo.

Nella stessa mattina, attraverso un podcast, con pari prudenza, ho provato a sollecitare i lettori/ascoltatori non sul destino dell’Italia tra destra e sinistra (scontato tema) ma sul più sostanziale destino di un governo capace di portarci avanti oppure di portarci indietro.

‘L’Indro‘ mi chiede ora di tornare su queste domande alla luce del discorso di insediamento della premier.

Devo fare tre considerazioni di contesto che consentono poi di rispondere.

1° Il discorso di Giorgia Meloni segnala che la componente nazionalista, con alcune valorialità che hanno da due secoli qualche senso affettivo per gli italiani, ha avuto il 25 settembre la meglio sulle componenti populiste che Silvio Berlusconi e poi Matteo Salvini hanno interpretato per un lungo tragitto dopo la prima Repubblica. Questa componente rappresenta un fattore di rischio nel negoziato europeo e internazionale dell’Italia, che vede una scia nel governo tesa ad indurirne i significati e una scia -che ha fatto capolino in una battuta della stessa Meloni- che punta probabilmente alla ulteriore trasformazione della ‘destra sociale‘ in ‘destra democratica‘ (che in Europa corrisponda alle posizione dei ‘conservatori europei’). Ma l’esito di questa zavorra per ora è incerto.

2° La complessità di posizionamento del governo sulle crisi e le transizioni, che dal 2020 si intrecciano e ci intrecciano al mondo, ha portato gli italiani ad esprimere fiducia/riconoscenza a Mario Draghi a fine mandato con il 65% di favore, mantenendo il dato di fiducia della partenza. Giorgia Meloni parte con il 42%. Fin qui il dato è in linea con le aspettative degli italiani per ogni governo composto dalla politica in senso partitico. Ma l’accennata debolezza programmatica del discorso non sulle storie dell’orgoglio, ma sulla visione delle difficoltà e del relativo contrasto (per adesso una comunicazione solo rinviata), obbliga a tenere più in considerazione la scelta delle persone che la scelta degli obiettivi e degli strumenti per capire tendenze e durate. E il governo non è fatto di fenomeni.

3° Appare -dall’affidamento del mandato al discorso alle Camere- un rapido movimento di continuità dell’apparato dei gabinetti di governo, fatto da quelle figure che nel quadro della debolezza della politica hanno rigenerato un potere in sé che comprende anche il ‘potere della continuità’. Ne dà notizia ieri ‘Il Foglio‘ meglio di altri, con una precisione di scivolamenti, conferme, incastri di figure ormai di antica predominanza. La gabbia rappresentata dall’Amministrazione fu vista negli USA come una garanzia di contenimento nell’avvio ciclonico di Donald Trump. E per certi versi è stato vero. Ma nel caso italiano questo fattore di continuità (che presenta anche rapide conversioni di personalità importanti) è un dèjà vu che si inserisce tanto nella durata quanto nell’avanti o indietro delle condizioni di tutto il Paese almeno per quel che riguarda il traino effettivo che il governo nazionale esercita (o in certi ambiti non esercita) nelle dialettiche interne di territori, imprese, associazioni, corporazioni e lobbies.

Proprio in questi brevi cenni sta il primo possibile orientamento che guarda alla prospettiva se non visibile, almeno immaginabile del governo. Che tuttavia ancora deve completare la sua formazione e deve ancora tradurre le linee progettuali in programma (tanto che si parla anche di uno stretto collaboratore della premier per la gestione di un sottosegretariato all’attuazione del programma).

Poi partirà la fase dominata da una parte dalla legge di bilancio e dall’altra parte dalle 170 nomine apicali nel quadro della parte più importante dell’economia pubblica, infrastrutture e comunicazioni comprese, in cui i conflitti si esprimeranno in sordina per rendere possibile il rafforzamento di potere che quella fase comporta.

Tra ‘andare avanti‘ e ‘andare indietro‘ per un tratto significativo maturerà così piuttosto un equilibrio di continuismo, sollecitato non solo dai fattori burocratici accennati, ma anche dai vincoli internazionali e da alcune evidenti overlap tra ministri precedenti e attuali (Di Maio-Tajani; Guerini-Crosetto; Franco-Giorgetti, per esempio), creando un clima di transizione politica che deve fare il suo corso facendo capire se e come più giovani generazioni potranno e vorranno farsi largo negli attuali assetti.

La problematiche di orgoglio, coerenza, passione, eccetera, a cui si è accennato riguardano lo sviluppo della narrativa personale della premier. Argomento che mantiene naturalmente ancora un po’ il suo interesse narrativo. Per qualche mese sarà una narrativa al miele. Ma il destino sarà poi quello di scegliere altri terreni di verifica, attorno a cui tutti i premier -come ci ha dimostrato la seconda Repubblica italiana- possono evolvere o restare vittima di una malattia che gli psicoanalisti chiamano del ‘falso sé’.

Come ho scritto ieri, Giorgia Meloni deve lasciar perdere il passaggio di accreditamento che i suoi collaboratori hanno sintetizzato in ‘Giorgia è una tosta’, e lavorare intensamente alla dimostrazione che ‘Giorgia è una testa’.