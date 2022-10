Meloni e il calcione Berlusconi, spruzzato di vodka e diritto internazionale

La ‘Canossa di Berlusconi’ come scriveva circa 24 ore fa, con astiosa soddisfazione, qualche giornale. Poi, ieri, il colpo di scena.

Ma andiamo per ordine

Certamente si è assistito ad uno scontro violentissimo, senza esclusione di colpi, tra una ex-giovane destrorsa al massimo, ma innamorata del potere per il quale è disposta a tutto, e quello che appare ogni giorno di più una stella cadente, se non caduta.

Forse è così, anche se io sarei molto più cauto. E ieri chi doveva avrebbe dovuto capire.

Ma, se fosse una stella in caduta, io non celebrerei la cosa con la soddisfazione manifestata da molti, anche ‘avversari’ della signora Giorgia Meloni, nel vedere l’odiato mostro Silvio Berlusconi sconfitto e umiliato. Specialmente umiliato, sottolineano soddisfatti molti, che Berlusconi lo odiano perché riesce sempre a uscirne vincente e stavolta sembra di no, anzi, specialmente umiliato, appunto era ciò che sottolineavano i giornali.

Sul piano etico, io mi permetto di aggiungere, non è una cosa bella, anzi, è una oscenità. Berlusconi è quello che è: un uomo cinico che ha approfittato del potere economico e di quello politico conseguente, per i propri interessi, ma anche, magari solo marginalmente, per spingere verso una modernizzazione in senso liberale del nostro Paese. Ripeto, cinica e brutale: sostanzialmente autoritaria, sia pure autoritaria col sorriso o, meglio, con la caramellina delle trasmissioni patinate e scollacciate delle sue TV e dei suoi giornali. Ma umiliare, costringere a ‘venire a Canossa‘ un vecchio navigato e che ti ha visto nascere, e farlo vedere scendere dall’auto a fatica e poi zoppicando entrare dalla signora Giorgia Meloni, sia pure al suo braccio, francamente io l’ho trovata una scena aberrante, volgare, un mettere il piede sul corpo del nemico ucciso … secondo me, Meloni ha perso il diritto al titolo di ‘signora‘ … almeno poteva fare chiudere il portone prima che Berlusconi scendesse dall’auto. E invece ha voluto assaporare e fare vedere la sua vittoria fino in fondo. Ho trovato quella scena semplicemente nefanda, pur se diretta contro un uomo del quale non apprezzo nulla, cinico, brutale, interessato al proprio, volgare, trasgressore di ogni regola di decenza, ma nonostante tutto un uomo. Insomma un uomo, che non per nulla ha trovato in Matteo Renzi il suo alleato naturale, anche se l’alleanza è finita male … per ora. Già, per ora?

Ma insomma, certo: umiliazione. Berlusconi, dopo avere detto peste e corna della ‘signora‘ Giorgia Meloni, è andato personalmente da lei, nella sede dell’ex MSI, cioè del partito dichiaratamente fascista del quale Meloni ha ereditato idee e sede, a ‘chiedere scusa‘ e a rinunciare forse a qualche Ministero al quale teneva molto: quello della Giustizia. Si sosteneva 24 ore fa. Dove, a suo marcio dispetto, si dice, doveva sedere, siederà Carlo Nordio, ben noto Magistrato iper-garantista, sostenitore della divisione delle carriere e fautore dell’immunità parlamentare e se non sbaglio, fautore dell’inappellabilità delle sentenze di assoluzione: una classica americanata estranea alla nostra cultura giuridica dove l’interesse del cittadino, non è prevalente su quello della collettività.

Berlusconi ha perso? Ma se è esattamente quello che ha cercato di realizzare da sempre! in cosa sarebbe stata meglio la signora Casellati? Anzi, può, Berlusconi, uscirne a mani nette: ‘non sono io che faccio quelle cose!’

E non va tralasciata l’altra faccia della scena di cui sopra: la manifestazione arrogante e spocchiosa, ostentata della vocazione fascista della ‘signora’ Giorgia Meloni, visto che ha mantenuto con orgoglio la vecchia sede del MSI, e lo ha fatto con ostentazione. Brutto segnale, direi: e questo è un altro effetto collaterale della scena.

Ma l’umiliazione c’è stata: la ‘signora’ Giorgia Meloni ha voluto che Berlusconi andasse da lei. Poi che cosa si sono detti è tutt’altra cosa. Certo Berlusconi aveva paura di vedere il suo partito scomparire, ma a dirla proprio tutta, io non credo affatto che a Berlusconi importerebbe gran che del partito, che per lui è solo una azienda come le altre, attraverso la quale ha protetto le altre, quelle che producono denaro.

Bene, ma ora c’è un fatto chiaro e netto: i due si odiano e sono costretti a collaborare. La ‘signora‘ Giorgia Meloni ha ‘vinto‘, ma senza Berlusconi non va avanti a lungo.

Sbaglierò, ma il punto vero è questo: Meloni ha vinto, ma senza Berlusconi non governa e l’aiuto più o meno occasionale di qualche franco tiratore non può bastare a governare. Lo abbiamo visto al Senato, per l’elezione di Ignazio La Russa, come funziona.

Berlusconi sconfitto, per parte sua macina solo rancore in vista di una vendetta. Secondo me questo è chiaro: Berlusconi, per quanto sia vecchio, non si può mettere da parte così facilmente.

Voglio solo dire, ma non è marginale, che il Governo che nascerà, diretto dalla ‘signora‘ Giorgia Meloni, sarà sotto la spada di Damocle continua di un voltafaccia di Forza Italia. E dunque non escludo che, alla lunga, la ‘vittoria’ ma specialmente l’umiliazione si ritorcano contro il Governo.

Potrei dire che non mi importa visto che si tratta di un Governo che non mi piace. Ma quello che nascerà fra qualche giorno sarà comunque il Governo italiano la cui eventuale debolezza non favorirà certo l’Italia, specie nei suoi rapporti con il resto del mondo.

D’altra parte, se il Berlusconi umiliato non contasse più nulla, il risultato sarebbe un Governo di destra estrema, in nessun modo ‘moderabile’ da un pur odioso Berlusconi. Per l’Italia una sorta di tressette a perdere!

Ed ecco che dopo poche ore, la vendetta dell’‘umiliato‘ e ‘perdente‘ è subito andata in scena. E che vendetta, che schiaffone, che botte da orbi!!!

Puntualmente, fatta la ‘scena dell’umiliazione‘, di nuovo, comunicatore principe (non mi piace, non lo sopporto, ma è innegabile che è il maestro della comunicazione e del negoziato) Berlusconi, cambiata la cravatta, scende in campo e spiazza tutti, dalla ‘signora‘ Giorgia Meloni a Nordio, preso in totale contropiede, e a Antonio Tajani, che così impara la lezione impartita ai suoi predecessori aspiranti domini del partito. Il partito di Berlusconi è di Berlusconi e lo controlla lui, solo lui.

E tutto sembra di nuovo in discussione, tutto si deve ridiscutere dalla base.

Punto e a capo: la nomina del Ministro della Giustizia sembra di nuovo in alto mare, ma specialmente, con grande abilità (dobbiamo riconoscerlo) spiazza tutti sulla guerra, su Vladimir Putin, e manda nella disperazione l’aspirante Ministro degli Esteri Tajani, che deve affrettarsi a dire che la dichiarazione con la quale Berlusconi afferma di avere ricevuto 20 bottiglie di vodka direttamente da Putin, al quale in cambio ha mandato una bottiglia di Lambrusco (un po’ tirchio, diciamo la, verità: 1 a 20!) non cambia nulla sulla posizione italiana. E anche Tajani è servito.

Vuole fare, Tajani, il vice Berlusconi? forse, ma pensa di poter sostituire Berlusconi e Berlusconi lo serve di barba e capelli.

Qui il discorso si fa serio, serissimo. Perché non si tratta più di evitare processi, qua si tratta della politica estera italiana, e della posizione italiana in Europa. Per cui, ammesso e non concesso che la ‘signora’ Giorgia Meloni sia sincera nella sua volontà di ‘combattere’ la Russia aiutando l’Ucraina, tenuto conto che buona parte della sua parte politica adora Putin (non la Russia, Putin che è ben altro: è il governo autocratico, attenti, il gioco è questo!) e il capo della forza politica Lega è legato a filo doppio a Putin (per gli stessi motivi e per soldi) e infine Berlusconi, non solo ricorda lo scambio di doni alcoolici, bensì tira un calcione tremendo non solo alla ‘signora‘ Giorgia Meloni, ma a tutto il Parlamento italiano.

Eh sì. Perché Berlusconi, parlando ai parlamentari e venendo registrato a sua insaputa -cioè su sua richiesta!-, dice esplicitamente una cosa molto corretta dal punto di vista del diritto internazionale. Dice infatti che lui e Putin, ritengono che le forniture militari all’Ucraina da parte dell’Italia e dell’Europa di cui l’Italia è parte, equivalgano ad una partecipazione diretta dell’Italia al conflitto.

Lo si voglia o no, nella dottrina internazionalistica questa è una posizione ben nota e corretta, e sottolinearla così da parte di una forza politica che partecipa al Governo, vuol dire mettere o le premesse per contare di più nel Governo, minacciandolo di fare scoppiare la bolla, o (ma in fondo è lo stesso) ricattare il Governo (e la non ricattabile ‘signora’ Giorgia Meloni) minacciandolo continuamente di mettersi di traverso nelle decisioni relative a quella questione.

Siamo, credetemi, ben oltre le comiche finali: siamo alla guerra senza quartiere. Fin tanto che ci sarà Berlusconi, la ‘signora‘ Giorgia Meloni stia bene attenta: ha ‘umiliato‘ Berlusconi, se ne è gloriata, e Berlusconi la ripaga mettendogli i bastoni tra le ruote, ma specialmente ottenendo spazio di trattativa per imporre almeno alcuni dei suoi nomi. A parte la possibilità di non andare in tre al Quirinale, alla quale credo poco, perché Berlusconi ha un chiaro interesse: tenere la ‘signora‘ Giorgia Meloni sulla corda, ora, domani, sempre.

Perché poi c’è un’altra frasetta buttata lì distrattamente da Berlusconi, una frasetta che è altrettanto violenta e cattiva della umiliazione inferta dalla ‘signora’ Giorgia Meloni a Berlusconi. La frasetta è quella con la quale Berlusconi incidentalmente, distrattamente, ricorda che il compagno (la cattolica Meloni ha un compagno, non un marito) della ‘signora’ Giorgia Meloni è dipendente o collegato a Mediaset. Un colpo pesantissimo perché non allude ovviamente alla banalità di volerlo licenziare per vendetta (Berlusconi non farebbe mai una cosa simile), ma al fatto che tra la ‘signora’ Giorgia Meloni e Berlusconi vi sono legami ben più stretti e, magari, oscuri di quanto non traspaia da ciò che i due di … cevano!

Et voilà: la ‘signora’ Giorgia Meloni è servita.

Cari lettori, questa è la nostra politica. Questa è la politica della ‘destra’ super e vincente. Chi deve intendere intenda!