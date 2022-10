Meloni e il governo su ‘autorizzazione’ di Zelenski

E dunque. Alla fine il Governo Meloni è nato.

Che dire?

È il più a destra della nostra storia. E’ pieno di pasticcioni. La ‘signora’ Giorgia Meloni era vestita male. Era emozionata. Ha parlato due ore con Mario Draghi.

Tutti ci hanno scritto. Tutti, ora, si accorgono di tutto ciò, vestiti della signora Giorgia Meloni esclusi che forse contano poco.

Io ho notato una cosa, che mi ha colpito come una frustata e che nessuno ha notato o almeno sottolineato, ‘super Mentana’ incluso. Il Governo è nato su ‘autorizzazione‘ del Presidente ucraino.

Sono ammattito? Certo, molti lo diranno, molti di voi se mi leggete, ma guardiamo bene … Nei giorni delle ultime violentissime discussioni sulla formazione del Governo (l’incarico era scontato, dopo le elezioni), il solito Silvio Berlusconi se ne usciva con affermazioni diciamo non violentemente ostili verso la Russia, anzi, Vladimir Putin. Sì, le sciocchezze sulla vodka. Suvvia, Berlusconi non è rimbecillito, che vi piaccia o no: parlava di vodka per parlare di politica e di politica internazionale. A torto o a ragione, riproponeva una cosa, di una logicità assoluta e di una urgenza travolgente: questa guerra deve finire, se non altro perché ci sta portando sull’orlo di una guerra atomica. Sorvoliamo su tutto il resto. Sorvoliamo sui torti e sulle ragioni, ma che questa sia la necessità impellente per tutta l’Europa, per tutti i cittadini europei, non per i loro Governi, è banalmente evidente. Si può discutere su come debba finire, ma non che debba finire … Biden permettendo.

E Berlusconi, con i suoi soliti modi tutti fatti di ‘comunicazione’ (abile, sempre abile, cinica ma abilissima sempre), tirava fuori la vodka e la lettera ‘dolcissima’. Come si fa a non capire che una parola simile, un episodio simile è tirato fuori per fare rumore, per entrare nella testa della gente, ma proprio dentro. Certo non in quella di gente come, che so, Enrico Letta, Debora Serracchiani, Carlo Calenda, ma di tanti cittadini italiani e, forse, anche di qualche aspirante Ministro o capo Ministri.

Affermazione contraria alla politica ufficiale del mondo ‘under-USA‘, non del tutto lontana dalle idee dello stesso Mario Draghi fino a quando non si è convinto che era inutile insistere, ma, ne sono certo, condivisa da masse enormi di cittadini europei.

Non sarebbe accaduto nulla. Noi lo sappiamo benissimo, siamo in Italia, a queste cose siamo abituati, sappiamo che sono fuochi di paglia che al massimo possono servire a fare qualche dichiarazione nemmeno presa sul serio. E infatti la signora Giorgia Meloni rispondeva che non se ne parlava nemmeno, imbarazzata, forse, ma non poi tanto: ormai Meloni è uguale atlantismo, anzi, super-atlantismo.

Ma cosa accadeva invece? Il portavoce di Volodymyr Zelenski interveniva ufficialmente a condannare pesantemente le dichiarazioni di Berlusconi e a complimentarsi con la signora Giorgia Meloni che era di idee contrarie, augurandosi che fosse la signora Giorgia Meloni a guidare il Governo. Forse nemmeno rendendosi conto che, comunque, sarebbe stata lei, e che quindi lo sbrego era gratuito.

Una domanda. Cosa sarebbe successo in Italia, nei giornali, giornaloni e giornalini italiani, tra gli ‘uomini politici’ italiani se una cosa del genere, anche più tenue, l’avesse detta il portavoce di Putin?

Grida all’attentato alla sovranità italiana, proteste diplomatiche, cacciata di qualche diplomatico accusato di spionaggio. E invece, in questo caso, niente, anzi, peggio, molto peggio: invito a rispettare la volontà ucraina, ad aiutare l’Ucraina, eccetera: la nostra politica estera, si potrebbe dire con qualche polemica, diretta dall’Ucraina. Vi pare?

Non è rilevante? No, invece, è molto rilevante, è decisivo. Perché attesta del ‘carattere‘ di questo Governo, nel quale, non per nulla Antonio Tajani e la signora Giorgia Meloni si vantano di avere per prima cosa telefonato in Ucraina!

Poco importante? No, invece, importantissimo, perché rivela della doppiezza, delle ambiguità di questo Governo. Che vuole perseguire la sovranità alimentare, sotto dettatura della Coldiretti, sovranità, cioè, che diventa difesa della nostra produzione, rifiuto di quella straniera, cioè distorsione programmatica della logica della libera concorrenza: ci abbiamo già provato, mi pare! Quelle due parole (prive di senso, tra l’altro, e se lo fanno anche in Francia, non per questo ne acquistano) sono e saranno usate o potranno essere usate non per difendere i prodotti italiani in Europa (come dovrebbe essere), ma per impedire di fare valere le regole comuni europee in Italia. È la logica demente dei produttori di latte che rifiutavano di rispettare le quote, invece di combattere in Europa per averne di più, e quindi danneggiando sé stessi e l’Europa, e perdere clamorosamente, come infatti è accaduto. È la logica di Matteo Salvini contro la misura delle vongole: vogliamo prendere le vongole di tutte le dimensioni (e distruggerne la produzione), piuttosto che lottare in Europa per gestirne a livello europeo e magari mondiale la produzione razionale e non devastante.

Questa è la tremenda ambiguità, doppiezza, per lo più inconsapevoli, di chi usa parole di moda, ma messe male in fila e al posto sbagliato. Come il Ministero della Istruzione e del merito. Altra sciocchezza da ignoranti e parolai. L’istruzione è per tutti e deve essere data, regalata a tutti, anche a chi non riesce. Istruzione pubblica significa istruire tutti a tutti i costi. E invece così si ‘premia’ il merito, cioè i più bravi, cioè invariabilmente i figli di chi può, di chi ha, di chi compra i libri e li sa leggere. Certo, poi, in un Paese come il nostro, il merito diventa, come già sempre più spesso accade, il potere di farlo valere, magari inventandolo. È l’uso sballato di parole, poste a significare una prevalenza di classe, inevitabilmente. E potrebbe sorprendere che cose del genere vengano proposte da una persona che proprio, se non sbaglio, viene da una militanza politica nei quartieri più popolari, laurea a parte.

E poi, altro schiaffo alla logica dell’interesse pubblico, l’oligarca Guido Crosetto, amico dei fabbricanti di armi (e forse fabbricante lui stesso) alla Difesa, cioè all’acquisto delle armi; Daniela Santanchè, proprietaria di stabilimenti balneari, al Turismo e quindi alle concessioni balneari; e la Ministra del Lavoro incensata perché di lavoro si intende essendo parte dell’associazione dei difensori dei datori di lavoro. E così via.

Ambiguità, contraddittorietà. Il che tutto legittima il dubbio e il timore, che, sotto le apparenze ‘democratiche’ e atlantiste (altra cosa di significato incomprensibile) si nasconda un’ammiratrice operativa del regime di Viktor Orbàn o polacco, eccetera. Che, se ci fosse un’opposizione, non sarebbe grave, ma l’opposizione è tutta presa dalla ‘costituente’ del PD e dalle contorsioni del duo impossibile Renzi-Calenda.