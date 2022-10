Meloni e la stupidità di due europeiste (sulla carta)

Si suol dire -ma mai come oggi la frase è ben detta- che «la madre degli stupidi è sempre incinta». Beninteso il lemma ‘stupidi’ può essere, e viene, liberamente sostituito a seconda della fantasia e della padronanza del vocabolario di chi la dice.

Con improvvida -e l’ho detto chiaramente- decisione, la signora Ursula von der Leyen, ormai quotidianamente vestita con i colori dell’Ucraina, apostrofò il risultato delle nostre elezioni, affermando che l’UE dispone di strumenti adeguati per indurre i membri a rispettarne le regole.

L’affermazione, in sé irrilevante perché banalmente ovvia, veniva letta -ovviamente, e non poteva non essere così- come una sorta di diffida se non all’Italia intera, alla signora Giorgia Meloni, aspirante Presidente del Consiglio dei Ministri italiana.

La battuta era stupida, anche perché fatta prima ancora che la signora si sia insediata e quindi era prematura e sgarbata. Tanto più che, sul piano formale, la signora Meloni sta dicendo e ripetendo da un mese che lei non farà nulla contro l’Europa, eccetera. E quindi è ancora più stupida perché determina una conseguenza negativa, anch’essa stupida, da parte della signora predetta, che ripete quelle frasette melense a proposito del fatto che ora l’Italia difenderà i propri interessi, che la pacchia è finita e sciocchezze simili.

Ma la frase della signora Ursula von der Leyen è ancora più stupida e, in questo senso, sì, offensiva, ma auto-offensiva, perché da ‘autorità europea‘ quale ella è, dovrebbe sapere benissimo che potrebbe al caso agire, e, anzi, che dovrebbe farlo. E dunque perché dirlo prima, per sperare di intimorire? Minacciare che se non si rispetta la legge derivano conseguenze, è un modo stupido per cercare di intimorire, ma non ha alcun senso. Nel caso della UE, poi, la signora Ursula von der Leyen sembra avere dimenticato che, in ogni caso, spetta agli Stati decidere eventuali misure, non certo alla Commissione.

Alla stupidità in questione, atta solo a rendere astiosi i rapporti tra UE e Italia, si è poi aggiunta la frase altezzosa della ministra francese (Laurence Boone, ministra agli Affari europei, notate bene l’incarico!) che allude all’intenzione francese (o sua?) di controllare le azioni italiane per verificare che siano nell’alveo della democrazia. Cosa, non diversamente dalla precedente, ancora più stupida, perché dimentica che è diritto ed obbligo di ogni Stato membro della UE valutare il comportamento degli altri Stati e agire di conseguenza, alla luce dei trattati. Trattati, che, sono molto chiari su cosa si può fare, e sono stati anche applicati di recente all’Ungheria (e non alla Polonia chi sa, cioè Biden sa, perché) con le conseguenze che abbiamo visto. Ma non è il singolo Stato quello che può decidere di agire: vi sono procedure precise che vanno seguite.

E la stupidità ha determinato la reazione sbagliata dei governanti italiani (Sergio Mattarella e Mario Draghi) e la ulteriore codata di orgoglio (che, se fosse stato diretto altrove, sarebbe da condividere con entusiasmo) della signora Giorgia Meloni, che ha mandato messaggi entusiastici a non so quale festa di Vox in Spagna.

Si potrebbe pensare che io voglia ora concludere dicendo che la stupidità provoca soltanto contro stupidità e che sarebbe ora che ognuno si mantenesse al suo posto.

E invece no.

Perché il tema è enormemente più grosso, ma proprio tanto, e è assolutamente evidente che i tre contendenti non se ne sono minimamente resi conto.

La reazione, non diversamente dall’azione, specie quella francese, sono le tipiche reazioni e azioni di tipo diplomatico. Lo Stato ‘x’ si sente offeso o minacciato e reagisce rivendicando la propria … su, ditelo voi direttamente e in coro: sovranità, indipendenza, onore.

Gli Stati membri dell’UE, sono soggetti che in modo paritario sono i ‘padroni‘ della UE. L’UE è gli Stati membri. Le regole che vi sono, sono regole che servono per la convivenza e che hanno garanzie precise e perfettamente prevedibili. La pretesa, nel caso della signora Ursula von der Leyen, è quella di esercitare una sorta di funzione di ‘comando e controllo’, che non ha e non deve avere. L’Unione è tale perché le regole vengano rispettate da tutti, la signora Ursula von der Leyen è soltanto quella che agisce quando la violazione vi sia stata, mettendo la cosa nelle mani degli Stati membri, che sono tutti parte dell’accordo e sono quindi perfettamente pari. Ma specialmente sono sulla strada, o almeno ciò dovrebbe essere chiaro alla signora Ursula von der Leyen, di diventare parte di una federazione, nella quale gli Stati progressivamente scompaiano, per trasformare quella comunità in uno Stato unico, nel quale le sovranità individuali dei membri scompaiono, dato che i membri sono partecipi della ‘nuova’ sovranità europea. Ma finora, purtroppo, ciò non è accaduto e quindi l’iniziativa della signora Ursula von der Leyen è illegittima, dato che, semmai, spetterebbe agli Stati.

In altre parole, l’errore della UE non sta nel fatto che lede la sovranità italiana (come strillano molti da noi), ma nel fatto che esercita una sorta di minaccia, o, se preferite, che esercita un processo alle intenzioni, per l’eventuale svolgimento del quale la competenza non sarebbe della Commissione, ma direttamente degli Stati.

La ministra francese, a sua volta, non solo ha tradito la logica del sistema dell’UE, ma ha fatto di peggio. Ha negato con una frase stupida tutto il lavoro fatto per arrivare al cosiddetto trattato del Quirinale, dove si definisce un collegamento particolarmente stretto e perfettamente biunivoco tra Francia e Italia.

Molte delle disposizioni di quel trattato, indicano una strada verso una sorta di fusione in un tutto unico che, magari formalmente lascerà intatte le individualità dei due Stati, ma le stempererà sempre di più, con la cooperazione e la partecipazione del terzo Stato del triangolo, la Germania, che dovrebbero costituire una sorta di elemento fondatore di una Unione che li sostituisca.

Proprio per questo motivo, anche solo pensare che l’uno possa controllare l’altro è una contraddizione in termini. Lede, cioè, lo spirito che ha determinato la stipulazione di quel trattato, che è esattamente quello del rispetto reciproco in vista di una collaborazione ancora più stretta.

Sul piano più strettamente politico, con questi due atti sconsiderati, il fosso sia tra l’UE e i partiti italiani e francesi, sia tra la Francia e l’Italia, si allarga a dismisura, e lascia spazio alle fantasie anti-europeiste, che sempre più marcatamente caratterizzano questa fase della politica italiana, della signora Giorgia Meloni, che può, in tempi relativamente brevi, portare proprio alla negazione di quegli accordi.

Infine, non va trascurato il muro o fossato o entrambi di diffidenza che queste due azioni sconsiderate, e la loro risposta impulsiva e frettolosa, hanno creato. E ora la signora Giorgia Meloni si accinge a mettere le mani sul piano di rinascita dove vuole fare sconquassi, e nemmeno questo costruirà fiducia.

Alla fine, la mia impressione è che con due frasette sciocche e con due rispostacce piccate e poco diplomatiche, si è d’un colpo portata l’Europa a 20 anni fa, con forse grande gioia della signora Giorgia Meloni, ma non so quanta della popolazione italiana ed europea.