Meloni, attenta, non è così certo che comandi tu

Guardo, sempre più avvilito, alla furibonda lotta che è iniziata ‘nel‘ e ‘intorno al‘ PD. Stefano Bonaccini, la signora Elly Schlein, la signora Paola De Micheli se le danno di santa ragione, con comizi, incontri … insomma, propaganda di sé e su di sé. E ora ci si mettono anche le donne del PD, che si accusano vicendevolmente di … maschilismo.

Maschilismo? Sì, perché anche le donne fanno parte delle correnti e quindi si beccano, si attaccano in quanto ‘correntiste’, e pertanto non privilegiano ‘il femminile’. Un discorso francamente al limite del surreale, anzi, surreale e basta.

Ma tant’è: se questo è il congresso costituente di cui parla Enrico Letta, siamo proprio a posto. Sta semplicemente accadendo quello che era logico prevedere, e che io stesso avevo facilmente previsto: una grande e lunga scazzottata tra candidati più o meno prevedibili, al termine della quale i superstiti (due pare, sarà una bella selezione!) si ‘sfideranno‘ nelle primarie. Cioè, cercheranno di fare propaganda ancora di più per sé, per realizzare quella ulteriore assurdità che consiste nella scelta del segretario del partito ad opera del primo che passa. E sì, perché, se ben ricordo, alle ‘primarie’ partecipa chiunque, senza che ci sia bisogno di essere iscritto al partito. Ragione per la quale, non si comprende bene a qual titolo e sulla base di quali informazioni partecipi. L’unica cosa certa è che il ‘vincitore’ non mancherà di dire di essere stato eletto dagli italiani tutti, e così via.

Per altro verso, continua la lotta senza quartiere sia sul fronte degli stellini, il cui capo, che afferma di avere vinto le elezioni (contento lui!), è diventato un pacifista convinto e non sente ragioni, si deve fare la pace in Ucraina, e si deve manifestare per la pace, senza alcun accordo con il PD o altri. Dall’altro lato, l’incredibile Carlo Calenda, convinto seriamente di esistere, sbraita contro le marce per la pace o i suggerimenti per la pace: lui è per la guerra ad oltranza, per la distruzione di Vladimir Putin, della Russia e già che c’è magari anche della Cina, hai visto mai.

Inutile commentare, cadono le braccia.

Non che dall’altra parte sia molto, meglio.

La signora Giorgia Meloni continua nelle sue improprie consultazioni, attribuendo ministeri a questo o a quello e negandoli a quello o a questo. Ma più che altro pasticciando con i nomi, tipo puzzle … lei parla inglese correntemente ormai e quindi capirà!

I nomi girano come trottole insieme alla pretesa ripetuta in continuazione di un Governo autorevole, che sembra una specie di scongiuro, per evitare che sia pessimo.

Certo che i ‘vertici‘ si susseguono e, a quanto pare, ognuno insiste sulle proprie pretese, a cominciare dalle presidenze delle assemblee, che tanto per non smentire il fatto che si tratta di un Governo di destra, pare che saranno entrambe affidate alla maggioranza. Sul Senato, peraltro, la lotta è durissima tra Roberto Calderoli e Ignazio La Russa: due giganti della politica ben noti a tutti. Non si deve dimenticare che il Presidente del Senato ha l’importante funzione di sostituire il Capo dello stato in caso di necessità. Ma questo scontro, come vedremo tra un momento, è frutto di un cambiamento di clima, pur a prescindere dal fatto che a quei due giganti io faticherei ad affidare un portierato.

Ma sui progetti, sulle prospettive, sui programmi, visto che la signora Giorgia Meloni si sente già a Palazzo Chigi, non è che si capisca molto.

Anzi, dopo i primi entusiastici fuochi (di paglia), gli alleati (leggi: gli avversari) si stanno ricompattando. Gli incontri ‘separati’ dopo gli incontri insieme, sono un indice molto serio.

Certamente è possibile che mi sbagli, ma mi ha colpito molto il fatto che in due o tre giorni, prima la signora Meloni è stata ‘convocata‘, letteralmente, per una riunione generale a casa Berlusconi a Milano, e poi è stata fatta (a sua insaputa) una riunione ‘improvvisata‘ a casa Berlusconi a Roma. Ieri sera, poi, ennesima riunione a Villa Grande, questa volta Meloni-Berlusconi, in attesa del vertice a tre, perchè ieri Salvini (si) era impegnato altrove.

La signora Giorgia Meloni aveva ripetutamente detto e fatto dire che lei avrebbe fatto, in vista del Governo, solo riunioni ‘istituzionali‘, manifestando così al contempo due cose. Primo, la volontà di ‘diventare‘ già formalmente non più il capo (un napoletano come me, non dirà mai ‘una capa’, perché quelle due parole, in genere sono seguite da altro che a una futura Presidente del Consiglio non si addicono) di una forza politica, ma il, sia pure futuro, capo del Governo. Secondo, di esprimere chiaramente che chi comanda è lei, e che quindi sono gli altri che vanno ‘da‘ lei.

Sul primo punto, benché apparentemente marginale, si rivela una rozzezza di fondo della signora Giorgia Meloni, e specialmente uno sprezzo per la Costituzione sulla quale si appresta a giurare. Spiego: la signora Giorgia Meloni non è ancora capo del Governo, anzi, non era, al momento in cui ha iniziato le ‘consultazioni’, nemmeno un parlamentare italiano. Sì, era formalmente ancora in carica, ma per correttezza e rispetto delle istituzioni un ‘non ancora’, benché ‘già’, parlamentare incontra chi vuole ma a casa sua. Per di più, non si comporta come se fosse già incaricata dal Capo dello Stato: per rispetto, di nuovo, proprio delle istituzioni che dice di voler rappresentare con il suo comportamento. Conto molto sul fatto che Sergio Mattarella lo faccia notare. Per quanto mi riguarda, non posso non rilevare che c’è uno ‘sgarbo’ costituzionale, in sé non tragico, ma indice di scarso rispetto per la Costituzione. Sorvolo, ma non dimentico, che esiste, in teoria almeno, un’altra maggioranza possibile, e che quindi la pretesa di essere ‘il futuro Capo del Governo’ è uno sgarbo alle istituzioni, ma specialmente alle altre forze politiche.

Ciò posto, alla prima ‘chiamata‘ ad Arcore, lei era lì. È stata, diciamocelo francamente, una prova di forza: il vecchio capo conta ancora! E quindi il nuovo, il capo giovane, deve stare attenta. Mi permetterei di dare un consiglio alla signora Giorgia Meloni: si guardi qualche film western con indiani, e vedrà spesso situazioni simili. Alla fine il vecchio capo muore, ma dopo avere riaffermato il suo potere, e specialmente il suo prestigio. Ora la signora Giorgia Meloni ha tutto quello che vuole, si presenta anche, ora, come ‘carina’ (ci avete fatto caso al cambiamento di trucco, alla cura meticolosa dei capelli, al fatto che non guarda più così spesso l’interlocutore nel suo solito modo torvo?), cerca di apparire accattivante, ma i conti col vecchio capo deve ancora farli.

A riprova di ciò, Berlusconi, di ritorno a Roma dopo nemmeno dodici ore dall’incontro a Milano, ‘riceve’ Salvini.

Sbaglierò, come dicevo, ma a me sembra che il messaggio sia chiaro: stai attenta che non è proprio così certo che comandi tu. E, trattandosi di destra, l’uso del termine ‘comandare’ non è mai stato tanto appropriato. Come avevo già detto alla signora Meloni: ricordare sempre che il potere logora chi ce lo ha, aggiungo ora: peggio ancora logora chi crede di averlo.

Ultima notazione: dopo avere cercato dappertutto qualcuno disposto a fare il Ministro dell’Economia che fosse abbastanza ‘tecnico‘ da non sfigurare, il giorno dopo gli incontri di cui parlavo, salta fuori per l’Economia Giancarlo Giorgetti, e salta fuori con un comunicato (a mio giudizio, tranquilli, solo a mio giudizio) ‘sfottitorio‘: ‘la Lega si sente onorata di poter essere messa a quel posto’ o più o meno così. Tradotto: visto che non è così semplice? Che vuoi? un ossequio formale? eccotelo, ma non ti illudere che comandi solo tu.

E l’incarico ancora non lo ha avuto!