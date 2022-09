Meloni attenta: il potere logora chi ce lo ha

Gia logorati (dal potere, appunto) tutti gli altri, da Salvini a Letta a Conte (solo momentaneamente vincente). Meloni che ha vinto perchè non logorata dal potere, potrebbe scoprire che bastano pochi anni per logorarsi. Il colpo di Stato potrebbe essere la sola speranza che ha per non finire nei rotocalchi, anziché nella storia, come si sta illudendo

Occorre comprendere che queste elezioni 2022, che hanno visto la vittoria di un partito che rappresenta una frazione minima degli elettori (13% circa del totale degli italiani, come ho già spiegato), sono un evento per molti versi rivoluzionario.

La novità sta nel fatto, non marginale, che un partito di opposizione, anche stolida e poco chiara, che è però caratterizzato dal fatto di essere stato all’opposizione costantemente negli ultimi anni, ovvero da quando è stato fondato, ottiene il miglior risultato. Una opposizione che pensava di essere comunque marginale.

In questi ultimi cinque anni, è accaduto un fenomeno del quale pochi, forse, si sono accorti, Giorgia Meloni inclusa, che, probabilmente, è la prima a non capire come mai sia passata in quattro anni dal 4 al 26%. Il fenomeno è che una parte degli italiani ha cominciato a vedere in quel partito letteralmente l’unico capace di mantenere una sua posizione, senza cercare compromessi pur di arrivare al Governo. Molti italiani, ripeto poco più o poco meno del 13% degli italiani possibili votanti, hanno visto in quel partito e in quella persona che lo guida, un partito e una persona che si sa che cosa vuole, che mantiene la parola. Anche, e questo è molto preoccupante, perché la assoluta chiarezza di Meloni nell’avere idee fasciste (come spiegavo ieri) è indubbia, ma ciò non è bastato a indurre quel 13% a non votarla.

Per la chiarezza e la certezza, oso fare dei ragionamenti ipotetici, pur non essendo un sociologo, e quindi chiedo scusa fin da ora ai sociologi. Franco Ferrarotti, credo, a modo suo ha fatto centro quando ha detto che il tema non è che si è al ritorno del fascismo, ma, al contrario, che il fascismo non se ne è mai andato!

In questa chiave, permettetemi di fare qualche ragionamento.

Le elezioni hanno mostrato un tracollo della Lega, un risultato a dir poco modesto del morente (ma non tanto) partito di Silvio Berlusconi, idem, sia pure con un recupero nel finale, per gli stellini, clamoroso al limite dell’irridente nei ‘Calenzi‘ (chiamiamoli così: Calenda+Renzi, che scappa in Giappone!), e disastroso al limite dell’insulto verso il PD, che, oltre tutto, è almeno cinque partiti diversi.

Perché?

Perché tutti quei partiti, e non solo, tutti i ‘dirigenti‘ di tutti quei partiti, in dieci anni, hanno fatto e patteggiato tutto e di tutto, con chiunque.

Non solo Giuseppe Conte, che è stato con tutti (sembra di parlare di una ragazza o ragazzo di facili costumi, chiedo scusa ma è la realtà!) e contro tutti e, alla fine, ha avuto un tentativo disperato di recupero di una sua verginità, che, grazie alla fuga provvidenziale di Giggino e i suoi, ha cercato con qualche successo di riconquistare. Una verginità, lo dico a Conte, un collega che dovrebbe capire bene queste cose, che come ogni ricostruita verginità, alla prova del ‘fuoco‘, si tradisce per ciò che è. Io, fossi in lui, starei molto attento.

A parte gli stellini, pensate al PD (ma lo stesso vale per la Lega), che è ‘stato con tutti‘, ha governato -lo hanno fatto i suoi cosiddetti ‘leader’, come piace a loro definirsi-, con tutti. Questi dirigenti hanno governato, in diverse posizioni (altra cosa che manda in bestia l’elettorato, magari sbagliando, ma è così) con tutti senza vergogna, senza dubbi. Magari motivandola con ‘l’interesse del Paese‘ … figuriamoci.

Badate bene, ormai non ci crede più nessuno, nessuno, ma proprio nessuno.

Ormai, ecco il punto, come persone e come ‘forze politiche‘, siete ‘smagati‘, tutti vi ricordano al Governo con quello in quel posto, e con quell’altro nell’altro posto. Ma l’unica cosa, che realmente colpisce, è che voi c’eravate sempre: qui o lì, ma sempre e sempre voi! Senza vergogna, senza esitazioni.

Anche i partiti minori e piccoli della sinistra, sono visti così con le loro stupide e insopportabile distinzioni, per lo più di dimensioni capillari.

Non Meloni, forse anche perché idee particolarmente profonde non ha e quindi ha poco da distinguere, ma è rimasta uguale a sé stessa, e quindi credibile: non parla e agisce solo per ottenere potere personale. E vedrete, sono pronto a fare scommesse, vedrete che nei prossimi mesi, quel consenso comincerà a scricchiolare, mano a mano che Meloni, come sarà inevitabile, dovrà mediare, negoziare, mettere Salvini lì, la Ronzulli là, Tajani più avanti, Giorgetti…, ecc. E Meloni dovrà farlo per un motivo semplicissimo (la metto giù dura, eh!): non ha la forza di impedire questo risultato. Dovrebbe fare quel colpo di Stato di cui tutti parlano come rischio di questo Governo. Il massimo che può (cercare) di fare è il presidenzialismo, come strumento per quel fine. Ma ci vuole troppo tempo perché produca risultati utili a lei.

Insomma, colpo di Stato escluso, fra tre o quattro anni anche Meloni mostrerà la corda, perché inevitabilmente la sua verginità politica la perderà e anche in fretta.

Tornando, dunque, al PD, altro che Congresso programmato alle calende greche!

Tutto, ma proprio tutto il gruppo (loro si chiamano ‘classe’ … che faccia tosta!) dirigente di quel partito, tutto deve andarsene, sparire, suicidarsi se del caso. Basta Letta, Serracchiani, Bonaccini, Franceschini, ecc., ecc., ecc., tutti, ripeto tutti.

E ricominciare da capo, guardando al popolo, studiando i problemi, cercando il consenso alla base, la base, solo la base, cioè i singoli cittadini: gli iscritti umiliati da Renzi e Letta. Senza sconti, ma anche senza mediazioni e negoziati al ribasso.

Letta, farà bene a tornare a Parigi, se ancora lo vogliono (spero di no), e con lui vadano a casa tutti gli altri Zingaretti, Ascani, e anche quell’Orlando, intelligente certo, ma che solo oggi scopre che occorre tornare alla base, al volontariato, eccetera. Mi dispiace, perché mi è simpatico, ma ora si goda la pensione insieme agli altri.

Si deve tornare a zero, ad Achille Occhetto a dir poco. Si deve ricominciare da capo.

E Conte, lo vedrete, si dovrà scansare anche lui, o l’alberello di Grillo (l’ennesima buffonata) spirerà dolcemente.

Altrimenti, chi soffrirà, e soffre, è la gente comune, non quella della ZTL, quella comune, che è molta di più! E se questi soffriranno, potrebbero scoprire che votando Meloni, o chi al momento sarà come lei e come ho spiegato prima, sia meglio del resto. E potrebbero, questi ‘leader‘ bolsi, scoprire che la gente vera non li vuole più, non vuole più proprio loro individualmente, e siccome tutti i partiti, salvo quello di Meloni (ma per un paio di anni), sono nella stessa situazione. Meloni si potrebbe accorgere, però, che entro un paio di anni, non di più, o tenta il colpo di Stato o finirà nei rotocalchi della politica, non certo nella storia, come amano illudersi tutti sorteggiati come sono dalla stampa servile, ma, appunto, nei rotocalchi.

Se la signora Meloni ragiona sul serio, l’opzione colpo di Stato è molto, ma molto attuale: potrebbe essere la sua sola via per continuare oltre i prossimi tre anni.

E Meloni è tutto quello che volete, ma scema non è, e il potere le piace, ma tanto!