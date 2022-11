Meloni e Giorgetti, i conti non tornano

Non sembra che abbiano idee molto chiare, a palazzo Chigi e dintorni; si può perfino sospettare che non ne abbiano. E’ tempo di manovra finanziaria, già si sa che verrà elaborata a ‘rate’; fin qui ci si può stare: la portata delle crisi in cui si dibatte il Paese richiede aggiustamenti, messe a punto, adeguamenti, dinamicità ed elasticità. Rubrichiamo poi nel folklore le ‘avances’ di Matteo Salvini che sogna un ‘asse’ con Elon Musk, chissà che non abbia nel suo armadio felpe e magliette con l’immagine dell’eccentrico e dispotico miliardario sudafricano, visto che quelle con Vladimir Putin è meglio riporle negli angoli alti dell’armadio.

Come valutare l’iniziativa dei parlamentari leghisti Domenico Furgiuele, Simone Billi, Ingrid Bisa, Alberto Gusmeroli ed Erik Pretto? Propongono di introdurre una sorta di bonus matrimonio, con il lodevole scopo di agevolare le giovani coppie: la formula pare sia quella di poter detrarre il 20 per cento delle spese sostenute per il rito matrimoniale; ma ci sono dei requisiti: devono avere un’età non superiore ai 35 anni; il loro reddito non deve essere superiore agli 11.500 euro a persona; le spese detraibili sono stabilite nella cifra massima di 20.000 euro, ripartite tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo; devono essere state sostenute nel territorio dello Stato italiano, i beneficiari del bonus devono essere in possesso della cittadinanza italiana da almeno dieci anni. Non basta. Il matrimonio va celebrato in Chiesa, il bonus riguarda le spese per «ornamenti in Chiesa tra cui i fiori decorativi, la passatoia e i libretti, gli abiti per gli sposi, il servizio di ristorazione, le bomboniere, il servizio di coiffeur e di make-up, il servizio del wedding reporter». Se per caso una coppia si volesse sposare solo in municipio, niente bonus? E per chiesa si intende un qualsivoglia luogo religioso, o solo una chiesa cattolica? Perché per quanto minoranze, in questo Paese ci sono anche ebrei e protestanti. Anche loro si sposano. Chi celebra nel Tempio, niente bonus?

I primi a insorgere contro questa bislacca ipotesi dovrebbero essere non i laici, ma gli stessi cattolici: subordinare il desiderio di sposarsi davanti a un sacerdote alla possibilità di ricevere un bonus… Davvero piacerebbe che il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, levasse la sua voce contro questi novelli ‘mercanti‘ che vogliono installarsi nel Tempio e li cacciasse. Prima i rosari, poi le icone, ora il bonus matrimonio religioso…

Al di là di queste stravaganti iniziative, si deve registrare un vero e proprio braccio di ferro intorno alle bozze di manovre. Una delle ipotesi era quella di azzerare per un certo periodo di tempo l’Iva su generi di largo consumo, come pasta, pane, latte. Ipotesi suggestiva, e che comporta comunque un limitato risparmio: 450-500 milioni di euro complessivi. Eppure anche quelli sembrano un onere che lo Stato non si può permettere; e questo dà l’idea di come stretti e angusti siano gli spazi di movimento del governo presieduto da Giorgia Meloni. E per converso, si continua a parlare di flat tax e di anticipi pensionistici per superare la legge Fornero. Oggi al Consiglio dei ministri, quando la legge di bilancio dovrà essere esaminata, se ne vedranno delle belle. Per ora si registri che la domenica è trascorsa nel frenetico tentativo di trovare un accordo su un provvedimento che incide poco e niente sulle tasche dei cittadini. Meloni e Fratelli d’Italia sono più che perplessi, Lega e Forza Italia, che della demagogia hanno fatto il loro programma, insistono per questo provvedimento che alla prova dei fatti lascia il tempo che trova. Ma l’episodio è emblematico per comprendere che tipo di clima si respira a palazzo Chigi e dintorni. E’ bene si sappia che il così sbandierato provvedimento da parte di Lega e Forza Italia, in concreto come si è detto costa allo Stato tra i 450 e i 500 milioni di euro, e quindi incide pochissimo; ma soprattutto per le tasche del cittadino comporta un risparmio di ben 20 euro spalmati in dodici mesi. Di questo parlano, su questo si accapigliano. La conferma? Dallo stesso Salvini: «Se riuscissimo ad azzerare l’Iva sui beni di prima necessità e infanzia sarebbe un bel segnale». Ecco: ‘segnale’.

La carne del problema è altrove. Il cuneo fiscale, per esempio. Qui si parla di qualcosa come circa cinque miliardi di euro. Il Governo e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sembrano orientati a rinnovare per il 2023 il taglio di due punti percentuali come deciso dal governo Draghi per i redditi fino a 35mila euro annui. La novità potrebbe essere il taglio di un altro punto, ma riservato ai contratti di lavoro a reddito più basso, quelli inferiori ai 20mila euro. Verrebbero in parte accolte le richieste di Confindustria e delle imprese: la contropartita per rinunciare alla flat tax, anche nella sua versione incrementale, calcolata sugli aumenti di reddito.

La flat tax verrebbe a questo punto limitata ad autonomi e partite Iva, estesa a redditi da 65 a 85mila euro. Un conto sono le promesse elettorali, altro discorso quando ci si trova a dover far quadrare i conti. A denti stretti il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Tommaso Foti, ammette: «Avremmo voluto fare di più subito, ma dobbiamo essere realisti: questa è una Legge di bilancio con una possibilità concreta di spesa che si aggira sui 21-22 miliardi. Tutto il resto va fatto a compensazione».

‘Segnale’, ‘compensazione’. Ecco le due parole chiave. Significa, in concreto che la coperta per contrastare il generale costo della vita è molto corta.

L’altro tema su cui soprattutto la Lega intende spingere è quello della cosiddetta autonomia differenziata. Lecito attendersi pasticci di ogni tipo; di per sé è materia ostica, per specialisti dei lavori, c’è il rischio che ne sortisca un mostro peggiore della legge elettorale. Chi sa ben muoversi in questi labirinti di commi, codicilli e norme attuative, è il ministro leghista Roberto Calderoli. Per dirla tutta, non è molto rassicurante, questo fatto. C’è il concreto rischio di creare una riforma Frankenstein con un’autonomia regionale farlocca per di più accompagnata da un indefinito regime presidenziale, dove non si capisce bene chi deve essere eletto direttamente, e con quali poteri. A parole si citano gli esempi francesi, statunitensi, il federalismo modello Carlo Cattaneo; nella pratica c’è da nutrire più che legittimi timori. Anche perché tutto fa ritenere che nel ‘descrivere’ le riforme agognate faranno ricorso a slogan che lasciano il tempo che trovano, e in concreto formuleranno testi da Azzeccagarbugli, che facilmente conterranno tutto e il suo contrario, a seconda della convenienza del momento.

Ci vorrebbe un Partito Democratico capace di essere e di fare il ‘cane da guardia‘, come si chiede a ogni seria opposizione. Un PD che non sia lasciato, come ammoniva Palmiro Togliatti per il PCI, nelle mani degli ‘emiliani‘, amministratori decenti, come documenta la storia, ma pessimi politici. Giustappunto la ‘poltrona’ del dimissionario Enrico Letta è contesta dal presidente della regione Emilia-Romagne Stefano Bonaccini e dalla sua ex vice, emiliana acquisita (tre nazionalità: italiana, svizzera, statunitense), Elly Schlein. Il PD riesce ad andare anche contro la sua stessa storia. E’ un discorso che si cercherà di sviluppare nei prossimi giorni. Come sia, questa la situazione, questi i fatti.