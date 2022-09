Meloni per ora non dovrebbe combinare guai

Dopo elezioni che sono state un errore psicologico prima che politico, dopo una campagna elettorale in cui la destra-centro ha promesso tutto e il contrario di tutto, portando a casa il controllo del 43% del Parlamento in rappresentanza del circa 25% della popolazione, Meloni si consulta con Draghi per non combinare guai, almeno per ora

Giorgia Meloni sta affrontando le prime difficoltà di Primo Ministro in pectore. Io suggerirei, e suggerisco innanzitutto a me stesso, di prenderla, non dico con filosofia, ma almeno con relativa calma.

Queste elezioni 2022 stanche e svogliate, sono l’immagine di ciò che è accaduto, in piena estate, quando nessuno le voleva e le desiderava, quando finalmente si era in una estate di nuovo vivibile, in cui ci si poteva di nuovo muovere, viaggiare, divertirsi, guardarsi in viso. Queste elezioni sono state un errore psicologico, prima che politico: la gente era stanca e non ha capito, né partecipato: il 60% ha votato.

Ha visto, la gente, solo un personaggio iniquo, voltagabbana da circo equestre, amico-nemico di un comico di secondo livello, fare una vera e propria crisi isterica e buttare a mare un Governo che, nel bene o nel male, cercava di affrontare con competenza problemi enormi (se solo pensiamo al gas!) e si trovava messo in minoranza sul reddito di cittadinanza e sul termovalorizzatore (insomma bruciatore, diciamo bene le cose!) di Roma. Roba da matti.

Dall’altra parte, un sedicente leader di un partito, il PD, presunto professore prestato alla politica, tale solo perché qualcuno gli aveva messo sotto il sedere una sedia e gli aveva detto ‘sei professore’, che, di fronte allo sfascio di incomprensione e ottusità di entrambi, faceva, quando gli andava bene, gli occhi di tigre … come puoi prendere sul serio uno che fa gli occhi di tigre, con gli occhiali per di più?! E che cerca il campo largo, ma senza stellini, cioè quelli che col loro bieco populismo contavano di prendere voti, come si dice, al sud: no, ovunque fosse possibile. Ma lo va a cercare da uno strano figuro, amico ma nemico di Matteo Renzi, chiuso nei quartieri bene a difendere astruse agende e che, astruso come è, spinto da Renzi, gli fa balenare l’accordo e poi lo lascia, con rispetto parlando, col sedere nell’acqua! A quel punto il campo largo è un campetto per neonati, del quale non si può che sorridere, non ridere nemmeno! E che è pieno di Turigliatti puntigliosi e fini a sé stessi, che per di più ancora più a sinistra (fino ad incontrare la destra!) hanno dei personaggi fini a sé stessi ancora di più e che credono di essere Jean-Luc Melenchon … posto che esista davvero, del che dubiterei assai.

Il tutto per ‘combattere’ una destra, che è sicuramente la peggiore possibile: perché è fascista? Non sanno nemmeno che sia il fascismo, come dicono spesso, meno che mai la loro capa che dice di non essere fascista perché è nata dopo, ma che sono rigurgiti di odi, di pregiudizi, di superficialità para religiose, di oscurantismo, insomma, ma che prendono consensi perché sono coerenti e finora non hanno mai governato, si dice. Ma che progetti hanno? Nulla, nessuno: amano Viktor Orbàn e i polacchi (e di nascosto Vladimir Putin), vogliono lottare «per permettere alle donne di non abortire» perché non sono contrari all’aborto, «do you know non contrario?», sono contro le devianze (se mangi troppo ti stangano, se mangi poco, pure, se sei gay sei pazzo, se sei lesbica sei cretina, se sei transessuale sei uno schifo), sono per la famiglia tradizionale, ma glissando sul matrimonio perché la cosiddetta leader non è sposata anche se ora avrà il first husband … no, scusate, il ‘first companion’ … una volta si semplificava e si diceva ‘amante’, almeno uno capiva!

Naturalmente non vogliono il reddito di cittadinanza, ma un piccolo reddito di cittadinanza, sono contro le tasse alte, ma sono per le tasse basse, ma non la flat tax, o meglio, la vogliono, ma solo per i redditi più alti (cioè quando il buon senso vorrebbe una super tassa!), vogliono il termovalorizzatore, anzi, ne vogliono cento, vogliono la rigassificazione a Piombino, anzi, no, a Ravenna, e poi si deciderà, vogliono trivellare l’Italia ovunque e vogliono le centrali nucleari … ma tutto purché non disturbino le popolazioni, e quindi le faranno in Islanda! Tanto per farne una ci vogliono quindici anni, in Islanda, venti da noi!

Ma hanno vinto con il 26% e controllano il 43% del Parlamento. Bravi. Ma quanti sono in realtà? Al massimo, tutti sommati, il 25% della popolazione. Con una aggravante: tolti La Russa, Urso e Lollobrigida, chi hanno oltre l’’Oligarca’ Guido Crosetto? che fa ridere solo a vederlo, enorme come è, specie con Giorgia Meloni, che poi, negli ultimi giorni, per non dimenticare il nome, mostra due meloni! Finezze che nemmeno la Cirinnà, con l’accento sulla ‘a’, che non è da tutti!

Non sono nulla. Ma neanche gli altri. Si legge che Stefano Bonaccini, bontà sua, si candiderebbe, ma la candidata oggi è Elly Schlein, un prodigio: identica agli altri, vive nel suo mondo fatto di amici e adulatori. Brava.

Meloni, però, vistasi circondata da Matteo Salvini da una parte e Silvio Berlusconi dall’altra, comincia a pensare che le cose sono più complicate di quanto non sembrino e lascia filtrare che … si consulta con Mario Draghi. Per dire che non dovrebbe combinare grossi guai, almeno a breve. E questo è consolante.

A suo tempo perfino Giggino e la sottoministra che insegnava l’economia al professor Pier Caro Padoan, sembravano umani, presi tra le braccia dalla presunta stampa che conta da Massimo Giannini a Lilli Gruber, che si complimentava perché Giggino parlava inglese. E anche lei, Meloni, alla fine, vedrete, grandi danni inizialmente non farà: un po’ guidata, un po’ minacciata da un Berlusconi con la valigia in mano e la finta moglie in Parlamento, un po’ terrorizzata da un Salvini al quale stanno preparando la fossa: con calma, senza fretta.

E allora lasciamola giocare senza drammatizzare, ma senza mai dimenticare che, però, lei è sempre lei: una mazzolatrice durante le manifestazioni, una oscurantista non per partito preso, ma per assenza di idee. Pericolosissimo! Se poi diventasse (e lo diventerà) populista, i guai saranno grossi.

Ma intanto, prima che provino a farle la festa i suoi, passerà un po’ di tempo.

E in questo tempo si potrebbe ricominciare a parlare di politica e a farne, si potrebbe mettere nel loro cantuccio ad abbaiare al vento Calenda, Sgarbi, Renzi, Bonaccini e, magari, Casini, e cercare di trovare persone capaci, adatte e sincere … altro che Conte faro della sinistra!

Epperò, se non si fa, e si fa subito, si finirà ad imitare Orbàn: si comincia già male con un Congresso alle Calende Greche e poi che congresso con le tesi, le discussioni o le ‘elezioni’? in questo secondo caso, tenete i passaporti pronti. Nel primo forse si vedrà qualcosa, e forse si potrà tornare a sperare.