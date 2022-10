Meloni ostaggio di Renzi, e i bui tempi che si preparano

L’apertura di un nuovo Parlamento, e l’inizio di un nuovo regime, ma se volete si può dire solo nuovo Governo, dovrebbe essere ammantato di pacatezza, responsabilità, senso dello Stato, chiarezza.

Su quest’ultima, sappiamo bene che non è la caratteristica principale della nostra politica, per cui nessuno si aspetta che ve ne sia. Anzi, a ben vedere, forse un lampo di chiarezza è proprio questa nascita travagliata, ma non tanto, del nuovo regime che nei primi due giorni ha subito mostrato le sue caratteristiche, e messo in chiaro i suoi limiti e il conseguente timore per i cittadini italiani. Che, non dimentichiamolo nemmeno un istante, non, ripeto non, hanno votato questa maggioranza governativa, che non raggiunge il 30% dell’elettorato.

Finito, ormai il periodo nel quale era necessario mostrare ‘moderazione’, apertura alla UE e quant’altro, sembra che la maggioranza che si accinge a governare scopra le carte. E lo fa nel modo più brutale che sia possibile, schierando i propri pesi massimi. Anzi, i propri pessimi pesi massimi.

La stessa signora Giorgia Meloni è molto meno disponibile a discutere e negoziare, e mette sul tavolo i suoi ‘punti migliori‘, senza mezzi termini. Anzi, lo fa con una dichiarazione molto pesante: dice di non essere ricattabile. Che è un modo molto strano di esprimersi. Infatti, nonostante la rozzezza del gesto di Berlusconi, di ricatti non ne ho visti, cioè, ho visto il solito modo di fare politica dei nostri politicanti. Per dirla in modo da farmi capire dalla signora Giorgia Meloni, nihil sub sole novi!

La situazione diviene esilarante ma anche agghiacciante, quando andiamo a vedere il modo in cui ci si è mossi nei due giorni cruciali dell’insediamento delle Camere.

Era in corso già da molti giorni, infatti, la vera e propria lotta a corpo a corpo per la definizione della lista dei ministri, da dare a Mattarella quando dovesse (non è certo al cento per cento che lo faccia) chiedere alla signora Giorgia Meloni di fare il Governo. Sta in fatto che una delle tre ‘forze’ che compongono la maggioranza sembra poco propensa a starci ad ogni costo, tanto più che quella che potrebbe essere una sorta di fissazione senile di Berlusconi, viene fortemente osteggiata dalla signora Giorgia Meloni. Tra l’altro, senza motivazioni apparenti. Ma tant’è.

E il giorno delle votazioni per il Senato, Berlusconi deve avere capito che sulle sue pretese non la spuntava. Sta in fatto che ha fermato al volo, in aula di Palazzo Madama, il signor La Russa per insistere e, a quanto pare, per avere una risposta negativa. Tutti lo hanno visto e se ne parla sulla stampa da giorni ormai: si è arrabbiato e ha sbattuto i pugni sul tavolo. Ma poi si è verificata la scena madre: qualche fotografo appollaiato sui loggioni intorno alla sala, ha fotografato, se non gli è stato detto di fotografare, una pagina di appunti che Berlusconi teneva sul tavolo. E qui, il patatrac, perché su quel foglio c’era scritto peste e corna della signora Giorgia Meloni, che infatti poco dopo rispondeva come ho detto poco fa.

Molti dicono che si è trattato di un errore, una ingenuità di Berlusconi, visto, magari, che ormai è senescente. Io francamente non ci credo: Berlusconi è troppo navigato, troppo esperto per una cosa simile. Ma poi, a che serviva quell’elenco numerato di insulti (o di constatazioni della realtà, non saprei) se non, appunto, a farli vedere per provocare lo scontro?

Secondo me, per prendere in qualche modo le distanze, politicamente parlando, dal regime sul punto di nascere. L’ho già scritto che, a mio parere, di regime si tratta, tanto è vero che nel momento della maggiore baruffa, è comparso ‘per caso’ in Parlamento l’oligarca personale della signora Giorgia Meloni, quel Guido Crosetto che, in realtà, nonché il fondatore di quel partito, ne è il principale interprete e che quindi corre in soccorso di Meloni per cercare di rimettere pace, di gestire la situazione insomma.

Quel gesto, insomma, ha messo in luce una cosa che ho ripetuto varie volte, una cosa orrenda, disgustosa, ma secondo me assolutamente verosimile: alla fine, sarà proprio Berlusconi a ‘salvarci‘ dal regime. O almeno a provarci. Perché all’atto dimostrativo di Berlusconi, con cui faceva apparire platealmente il rischio di non avere più la maggioranza, se si fosse ritirato, il solito ‘soccorso sereno‘ si manifestava e ‘salvava‘ l’elezione di La Russa. Perché è ridicolo solo credere che non siano stati i renziani e calendiani a soccorrere La Russa, per fare vedere (magari convincendo qualche manutengolo di Renzi nel PD … e ce ne sono come è noto, a parte Stefano Bonaccini) che si poteva creare una maggioranza diversa, ma sempre diretta dalla Meloni. Non è certo un caso che poco dopo alle sollecitazioni del PD a fare insieme opposizioni il duo Renzi-Calenda abbia risposto in modo sprezzante: come per dire alla signora Giorgia Meloni, che su di loro lei può contare sempre.

Del resto, questo è il vecchio mai dismesso progetto di Renzi: mangiarsi le truppe di Forza Italia uccidendo, o appena morto (politicamente), Berlusconi, e diventare la forza di centro alleata con la destra, almeno per un po’.

Il resto, se devo dire la verità, è fuffa e fuffa maleodorante assai.

Berlusconi e la signora Giorgia Meloni faranno pace ringhiando, ma questo Governo, checché ne dica proprio Meloni, sarà ostaggio di Berlusconi e di Renzi: e i due, come tutti ricordate, in realtà si amano da tempo.

Il resto è regime, regime smaccato. Confermato dalla elezioni delle due cariche fondamentali per la Repubblica.

E ora, perciò, abbiamo alla Presidenza del Senato uno che non ha mai fatto mistero di avere più di una simpatia per il fascismo, che in sé non significherebbe gran che, in quanto in questi tempi quando si parla di fascismo in politica, ci si riferisce alla volontà di accentramento, di minaccia alle libertà e di oscurantismo in un Governo diretto da una persona che di quelle mentalità ha fatto il suo pane quotidiano. E che così, da un lato marca stretto Sergio Mattarella, che potrebbe essere in caso di necessità sostituito proprio da La Russa, e dall’altro smaccatamente, lo ha detto proprio La Russa nel suo discorso inaugurale, favorisce scorrettamente il disegno autoritario della signora Giorgia Meloni: il presidenzialismo, che piace tanto a Renzi.

E inoltre -e così si chiude il cerchio-, ha completato l’operazione mettendo a presiedere la Camera, un esponente dichiarato, convinto e felice dell’oscurantismo, nemmeno capace, diversamente da La Russa, di fingere una consonanza con l’Italia liberale.

Sono molto bui i tempi che ci si preparano.