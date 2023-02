Medicina estetica corpo: cos’è e come funziona la cavitazione

Tra le tecniche più utilizzate nell’ambito della medicina estetica troviamo la cavitazione, una tecnica non invasiva e non chirurgica che sfrutta gli ultrasuoni a bassa frequenza per eliminare il grasso in eccesso localizzato.

Non tutti conoscono la cavitazione, perché rappresenta per la medicina estetica corpo una procedura all’avanguardia, finalizzata a stimolare il movimento e il conseguente distacco/disintegrazione del grasso localizzato.

Di seguito approfondiremo questa tecnica innovativa, ma se si desiderano maggiori informazioni in merito alla medicina estetica in generale è possibile trovarle visitando questo sito.

Tecniche medicina estetica corpo innovative: come funziona la cavitazione

La tecnica della cavitazione è molto richiesta per contrastare uno dei fenomeni fisiologici più odiati dalle donne: la cellulite. Si tratta di un eccesso di adiposi difficilmente eliminabile tramite attività fisica e diete, per questo motivo nei casi più gravi si richiede un intervento di medicina estetica per ritrovare la propria armonia estetica.

Nel corso degli anni la tecnica della cavitazione è stata utilizzata per combattere questa ed altre problematiche, essendo una tipologia di intervento non invasivo mirato a ridurre l’accumulo del grasso localizzato sulle parti più comuni come addome, braccia o fianchi.

Il trattamento della cavitazione è una tecnica innovativa in cui si utilizza un’apposita apparecchiatura in grado di produrre ultrasuoni per effettuare un massaggio sulla zona interessata e azionare il distacco del tessuto adiposo. Questa tecnica si utilizza principalmente per migliorare l’aspetto del corpo e della pelle.

Questa tecnica di medicina estetica corpo non richiede alcuna incisione sulla pelle e nella maggior parte dei casi non è dolorosa, tuttavia potrebbe provocare un leggero fastidio nei pazienti con pelle sensibile.

Come funziona il pre e post trattamento

Prima di eseguire il trattamento della cavitazione, lo specialista effettua una prima visita valutativa per analizzare lo stato di salute fisica del paziente, il suo stile di vita e le abitudini alimentari.

Già a partire dal primo consulto è possibile indicare al paziente il numero di sedute da realizzare ed eventuali trattamenti aggiuntivi necessari per il raggiungimento dei risultati sperati.

La tipologia di cavitazione può essere differente da paziente e paziente, il tutto dipende dal professionista, dalle tecnologie e dalle attrezzature presenti nella struttura.

In linea generale ci sono tre tipologie di trattamento da poter svolgere:

● Cavitazione tradizionale , che aiuta a sciogliere il tessuto adiposo e rende la pelle più tonica già dalle prime sedute;

● Doppia cavitazione , che provoca lo scioglimento del tessuto adiposo;

● Ultracavitazione , permette un rilascio del grasso in eccesso in circolo e la sua eliminazione mediante urine o bile.

Il trattamento estetico dura circa 30 minuti per sessione. Come per tutti i trattamenti di medicina estetica corpo non chirurgici, il tessuto adiposo sciolto non può essere aspirato ma viene espulso in maniera completamente naturale dal corpo attraverso i processi fisiologici, per questo motivo è consigliato seguire uno stile di vita equilibrato.

Il post trattamento non implica grosse limitazioni nello svolgimento delle attività quotidiane, tuttavia è consigliato bere molta acqua e seguire una dieta equilibrata.