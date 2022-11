Meloni: l’affermazione dura del ‘potere’

Le prime azioni del Governo Meloni, sostenute dai ‘tecnici’ del Governo stesso, sono piuttosto esplicite nel disegnare la direzione autoritaria e al tempo stesso lassista del Governo. Autoritaria nel senso pieno del termine, dove c’è un aspetto positivo, il rigore, e uno negativo, l’affermazione dura del ‘potere‘, ma anche della flessibilità della legge -a te la applico a lui no.

Mi ha colpito la cronaca del ‘Corriere‘ con i toni quasi di un fatto di guerra dello sgombero del cosiddetto rave party di Modena. Leggetelo, ne vale la pena, perché c’è un crescendo di drammaticità che mette ansia, e poi si scioglie nella pacifica chiusura di tutto, con il comico espediente di avvertire che il padiglione dove si svolgeva la festa era pericolante. Un espediente infantile, ma utile a giustificare una cacciata dei ragazzi, senza usare la violenza. Cosa, corretta e, credo, inevitabile: il Governo voleva tenere il punto di ‘ordine’, ma certamente non voleva un incidente che poteva diventare molto grave. E, al solito, sono stati un paio di operatori di polizia intelligenti che hanno risolto la cosa, facendo apparire il Governo vincente.

Insomma, un autoritarismo democristiano, cioè deteriore, che infatti si esprime in una proposta di condanna penale mostruosa e, pertanto, ridicola. Mostruoso punire con 6 anni di galera un ragazzo che in fondo fa solo una festa (certo contraria all’ordine pubblico perché non autorizzata … a quando la necessità di autorizzare una festa di battesimo?); una festa alla quale si risponde mostrando che ora l’Italia non applica più il ‘lassismo‘ (eccola lì) di qualche anno fa. Per usare le parole del Signor Presidente del Consiglio così: «si dà l’idea che l’Italia non è più», notate quel ‘più’, «il Paese in cui si viene per delinquere». Il tutto con una pena talmente folle, che non sarà mai applicata da nessun giudice normale, Carlo Nordio incluso, sempre che non se ne renda conto il Parlamento o, meglio, come al solito … il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un Governo, come si presenta il signor Presidente, che decide, che è forte, e che punisce duramente. Tanto duramente che è fortissimo in particolare contro la mafia (posto che questa destra abbia mai mostrato questa durezza, nei fatti … ci capiamo eh!) a proposto della quale conserva il cosiddetto ergastolo ostativo.

Bene, bravi, morte alla mafia, ma … morte ai diritti dell’uomo, morte alla Costituzione italiana, morte alla Corte Costituzionale che ha ‘supplicato’ il Governo e il Parlamento di adottare una soluzione compatibile con i diritti dell’uomo, cioè con la democrazia. Vedremo come andrà a finire, ma credo che se ne parlerà ancora a lungo. Perché, a mio parere, diritti dell’uomo a parte, ciò che straccia la Costituzione, oltre che la dignità umana, è la differenza di trattamento tra il delinquente che racconta ‘fatti‘ e quello che ‘non parla‘. Dove quello che non parla, non può vedere i parenti, non ha la possibilità di una liberazione condizionale, così stracciando, tra l’altro, l’art. 27 comma 3 della Costituzione: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Attenti, perché l’Italia è stata già condannata per tortura per molto meno!

Dunque, fermezza, durezza, autorità, tolleranza verso i manifestanti di Predappio per ‘giustizia‘ dato che non ci sono violazioni dell’ordine pubblico … già, si tratta solo di una violazione dello spirito dell’intera Costituzione italiana. Ma sorvoliamo.

D’ora in poi, guai a chi sbaglia, sono botte!

Beh, proprio botte, magari non tanto.

Ci sono dei delinquenti che, facendo i medici (capito? facendo i medici), non si volevano vaccinare, a rischio di infettare i pazienti, oltre sé stessi, e quindi di creare il caos negli ospedali. Ma il Governo ha altre idee, spiegate, in modo invero non chiarissimo dal Ministro Orazio Schillaci (uno scienziato, dice), con particolare riferimento al fatto che nessun Paese al mondo si è comportato peggio contro il Covid e che le ‘evidenze‘ scientifiche dimostrano che ora specialmente (mica matto Schillaci, di ‘ora’ parla, lui) di misure restrittive o obbligo non c’è più bisogno, al punto che -guarda caso!- i dati non si forniscono più giornalmente, ma settimanalmente. Solo questo mostra a cosa punta il Governo, no? Non farne più parlare, sperando che vada bene, o forse, sulla base della scienza, come sottolinea più volte il Signor Presidente Meloni, che evidentemente prima non è stata ascoltata a sufficienza, o forse si sono ascoltati solo scienziati di sinistra: la scienza è oggettiva, come dice il Signor Presidente Meloni, ma se lo scienziato è di sinistra le ‘evidenze‘ sono sbagliate … mah!

Ebbene, allora che si fa? Si annullano le multe (cioè le pene) a quelli che, in presenza di una legge che chiedeva di vaccinarsi, se ne sono fregati. Cioè, tradotto in linguaggio corrente: la legge è fondamentale e da applicare sempre, ma se è una legge che non piace all’attuale (badate bene, all’attuale) Governo, si poteva violare. Capito? Retroattivamente si decide che quella legge (che valeva e vale tuttora) doveva essere applicata, ma chi non la ha applicata, oggi viene ‘perdonato’.

Se c’è una cosa peggiore del cancellare una punizione a posteriori ditemela, specie per quelli che, invece, la pena l’hanno subita. Se questo, di fatto per carità solo di fatto, non è un invito a dire fregatevene della legge (se al Governo non importa) tanto prima o poi vi cancellano, non la legge, la pena!

Come dire, passate col rosso, tanto non si sa mai; costruitevi un grattacielo abusivo, tanto poi chi sa; non pagate le tasse, tanto magari le cancellano ora per allora!

Impossibile? Certo, in un Paese normale. Ma secondo il signor Presidente del Consiglio, da noi no.

Infatti, il Governo della dura legge, dell’autoritarismo poliziesco, si accinge a cancellare le tasse non pagate da qualcuno (abbastanza ‘furbo’ da non averle pagate), magari anche le multe per avere bruciato un semaforo rosso, eccetera.

Ciò che piace, alla fine, in questo Governo è il rigore metodologico, la coerenza.

Ciò che non piace, ma sono certo isolato del tutto, è che Mattarella non abbia nulla da dire.