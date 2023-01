Medico di famiglia: missionario o professionista?

In questi ultimi tempi, il dibattito e la discussione sul ruolo dei Medici di famiglia è particolarmente intenso anche perché ormai in tutte le cronache giornalistiche, nei bar, nei metrò, sui mezzi pubblici, negli uffici, si citano casi di medici che chiudono la propria attività (pensionamento, altre scelte lavorative, ecc.) con un preavviso non congruo per i propri pazienti (magari di una sola settimana) oppure alcuni si dimenticano di fare questa comunicazione oppure esiste ormai una relazione costante con i pazienti prevalentemente di tipo asettico e di tipo informatico -amministrativo cioè una relazione WhatsApp o digitale (l’incremento in era COVID è stato esponenziale). Si dice che tutto questo crea ‘rabbia civile’.

Il Medico di famiglia (in Italia sono circa 45.000), che ora si denomina formalmente come Medico di medicina generale (MMG) o con definizione più specifica Medico di assistenza primaria (MAP), assiste e cura (prendendosi cura di) un certo numero di persone assistite (dette ‘scelte’). Dire che un medico di famiglia ha 1.500 scelte vuol dire che assiste ed ha la cura globale di 1.500 persone che lo hanno scelto.

Il medico di famiglia fu introdotto con l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) L. n 833 del 1978. Però la sua dipendenza dal SSN non è giuridica, ma funzionale e quindi viene pagato a fronte di tariffe variabili che creano una cifra complessiva annuale in funzione del numero dei pazienti assistiti. Il Medico di famiglia è un libero professionista che offre un servizio sanitario ai propri pazienti assistiti e clienti e di cui le componenti sono: la competenza tecnico-medica della prestazione (condizione necessaria) ed il comportamento utile per fruire e gestire la cura (anch’essa condizione necessaria per aumentare il livello di efficacia e di impatto della competenza tecnico specialistica medica).

Un punto sottolineato dai Medici di famiglia è il loro ruolo autonomo di professionisti che non vogliono essere dipendenti ‘impiegati’ del SSN. Questo il contesto.

I medici di famiglia affermano che le disfunzioni di relazione con i pazienti clienti avvengono perché, in molti casi, non è stato rinnovato il contratto al professionista oppure perché dicono di essere incompatibili con il numero di pazienti (eccessivo o troppo esiguo). Tutto questo, però, attiene al rapporto fra i Medici di famiglia e le Regioni/Stato è non dovrebbe essere ‘pagato’ dai pazienti clienti.

Allora, il medico di famiglia è missionario-vocazione o professionista? Certo è che la visione nazional- popolare o nell’immaginario collettivo del Medico di famiglia è sempre stata una percezione del medico che per vocazione e per quasi missione gestiva il rapporto con i pazienti e tutto questo ha sempre alimentato il concetto di professionalità del Medico di famiglia tale per cui il paziente nella sua interezza (si dice oggi nel suo assetto olistico) si presentava come assistito. Oggi qualunque sia la discussione ed a fronte della relazione contrattuale esistente, si è generata la certezza che il paziente è un cliente del Medico di famiglia.

Infatti, e, forse, non è del tutto noto che il Medico di famiglia rivendica e sottolinea il fatto che è un professionista e quindi non ha una dipendenza giuridica dal SSN, ma ha una dipendenza ‘funzionale’ cioè viene pagato a fronte di un contratto che si basa sulle ‘scelte’ (ogni paziente è una scelta) e per questo il medico rivendica fortemente la sua autonomia da libero professionista.

Ora, in questo tipo di ottica, è abbastanza evidente che esiste anche un rapporto di contrattualità fra il Medico di famiglia ed il paziente cliente che si dovrebbe aspettare di essere trattato da cliente.

La cessazione del rapporto, quindi, esige comportamenti non in logica di relazione con cittadino suddito-amministrato, ma con cittadino cliente e con comportamenti di relazione conseguenti.

Indubbiamente, comunque, c’è da sottolineare che:

l’offerta di Medici di famiglia deve essere incrementata; si sa benissimo che ormai nella cura dei pazienti clienti è necessario avere un approccio olistico dove si cura il corpo e l’anima e quindi il concetto della missionarietà e della vocazione è un di cui sostanziale (non un prius) della professionalità e dell’essere professionista .

Però, dobbiamo metterci d’accordo sul fatto che, essendo professionisti autonomi, i Medici di famiglia devono avere comportamenti coerenti con lo status del paziente come cliente. Se viene meno questo approccio, sorge una deficienza di professionalità che ha in sé la vocazione e la missione non come un un valore aggiunto, ma come assetto in re ipsa. Cioè come ogni lavoro di un professionista.

Riprendendo Ippocrate, il medico dovrebbe svolgere la sua professione con la dichiarazione-giuramento per cui ”….entrerò per il sollievo dei malati e mi asterrò da ogni offesa e danno volontario….” e da ciò ne deriva la natura solidale del suo operare che non è meramente ‘tecnico’.

Infatti, la vocazione e la missione (al pari di ogni attività professionale) sono parte della professionalità del Medico di famiglia. Non si possono togliere.