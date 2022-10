Meloni – Letta: i non rivoluzionari

Tre frasi sono significative di questi ultimissimi giorni. Tre frasi chiave per capire dove siamo … e non esserne felici.

Il ‘Corriere‘, inizia un articolo sui contorcimenti del PD con una frase del genere (non la trascrivo letteralmente) ‘la trafila verso un nuovo congresso o meglio verso un nuovo segretario’ è iniziata, eccetera.

La signora Rosy Bindi, che era la mia candidata al Quirinale, ma che come tutti i politicanti ritiene che noi del popolo non esistiamo nemmeno per rispondere a comunicazioni varie, dice che quando parla la destra capisce e quando parla la sinistra fatica a capire.

La signora Giorgia Meloni, aspirante Presidente (vorrà che si dica Presidenta da ora in poi?) del Consiglio dei Ministri, dice che sulla formazione del Governo non accetta diktat, ma intanto la Lega riunita ‘spinge compatta’ Matteo Salvini verso il Viminale, e Forza Italia, un po’ meno compatta, spinge Antonio Tajani al Ministero degli Esteri (prenderebbe le consegne da Giggino!), ma anche si contenterebbe della signora Licia Ronzulli da qualche altra parte. Alta politica.

E allora. Lo avevo sottolineato anche io qualche giorno fa, che la lunga lettera di Enrico Letta era la solita buffonata, tipo occhi di tigre. Così come avevo detto che sarebbe stato puntuale Stefano Bonaccini, per conto di Matteo Renzi, ad aprire il bombardamento. Sul bombardamento era tutto previsto. Ma gli argomenti del Renzaccini sono di un livello tipicamente renziano ‘io sono più bravo di tutti e voi fate schifo’, che Bonaccini traduce nella sciocchezza per cui solo chi ha lavorato nelle istituzioni periferiche conosce il Paese.

Quindi, come previsto, il ‘Congresso‘ PD non è altro (almeno per Renzaccini, ma credo anche per gli altri) che una corsa a gomitate e coltellate per giungere alle primarie e farsi eleggere, magari con i voti di molti cinesi.

Va detto chiaramente che, anche se pare che certe cose le dica per levarsi pietre dalle scarpe, a parte la solita sciocchezza di cambiare nome al PD (che lo ha già cambiato tre volte) che è secondo lei un macigno, la signora Bindi dice almeno una cosa giusta. Quando parlano quelli del PD (non, non solo della sinistra) non si capisce niente. Che, detto dalla signora Bindi, di note origini democristiane, non è esattamente una cosa nuova. Perché, quando parlavano Aldo Moro o Mariano Rumor si capiva? e sorvolo su Giulio Andreotti.

Ma il punto, al di là delle ironie, è serio, serissimo.

Se il PD fosse quel partito serio che non è, avrebbe davvero grandi difficoltà a misurarsi in termini di chiarezza con la destra nostrana, e anche con la sedicente sinistra stellina. Loro fanno presto a dire ‘faremo la strada da qui a lì, poi le cisterna là, taglieremo le pensioni’, e così via cianciando: lo ricordate Giggino e Danilo Toninelli quando dicevano che loro erano lì a risolvere i problemi e basta? e infatti ‘risolvevano’ il problema dell’ILVA e cacciavano i Benetton da Autostrade!

Una persona seria di fronte a queste cose, dette così, capisco bene che cada in difficoltà. Ma la difficoltà non sta nella risposta alla banalità, ma nel desiderio, tipico dei PD, di avere il piede in due o tre scarpe al minimo: dire e non dire, fare e disfare.

E se ciò accade, mi perdoneranno i professori Massimo Cacciari e Tomaso Montanari se mi permetto di aggiungermi idealmente a loro, è perché il PD non ha una identità riconoscibile e comprensibile. Ma la risposta, come dicono giustamente gli ‘sherpa’ del PD, cioè i molti che ancora, memori del vecchio PCI, lavorano giorno per giorno per ‘tirare la carretta’, non è cancellare la ‘casa‘ (comune o meno che sia), ma rafforzarne le fondamenta e arredarla di nuovo. Se mi è permesso continuare in questa immagine, certo meno raffinata dei citati o del professor Domenico De Masi, ideologo dello sfascio.

E dunque. Molti di quei giovani che credono nel PD, in realtà credono nella politica e vivono da vicino davvero i problemi quotidiani della gente, non come, a chiacchiere, i vari Bonaccini o Schlein, altro ‘fenomeno’ già in ritirata. Ma lo smantellamento della organizzazione (a suo tempo ferrea) del partito, la chiusura delle sezioni, la politica autodistruttiva prima di Walter Veltroni e poi di Renzi, ha tagliato il rapporto tra i vertici e la base, la base vera che ancora c’è, o ci sarebbe se il PD ridiventasse partito.

E per farlo non solo operativamente, deve puntare sui giovani, su quei giovani impegnati e in parte entusiasti, educandoli alla serietà, alla compostezza, alla preparazione, alla (e qui lo so, mi salterete tutti addosso) FILOSOFIA politica del partito.

La fine delle ideologie è una scempiaggine che può piacere a De Masi e a Giuseppe Conte, ma è una scempiaggine. Comoda, perché permette a un nulla come Conte di passare senza colpo ferire dal letto della Lega a quello del PD, per poi tradire anche quest’ultimo, del resto ormai impotente.

Ecco l’ho messa giù pesante, lo so, ma temo che sia proprio così. Tutti parlano della ‘crisi’ del PD, per suggerire acutamente questa o quella alleanza, questo o quell”accordo di programma’ e via banalizzando. Il PD non ha problemi di alleanze, ha il problema di capire che cosa è. Ha, cioè, bisogno di un bagno di filosofia, di ideologia, di buona politica, che sono le cose che permettono al politico sul campo di capire, questa volta sì con chiarezza, cosa fare, dove e quando. La Bindi non lo capisce, perché gente come Franceschini o Letta o Serracchiani o Bettini o qualche giovane turco o Orlando o Cuperlo, parlano solo di alleanze, di potere. Ma nessuno di loro dice cosa si vuole fare e come e, specialmente, perché. E non lo dice non perché lo nasconde, ma perché non lo sa. E non gliene importa un piffero di saperlo, perché alla fine quello che gli importa è solo il modo per arrivare in qualsiasi modo al potere.

Mi dispiace per Massimo D’Alema e per altri come lui: la strada non è quella di ritrovare una alleanza con il Movimento di Conte-pochette, assolutamente no. La strada, semmai, è di assorbire gli stellini, mostrando loro che sanno fare meglio, e specialmente che sanno insegnargli perché. Questa è l’unica via. E poi, per restare ancora nell’immagine, arredarla bene e di nuovo questa casa, questo PD. Gettando al macero o in un baule della soffitta, con rispetto, amore e simpatia, non Letta, non solo Letta, ma tutto, proprio tutto il gruppo dirigente, tutto l’arredamento, fiori finti inclusi. Se costoro vorranno partecipare al dibattito lo facciano, da fuori di casa: gli si apparecchi una tenda ben riscaldata, li si rifornisca periodicamente di cibo e bevande, parlino come e quanto vogliono, li si ascolti con attenzione, ma siano e restino per sempre fuori di casa.

E invece, purtroppo, ciò che si vede è l’opposto. Occhio di tigre contro giovane turco, sinsitro di sghimbescio contro futuro metabolico e così via. Cioè una lotta tra boiardi, che allontana dal partito chi vorrebbe fare politica e gli avvicina chi vuole guadagnare dalla politica.

La stessa, oscena lotta alla quale stiamo assistendo in casa Meloni, che sta provando ora le ‘delizie‘ di essere diventata grande, ma di avere bisogno degli altri, ben sapendo che se li delude, magari le sorrideranno ora, ma le taglieranno le gambe tra un minuto. Non avendo (e in questo, confesso, un po’ mi fa pena) ‘uomini di valore’ in casa, non perché come nel PD li ha distrutti e sbeffeggiati, ma perché non li ha mai avuti.

È un momento rivoluzionario questo in questo nostro Paese. Ma non potrà mai essere gestito né da Meloni e i suoi oligarchi, né da Letta e i suoi parassiti. Entrambi, vedrete, spolperanno in fretta i loro sostegni e come tutti i parassiti-oligarchi moriranno come dei fessi sulla pianta che hanno mangiato. Con una differenza enorme però: i parassiti di Letta potranno ucciderlo se prima non verranno uccisi, ma con un veleno che stroncherà anche Letta. Quelli di Meloni, la mangeranno con buona parte del Paese, ma allora, almeno, si saprà chi è stato.