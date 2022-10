Meloni e la sua mistica identitaria e divisiva

Gianfranco Fini è il Fausto Bertinotti della destra. Al pari dell’ex leader di Rifondazione Comunista, anche Fini può vantare un cospicuo patrimonio di sconfitte e fallimenti. Al pari di Bertinotti, forse proprio per questo Fini si candida a diventare una sorta di oracolo cui chiedere responsi.

Dopo aver debitamente premesso che non ha alcuna intenzione di riaffacciarsi alla politica attiva (ci si può credere: un anno fa ci ha provato, sia pure timidamente, e con penoso risultato, tale da convincerlo che da questo punto di vista è arrivato al capolinea), ora, al pari di Bertinotti, motteggia e dispensa valutazioni su quello che un tempo era il suo mondo. ‘Ripescato’ in questa veste da Lucia Annunziata per la sua trasmissione ‘Mezz’ora in più‘, dice cose che in tempi normali suonano come banali. Ma tempi ‘normali’ non sono, per cui come nell’«Disperato erotico no stomp» di Lucio Dalla, «l’impresa eccezionale…è essere normale».

Dopo aver chiarito che l’attuale è un governo di destra-centro, Fini consiglia Meloni di cercare di coniugare pazienza e abilità: «Nel tentativo di tenere tutti insieme, nell’ambito di un programma unico e delle risorse disponibili, agendo sulla base di valori condivisi. Do’ per scontato che ci saranno fibrillazioni».

Dovrà essere paziente perché scatta, e più ancora scatterà, un qualcosa di psicologico, più che di politico: «Silvio Berlusconi ha una fortissima personalità…e si trova nel momento in cui prende atto, anche in modo amaro, che non è più dominus, che il sovrano ha perso lo scettro e per giunta per mano di una donna che da quando era ragazzina ha sempre masticato politica, non un titolo di merito per lui essere professionista della politica».

Poi cerca di ammorbidire la bastonata: «Berlusconi non è un irresponsabile, basta vedere i ministri di Forza Italia, penso ad Antonio Tajani, che danno ampia garanzia di continuità nell’azione di governo. Anche perché Berlusconi i sondaggi li guarda, ha capito che alcune fibrillazioni danneggiano soprattutto il suo partito».

Quanto a Matteo Salvini, «era il capo dei giovani comunisti padani, poi parlamentare europeo. E’ un uomo molto pragmatico, come si fa a non essere inquieto quando si perdono tanti voti? La Lega gli ha confermato la fiducia, Salvini avverte questa responsabilità. Il voto è stato uno choc e l’inquietudine lo porta ad alzare delle bandiere identitarie».

Pazienza, costanza, abilità, per quello che riguarda Meloni, a cui ‘offre’ qualche raccomandazione: «Attenzione a varare alcuni provvedimenti. Su questioni relative ai diritti civili il governo farebbe molto meglio a dire che è il Parlamento che si occupi di questo».

Chissà se e come Meloni farà tesoro di questi ‘consigli’. Un ‘filo’ i due, con discrezione, non hanno mai cessato di averlo. Un ‘parlarsi’ coltivato anche dai contatti propiziato anche dall’attuale Presidente del Senato Ignazio La Russa e da Francesco Storace, un tempo della cerchia dei ‘fedelissimi’ di Fini.

Intanto Meloni e i suoi collaboratori in queste ore cercano di ambientarsi in un mondo che li guarda con sospetto, e dove possono scattare trappole ad ogni angolo. Nei suoi primi interventi alle Camere la neo-presidente del Consiglio ha voluto subito marcare una netta discontinuità con Mario Draghi. Non è sfuggito a nessuno che praticamente accusa il suo predecessore di aver prodotto solo chiacchere per quel che riguarda il cuneo fiscale e l’attuazione del PNRR (omettendo tuttavia che i maggiori bastoni tra le ruote a Draghi sono giunti da Forza Italia e Lega, i due partiti che ora sostengono la sua coalizione). Nuovo governo, coalizione di destra-centro al comando, nuova era, dunque.

Da qui, la necessità di mostrarsi coerente, la Meloni di ‘governo‘ è la stessa Meloni dell’opposizione e di lotta. E’ Meloni che nel suo intervento alla Camera, tiene ad assicurare: «Rappresento ciò che gli inglesi chiamerebbero l’underdog. Lo sfavorito, che per affermarsi deve stravolgere tutti i pronostici. Intendo farlo ancora, stravolgere i pronostici». Vale a dire il competitore che parte sfavorito nei pronostici. Poi invece il ‘perdente’ vince a sorpresa, sbaraglia i concorrenti, scatta l’upset: il perdente taglia il traguardo per primo, alla faccia di chi aveva scommesso su altri nomi.

Gettata alle ortiche la sobrietà delle settimane scorse, Meloni rivela il suo volto, ovvero una grinta che non rivela solo risolutezza ma tradisce animosità, voglia di rivalsa: come suonasse un ideale ‘Deguello’, annuncio che non si faranno prigionieri, non saranno risparmiati i feriti. Rivelano più di quanto non dicano, espressioni come «non indietreggeremo», «non tradiremo»: una ‘cultura‘, un simbolismo, che si traduce in iniziativa politica fatta di una mistica identitaria divisiva, tipico di chi si sente di ‘parte‘ e ignora la nuova dimensione che l’incarico istituzionale ricoperto impone. I primi provvedimenti, presi o annunciati, vanno in questa direzione e inquietano: perché affrettarsi ad annunciare una sorta di amnistia per quello che riguarda gli ‘obiettori‘ ai provvedimenti anti-covid, e perfino l’abolizione delle mascherine nelle strutture sanitarie e per anziani? Perché rimettere nel mirino le navi delle ONG proprio con il Mediterraneo solcato da una quantità di barconi zeppi di disgraziati che fuggono da guerre, fame, miseria? Riproporre l’ergastolo ostativo, bocciato come barbaro dalla Corte costituzionale, certamente contrario ai dettami della Costituzione?

I primi provvedimenti presi o annunciati sono ‘segnali‘ precisi di una politica muscolare che verrà perseguita con caparbia sistematicità.

Una cartina al tornasole è costituita dalla delicata spartizione dei vice-ministri e sottosegretari. Anche da qui, si potrà misurare la realtà dei rapporti di forza. Chi sarà piazzato al Ministero della Giustizia e al Viminale, all’Editoria, alle Infrastrutture, al Lavoro… E’ credibile che Fratelli d’Italia, il partito di Meloni, faccia il pieno; ma le caselle restanti, quante ne spetteranno (e quali) a Lega e Forza Italia e minori? I pretendenti da ‘piazzare’ sono molti di più dei posti disponibili. Tutti si affannano ad assicurare che alla fine un accordo si troverà. Certo. Alla fine. Si tratta di vedere come ci si arriverà, alla ‘fine’, e che prezzi si pagheranno per arrivarci. Questa la situazione, questi i fatti.