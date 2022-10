Meloni, popolare (per iniziare) e magistra

Due notazioni, vedremo se e fino a che punto collegate.

La signora Giorgia Meloni, pare che abbia nei sondaggi ancora più preferenze di quante ne avesse prima di diventare Capo del Governo. Penso che sia lecito domandarsi come mai, visto che i primi atti del Governo non sono stati esattamente molto ‘popolari’ … o forse sì? Innalzamento del limite del contante, promesse di condono fiscale, mascherato al solito da superamento delle cartelle esattoriali che «tanto non sarà mai possibile incassare», eliminazione di ogni precauzione anti-Covid e, naturalmente, eliminazione delle sanzioni già applicate a chi, durante i picchi del covid, non usava le precauzioni, non si vaccinava, medici compresi, ecc…

Tutte misure, dicevo, popolari. Perché appare ‘popolare‘ ogni misura che elimina obblighi o prescrizioni: vengono descritte come azioni che danno libertà, che aumentano la libertà delle persone.

Si potrebbe, invero, osservare che allora tanto varrebbe eliminare l’obbligo di indossare la cintura di sicurezza in auto: anche questa sarebbe una misura di libertà, faccia ognuno come meglio crede, lo Stato non può interferire nella vita privata delle persone, è una indecenza.

Oddio, non escludo che si faccia una cosa del genere, non mi stupisco più di nulla da molto tempo, ma finora non ci si è arrivati. La logica, però, è la stessa, e quindi suggerisco una motivazione: se usi la cintura, nel malaugurato caso che ti capiti un incidente ti protegge, ma un incidente in cui la cintura sia utile capita una volta ogni morte di Papa e, per di più, ogni morte di due Papi ti capita l’incidente in cui se hai la cintura è peggio. E quindi, si potrebbe dire, tanto vale eliminare questo obbligo stupido e utile una volta su diecimila, ma rischioso una volta su ventimila.

Questa ‘logica’ aberrante è quella che guida certi provvedimenti che hanno successo popolare, e che permettono di adottarne di altri che, oltre al successo popolare per l’eliminazione di un vincolo, favoriscono truffe o imbrogli.

Sorvolo sulle solite rottamazioni di cartelle fiscali, il cui effetto distorsivo è evidente pure ad un gallo cedrone (perché pagare le tasse e le multe, se poi prima o poi te le cancellano?), ma sul limite al contante non si può sorvolare affatto.

Che sia una cosa che non esiste in misura analoga in altri Stati non è un argomento, meno che mai lo è quello per cui in alcuni Stati l’obbligo non c’è. Il punto è, e non lo si dice mai insieme ai commenti alla misura, che non solo così si diffonde l’idea che in fondo nessuno ti multa se violi quella regola, per cui tanto vale violarla allegramente, ma si determina un aumento esponenziale della capacità e della propensione a agire ‘in nero‘. Se la mia colf in pensione lavora ancora da me e io la pago in nero, lei guadagna di più, e io risparmio. Ma lo posso fare solo se ho i contanti a disposizione.

Mi raccontava l’altro giorno un amico di una scena vagamente allucinante benché divertente: un tizio comprava dal mio amico una motocicletta, e dichiarava di volerne pagare il prezzo, 16.000,00 euro, in contanti! E, puntualmente, si presentava il giorno dopo con una valigetta piena di biglietti da 10 euro, pari alla somma dovuta; la valigetta però se la riprendeva. Sono casi eccezionali? Assolutamente no. Ricordate quando fu soppresso l’obbligo tassativo di avere e accettare pagamenti solo con i ‘pos’? il giorno dopo, la gran parte dei negozi non aveva più i pos sui banconi, ma nel cassetto. Ora, con l’innalzamento del limite, sarà così ovunque. Scommettiamo? Anzi, riprenderà la ben nota pratica di dare una ricevuta pari al 10% del prezzo effettivamente pagato.

Dov’è l’inganno? Ma, semplicemente nel fatto che per non avere limiti di quel genere, occorre vivere in un Paese in cui tutti pagano le tasse e non in uno in cui ogni anno ci sono circa 100 miliardi di evasione fiscale: ogni anno! Saranno i pagamenti in contanti solo una goccia nel mare delle evasioni? Forse, ma almeno si toglierebbe quella goccia.

Ma lo so, tranquilli, è inutile parlarne, tanto c’è un interesse politico, cioè elettorale, a fare cose del genere, ad adottare quelle che ho chiamato ‘misure popolari‘.

E infatti il gradimento per chi le adotta e le difende, aumenta a tutta forza.

Chi di questo gradimento gode, si convince di stare a cavalcare l’onda giusta. Tanto giusta -ecco la seconda notazione di cui parlavo prima- che perde la testa, si sente in grado di fare tutto, si sente ‘megister elegantiarum’ o magari in questo caso ‘magister sermonum’, o magari, a quanto pare con qualche difficoltà, ‘magistra‘. Difficoltà, dico, perché la magistra de qua, ha stabilito, a quanto pare, che le cariche o le prerogative, sono rigorosamente maschili, al limite del maschilismo.

Il che, sia chiaro, è una colossale sciocchezza. Se, infatti, è verissimo che vi sono parole in italiano che non ‘sopportano‘ bene il femminile, è anche vero che questo vale per alcune, non per tutte.

Ad esempio è indubbio che Presidente non può essere declinato al femminile. Ma è altrettanto indubbio che in altri casi, la declinazione non trova problemi. La parola Ministro può tranquillamente essere resa al femminile, senza distorcere i polsi alla lingua italiana. Magari è poco usata al femminile quella parola, ma si può. Vi sono, poi, forme diciamo così distorsive, ma ormai accettate nella lingua corrente, ma anche in quella scritta. Professoressa, ad esempio si può dire tranquillamente, mentre ‘professora’ suona malissimo. Ma se io devo dire che la mia collega ‘x’ è professoressa di diritto, per equilibrio linguistico dico preferibilmente che la mia collega è ‘professore di diritto’, utilizzando cioè il maschile, che racchiude anche il femminile, più che altro perché ‘suona’ male. Ciò non toglie che chi ritiene che sia una deminutio capitis quella di non chiamare la Ministro ‘Ministra’ o la professore professoressa, si arrabatta, in genere malamente, ad inventare termini al femminile che suonano malissimo.

E fin qui va tutto bene. Ma, può accadere, che una persona si domandi come deve qualificarsi e, presa dal successo delle proprie idee, si inventa stranezze.

È il caso, ridicolo, della signora Giorgia Meloni che ha addirittura fatto promulgare una circolare a tutti gli uffici italiani nella quale stabilisce: «Per opportuna informazione si comunica che l’appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio dei ministri è: “Il signor presidente del Consiglio dei ministri, on. Giorgia Meloni”». Se era il linguaggio burocratico, anzi, la ‘burocratite’ che la attanagliava, posso capire che mandi una circolare a mezzo mondo per imporre che la si chiami in quel modo che lei decide, potrei anche perdonarla. Ma qui, si pretende di fare lezioni di lingua italiana a mezzo mondo, senza nemmeno rendersi conto del ridicolo. A meno che … a meno che alla signora Giorgia Meloni sia venuta una sindrome maschilista: lei si sente maschio, perché la posizione che occupa è una tipica posizione maschile e quindi pensa a sé e si rivolge a sé, al maschile. Per cui, invece di usare il più ovvio e corretto ‘la signora Presidente del Consiglio on. Giorgia Meloni’, usa l’espressione succitata.

Che, me lo perdonerà la signora Giorgia Meloni, è semplicemente ridicola, perché se Presidente non è femminilizzabile agevolmente, signore lo è eccome!

Ma appunto, presa dal successo elettorale e dall’autostima, la Signor Presidente del Consiglio on. Giorgia Meloni, ha assunto anche la veste di ‘magistra sermonum‘ e qui, mi spiace, il latino sul punto è ferreo: il femminile di magister è magistra, che piaccia o meno al signor Meloni.

Salvo che, l’italietta di sempre, specie di questi aspiranti fascistelli da strapazzo che gettano, invece del cuore la pietra oltre l’ostacolo e poi mandano qualche dipendente a raccoglierla: al solito è il dipendente che si prende la colpa.

Per colmo di ironia e di stupidità, ecco, infatti, quello che accade, scritto e descritto in perfetto burocratese destrorso: «Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale è stato comunicato quale appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio la dicitura ‘il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri’, si precisa che tale formula è stata adottata dagli uffici della Presidenza in quanto indicata come la più corretta dall’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, ‘il signor presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giorgia Meloni’. Tuttavia, il Presidente del Consiglio, On. Giorgia Meloni, chiede che l’appellativo da utilizzare nelle comunicazioni istituzionali sia ‘il Presidente del Consiglio dei Ministri’. Si chiede, quindi, di non tener conto della nota in oggetto, in quanto sostituita dalla presente».

Come dire: il governo di destra fascistoide cancella le proprie stesse fesserie con una faccia di bronzo che manco i busti di Mussolini in casa La Russa hanno. E per aggiungere sconcio al ridicolo, quest’ultimo, Presidente del Senato, dichiara che non festeggerà il 25 Aprile … mica è fascista, lui!