Il Presidente Joe Biden nota spesso che ha 40 anni di esperienza nella gestione degli affari globali, ma lui e Washington sembrano essere dei poveri studenti.

I quattro giorni che ha appena trascorso in Medio Oriente confermano che le sue opinioni e le politiche statunitensi rimangono confuse, contraddittorie e spesso controproducenti, sebbene molto redditizie per Israele, per gli autocrati arabi e i loro compari e per i produttori di armi americani.

La natura amatoriale del viaggio di Biden è stata meglio sintetizzata dall’attenzione dei media incentrata sul fatto che abbia stretto la mano o sfiorato i pugni al principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammad Bin Salman, che secondo la CIA era responsabile dell’omicidio del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi, un dissidente saudita .

Biden non aveva problemi di sostanza da discutere con i leader israeliani e arabi che avrebbero potuto aprire nuovi orizzonti a causa dei molti fattori limitanti che sono stati incorporati nelle politiche USA-mediorientali per mezzo secolo. Anche la facile richiesta di Biden di una maggiore produzione di petrolio arabo per alleviare l’inflazione in Occidente non è andata da nessuna parte perché i produttori dell’OPEC+ hanno una capacità extra molto limitata di esportare petrolio in questo momento e la maggior parte dei leader arabi ha esitato a schierarsi con gli Stati Uniti contro la Russia quando stanno esplorando legami più stretti con la Russia stessa.

L’agenda generale di Biden per questo viaggio non ha mai avuto neanche una possibilità, francamente, a causa dei cinque vincoli politici che hanno plasmato la violenta eredità moderna del coinvolgimento americano nella regione:

— sostenere Israele sui diritti dei palestinesi e degli arabi, sia nella regione che per i guadagni nella politica interna degli Stati Uniti;

— usare la potenza militare per cercare di raggiungere obiettivi politici;

— considerare l’energia araba e le eccedenze di cassa come l’obiettivo principale dell’impegno degli Stati Uniti;

— promuovere legami strategici con gli Stati arabi principalmente per contenere poteri indesiderabili nella regione, e

— ignorare totalmente le condizioni e i diritti delle centinaia di milioni di uomini e donne arabi, iraniani e turchi in questa regione a maggioranza musulmana, mentre consolida i legami con pochi leader autocratici che si impegnano negli Stati Uniti sulla base dei primi quattro principi di cui sopra.

Il viaggio di Biden ha approfondito queste eredità, offrendo commenti sprezzanti che pretendevano di esprimere l’impegno di Washington per la pace, la sicurezza, la democrazia e la prosperità per tutte le persone della regione. Ma qualcuno prende sul serio questo impegno oggi, in particolare dopo decenni in cui Washington ha sentito parlare di diritti e valori mentre attuava politiche che hanno contribuito a mandare la regione araba e la maggior parte della sua popolazione in cicli di stagnazione e regressione economica (ad eccezione di circa il 20 per cento della cittadini ricchi)? La maggior parte sente di rimanere come sudditi coloniali non ufficiali governati da satrapi compiacenti che vedono gli interessi americani e israeliani superiori ai propri.

Uomini e donne arabi comuni riconoscono che gli interventi americani in Medio Oriente hanno perlopiù promosso dinamiche che devastano le loro vite: guerre continue, estremismo, governo autoritario, corruzione incontrollata, massiccia negligenza del diritto internazionale, stati frammentati e, più recentemente, la povertà di massa che colpisce oggi la maggioranza delle persone negli stati arabi. Altre analisi delle Nazioni Unite negli ultimi anni mostrano che la povertà multidimensionale e la vulnerabilità familiare hanno un impatto su circa il 67% degli arabi e le condizioni sono ulteriormente peggiorate a causa del Covid, della guerra in Ucraina e del cambiamento climatico. I sondaggi regionali dell’Arab Center mostrano che oltre il 70 per cento di entrambe le famiglie non è in grado di soddisfare i propri bisogni mensili di base o può semplicemente soddisfare i bisogni senza alcun reddito residuo per il risparmio.

La maggior parte delle economie arabe sono profondamente indebitate e incapaci di generare economie produttive equilibrate (oltre ai pochi produttori di energia). Diversi Paesi come Libano, Iraq, Giordania, Siria e Yemen stanno finendo l’acqua e talvolta persino l’elettricità. La maggior parte dei governi sembra aver perso la propria sovranità in una certa misura perché possono prendere decisioni importanti sull’acquisto di armi o sull’importazione di elettricità e acqua solo dopo aver ottenuto il via libera da un mecenate, una potenza straniera (i principali sono Stati Uniti, Russia e Iran , ma anche Turchia, Israele e persino Arabia Saudita.

Questo è il motivo per cui la maggior parte degli arabi comuni, se gli fosse permesso di esprimersi liberamente, rabbrividirebbe alla dichiarazione di Biden al vertice dei leader arabi di Gedda sabato che: “Gli Stati Uniti non stanno andando da nessuna parte. Non ce ne andremo per lasciare un vuoto che verrà riempito da Cina, Russia o Iran. Cercheremo di costruire su questo momento con una leadership americana attiva e di principio”.

Che cosa? Ma Iran, Russia e Cina continuano ad espandere le loro relazioni con gli arabi e gli altri Stati mediorientali, mentre gli Stati Uniti hanno cercato di contenerli. Alcuni di quei leader arabi a Gedda lo scorso fine settimana stanno anche conducendo i propri colloqui bilaterali per ridurre le tensioni con l’Iran, o addirittura dipendono fortemente dal commercio aperto o illecito con l’Iran.

Il tentativo di Biden di raccogliere il sostegno arabo e israeliano per contenere potenze come Iran, Russia e Cina è l’ultima svolta in un modello americano consolidato di cercare di coordinarsi con i Paesi locali per respingere i presunti nemici degli Stati Uniti o dei loro alleati del Medio Oriente. Tali nemici hanno incluso l’Unione Sovietica, i Fratelli Musulmani, il nasserismo, l’Iraq baathista e la Siria, i movimenti di guerriglia palestinesi, Hamas, Hezbollah, ISIS e – il sapore odierno del decennio – Iran, Russia e Cina.

Perché Russia, Iran e Cina continuano ad espandere le loro relazioni nei Paesi arabi? Qualsiasi analisi onesta mostrerebbe che è l’impatto delle politiche americane che hanno chiuso un occhio o promosso direttamente le minacce strutturali nella regione araba: maggiore corruzione araba e incompetenza dello Stato, rabbia popolare e spesso disperazione e un senso di disperazione tra centinaia di milioni di persone che fa sì che molti di loro vogliano emigrare. Questo apre le porte a qualsiasi partito che predichi per rimediare ai propri disturbi.

I Presidenti americani non hanno mai compreso che è impossibile andare molto lontano nel tentativo di promuovere le relazioni israeliane con gli Stati arabi, o serie coalizioni arabo-israeliane-americane per confrontarsi con una terza parte, fintanto che Washington osserva passivamente Israele continuare la sua annessione coloniale di Terre palestinesi e continua a offrire denaro e tecnologia per mantenere la superiorità militare di Israele nella regione.

Mentre molti leader arabi cercano disperatamente il sostegno di Stati Uniti e Israele per sopravvivere, la maggior parte dei cittadini arabi vede ancora Israele e gli Stati Uniti come le loro principali minacce alla sicurezza, rispettivamente l’89% e l’81%. Un altro sondaggio recente mostra che la maggior parte degli arabi intervistati negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita e in Bahrain ora vede sfavorevolmente la normalizzazione delle relazioni secondo gli Accordi di Abraham.

Così tanti in Medio Oriente si preoccupano quando Biden dice, come ha fatto questo fine settimana, “Consentitemi di affermare chiaramente che gli Stati Uniti rimarranno un partner attivo e impegnato in Medio Oriente”. Molti si preoccupano perché l’impegno attivo e il militarismo senza sosta da parte degli Stati Uniti hanno contribuito in modo determinante a trasformare la regione araba in un disastro.