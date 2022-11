Meloni star dell’ideologia d’accatto

Ieri, l’uscita internazionale del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una sfilza di incontri ai vertici a Bruxelles con telecamere al seguito, seguitissimo. Tanto al seguitissimo che vi risparmio -per ora- il mio ‘seguito’. Mi limito ad annotare che un Presidente del Consiglio che si fa star dovrebbe far riflettere. O forse l’hanno fatta -star, intendo- a sua insaputa? Se è così, allora, una volta di più, pollice verso nei confronti dell’informazione italiana.

Io voglio tornare sui primi provvedimenti del Governo Meloni.

Si dice su vari giornali, che il Governo è partito male a causa di ingenuità, fretta e che so io, ma che adesso tutto verrà corretto e messo a posto.

Non credo affatto che sia così, anzi. A marcio dispetto del Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni (come vuole essere chiamata, e così sia!), il Governo, ed in particolare la predetta, sono partiti proprio così come accusano di essere l’opposizione: in maniera ideologica. E per di più, si deve aggiungere, con una ideologia d’accatto, di second’ordine e in totale malafede.

Cominciamo dal primo clamoroso passo falso, la ridicola circolare che impone a tutti gli uffici pubblici italiani di dire, parlando della signora Meloni, ‘Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni‘, ma senza ridere: al maschile. Un errore, si è detto, un errore del Segretario Generale di Palazzo Chigi. Non ne conosco il nome, non so chi sia, ma a quel posto non si arriva se nemmeno conosci i rudimenti della lingua italiana e del rispetto della Costituzione e … del ridicolo. Lui, il Segretario, ha agito su ordine preciso, e forse con una punta di ironia (non voglio mettere zizzania, ma mi sa proprio che è così) non diversamente da quell’alto funzionario che mandò la signora Mariastella Gelmini a spasso nel lungo tunnel che collega Ginevra con il Gran Sasso d’Italia. L’alto funzionario se ne assunse la responsabilità, si dimise addirittura … e poi fece un carrierone. Non so se al Segretario Generale di Palazzo Chigi accadrà lo stesso: non mi risulta che si sia dimesso ed escluderei che intenda farlo, un posto meglio di quello dove lo trova?! Ma che l’autore dell’idea buffonesca e, appunto, ideologica sia stato lui non ci credo nemmeno se lo dice in confessione al Papa. Quell’appellativo, non mostra tanto e soltanto ignoranza e superficialità, mostra volontà di prevalere, di affermarsi, di mostrare di ‘avere le palle‘. E se non è ideologico questo, ditemi voi.

Ma poi, il Governo è andato avanti, con due provvedimenti entrambi molto discutibili e che più ideologici non si può, ma ‘furbeschi’.

Con il provvedimento sedicente sul rave party, non solo si è mostrata incapacità di scrivere e pensare in maniera democratica, ma si è chiaramente cercato il colpo basso: adottare un provvedimento autoritario (il Governo ha le palle) buono per mille altri casi, molto più pericolosi di quelli. Dovrei, come fanno i giornali, parlare del paio di migliaia di imbecilli che a Predappio salutavano il duce, ma lì non c’entra il tema del Governo filo-fascista. Certo, l’occhio si chiude quando si tratta di fascismo o di destra, ma qui si è solo mostrato un Governo, appunto, ideologico e un Ministro a dir poco servile. Avrebbe, il Ministro dovuto interrompere entrambe le manifestazioni: l’una perché pericolosa per l’ordine pubblico (il rave), l’altra perché lesiva della Costituzione, cioè molto ma cento volte molto più grave dell’altra.

Sorvolo sulla assurdità delle pene, le palle del Governo, ma che si tratti di un provvedimento incostituzionale perché gravemente lesivo del diritto alla libertà di pensiero e di espressione del pensiero, e del diritto a riunirsi liberamente come e quando si voglia, è indubbio. Certamente, per motivi di ordine pubblico si può sciogliere un assembramento pericoloso (ma solo se è pericoloso in quanto assembramento), si può multare chi lo l’organizza o vi partecipa, ma l’arresto è assurdo: non si tratta più, insomma, di ordine pubblico, ma di divieto di radunarsi, di riunirsi, di festeggiare, cioè eventualmente, di mostrare e propagandare le proprie idee.

Basta leggere la prima frase della disposizione, attenti contenuta in un Decreto legge, e quindi in vigore a tutti gli effetti. La frase, un po’ ridicola quando parla di ‘invasione’ (vuoi vedere che pensano alla Russia?) non qualifica l’invasione stessa. Dice solo che è punita quando dal ‘raduno’ può derivare pericolo all’ordine pubblico e sia composto da almeno 50 persone … la mia prossima festa di compleanno me prevede 63! Chi lo stabilisce che ‘può derivare’: il Ministro dell’Interno e su suo ordine il Prefetto, il capo della Polizia o dei Carabinieri? Insomma è una decisione arbitraria dell’autorità: le palle!

Il tutto scritto da uno che dell’italiano sa poco, benché si preoccupi di difendere la ‘Nazzione’: sì con due ‘z’, ascoltatela. Leggiamola, ridicola come è: «L’invasione di terreni o edifici … consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati … » Dunque l’invasione consiste nell’invasione e fin qui va bene: monsieur de La Palisse è soddisfatto. Ma l’invasione è arbitraria, dal che si deduce che l’invasione può anche non essere arbitraria … se mi spiegano, Predappio a parte, come si fa … ! ma deve riguardare terreni o edifici ‘altrui’: privati e va bene, ma se il rave è organizzato nella mia proprietà in campagna, va tutto bene, non c’è invasione? Ma ‘pubblici’? un edificio o un terreno pubblico è ‘altrui’? ma cosa dice Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni? Un terreno pubblico non è ‘altrui’, è di tutti, o sbaglio?

Attenti, dicevo, il decreto è già in vigore e quindi, siccome la mia festa di compleanno è la settimana prossima, che faccio, la disdico o rischio 6 anni di galera?

Colpa della fretta, leggo sulla stampa italiana. Già e che fretta c’era? Ormai quel party c’era già stato, era finito, era stato sciolto senza bisogno della legge, e dunque? E poi che c’entra la fretta? Il Governo governa, e deve farlo bene. Ma si doveva dare a vedere con chiarezza che la Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni, ha le palle e che le mostra subito!

Ma anche, la fretta, ma scusate che ci faceva il super giurista, super garantista, super tutto signor Carlo Nordio al Consiglio dei Ministri, mangiava un pasticcino o sorbiva un ‘bianchino’, magari il solito Prosecchino quotidiano?

Del resto, non mi pare nemmeno che sull’altra parte del decreto si sia fatto valere il predetto, preso forse da altre questioni.

Perché anche l’altro provvedimento urgentissimo come quello sul rave party, è di largamente dubbia costituzionalità, certamente determina una situazione di fatto al limite della tortura, ma specialmente viola, a mio parere, la Costituzione, nella misura in cui costringe una persona a dire cose che non vuole dire o che potrebbero essere contrarie alle sue convinzioni o ai suoi interessi (ad esempio di sopravvivenza!) sulla base di un ricatto.

Lo Stato, nel cervello di questo Governo o, se volete di questo Parlamento e anche di quello precedente, così siamo tutti contenti, lo Stato, dico, è un ricattatore: o parli o ti tengo dentro, chiuso, senza vedere nessuno, senza parlare con i familiari, senza possibilità di sperare in un alleggerimento della pena. Stiamo parlando di ergastolo, pena già molto discussa ai tempi della scrittura della Costituzione, e, non per nulla, sconosciuta in alcuni ordinamenti giuridici, ahimè più civili del nostro.

Anche qui, la fretta o l’urgenza? Forse di andare a festeggiare Fini con tutti gli altri? Avete guardato le foto su tutti i giornali del Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni che ride un po’ sguaiatamente e tutti i ministri e sotto-ministri e sotto-pancia e Fini … signor Piantedosi, guardi che erano ben più di 50, che famo?

Quanto alla nave e ai mille fuggiaschi in mare, tranquilli, il Governo ha le palle, e poi sono più di cinquanta, quindi meglio affondarla la nave, si fa prima!

Infine, ripeto, come ha fatto Sergio Mattarella a firmare roba del genere? Capisco la volontà di non apparire ostile al Governo, ma, vivaddio, non è il custode della Costituzione?