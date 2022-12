Matteo Renzi, oltre l’arroganza (non) c’è di più…

Mi voglio prendere una libertà alla fine di queste ‘feste’ di una tristezza ineguagliata e ineguagliabile. Credo che sia indubbio, così. Altro che riunioni di famiglia, allegria, figli, nipoti. Puah!

Al di là della scarsa verosimiglianza affettiva di molte di queste riunioni, il clima cupo di guerra e la paura inespressa di malattia, ci pervade. Gli italiani, spesso, esprimono prima e meglio di altri il disagio sociale e politico, perché per lo più sono ‘sensibili’, reagiscono al clima prima di analizzarlo.

Ma poi, mi capita per le mani l’intervista (intelligente) di Natalia Aspesi a Matteo Renzi. Che mi colpisce subito per una affermazione della Aspesi che condivido parola per parola, quando, a proposito del ‘libro’ di Renzi dice senza mezzi termini: «Io non leggo mai questo tipo di libri, quelli in cui il politico parla di sé, in quanto noiosissimi». Sono molto peggio che noiosi, sono inutili e dannosi e servono solo a permettere al politicante di farsi bello, di giustificarsi e, spesso, di fare soldi. Eh sì, ma poi la stessa Aspesi, dopo avere detto che lei non li legge quei libri, lo compra ‘per informarsi’ … di che, da lui? Non che, tanto per dire, i giornalisti siano da meno: ora anche i giornalisti, sono di moda, non parlano magari di sé, ma diventano storici, sociologi ’dietristi’, i peggiori, e chi più ne ha più ne metta e scrivono libri interessantissimi, presentatissimi, presentissimi, peggio perfino di Carofiglio e Carafiglia! Io, comunque, a scanso di equivoci, non li leggo mai e nemmeno li compro.

Ma, non so se deliberatamente il fotografo lo abbia fatto, o inconsciamente, ma certo che la foto sotto il titolo mi ha fatto scoppiare a ridere appena la ho vista. Guardatela: una scatola di cioccolatini aperta, lontana dalla Aspesi che non ci arriverebbe mai, ma rivolta verso Renzi. Che poi dice che non ne vuole per mantenere la linea, ma la scatola è lì, alla sua portata e solo alla sua portata. Un caso?

Ma certo, subito dopo la Aspesi si complimenta per l’aspetto solido e poco ‘spanciato’ (mah, se lo dice lei e, se ben capisco il portiere e la colf, avranno ragione io non lo ho mai visto … di persona) ma vestito impeccabile (di gran prezzo) camicia ben stirata, colletto perfetto. Scusi, signora Aspesi, ma lei che gente frequenta? A me pare il minimo, a parte il gran costo del vestito che rivela il personaggio che si fa notare a quel modo. Però, proprio lei, aggiunge che è senza cravatta e dunque è maleducato e sciatto. Mi spiace, signora, la cravatta si indossa sempre; se si vuole vestire ‘casual’ è diverso, ma non si va a trovare una signora senza cravatta e non basta, a fine intervista, mandare i fiori … a fine intervista? Eh no, signora: i fiori si mandano prima, non dopo. Se no, che è, un pagamento? Sono troppo pignolo? Forse, ma io alle signore che mi invitano, non che mi capti gran che spesso, i fiori li mando prima, o magari porto (quelli si portano) i cioccolatini.

Ma poi, sorvolato sul breve (dice lei) innamoramento della Aspesi per Renzi, nessuno è perfetto, Renzi mostra subito quello che è, ed è stato sempre: arrogante, egocentrico e, all’occasione, anche ‘violento’ quando dice: «Ho sbagliato a pensare che i fatti fossero più importanti del modo in cui uno si dovesse porre. Io vedevo i risultati, e i risultati c’erano. E mi dicevo: come fanno ad attaccarmi se ho aumentato di un milione i posti di lavoro – perché Berlusconi lo diceva, ma io l’ho fatto – come fanno ad attaccarmi se abbiamo varato la prima misura contro la povertà, la legge sull’autismo, la riforma del Terzo settore, la legge sulle unioni civili. Pensavo, sbagliando, che queste cose fossero più importanti del mio modo di essere». Insomma tutti cretini tranne lui, ma anche ‘ho sbagliato’, ‘io vedevo’, ‘io l’ho fatto’, ‘il mio modo di essere’, ‘ho lasciato Palazzo Chigi dopo avere perso il referendum’ per poi aggiungere, visibilmente senza crederci: «Beh, se non mi vogliono peggio per loro. E questo è un atteggiamento di arroganza vergognoso». Figuriamoci, tutto impettito ‘è vergognoso’, suvvia e chi ci crede. Non per nulla si vanta di avere ottenuto (lui) 13 milioni di voti. Ma in tutta l’intervista non gli sfugge una parola che sia una, per domandarsi se il contenuto di quel referendum non fosse esso la causa. Invece su ciò non ha dubbi: lui è il verbo, ha ragione, ha perso perché ha gestito male, non perché quella riforma fosse una porcata. La Aspesi non lo rileva, peccato.

Così come non rileva, e mi sorprende, quando dice, durissimo (arrogante, no, violento, no?) che per D’Alema il capotavola è dove siede lui (perché per Renzi dov’è?) e di Bettini: «Bettini è uno che arriva dopo, è uno che si compiace del ruolo di presunto intellettuale». Condivido, parola per parola, ma poi aggiunge che gli piace ‘insegnare’ la politica e ci ricade: io insegno, io spiego, io chiarisco, io, io, io. Io ho raggiunto una intesa con la moglie: «abbiamo trovato con Agnese un modo nostro di stare insieme» … unico al mondo, eccezionale, nessun altro saprebbe!

Ma ha idea quest’uomo (si fa per dire) cosa è la vita vera della ‘gente comune’, come direbbe lui? Ha idea di che significa tirare la carretta tutto il giorno, tutti i giorni, in un Paese amministrato malissimo proprio da lui e dai suoi predecessori (democristiani) dei quali si vanta, lottare con le bollette, con i disagi, con i problemi economici e finanziari (certo anche i più ricchi, ma i meno ricchi molto di più), con le malattie, senza intervistare Bin Salman a diecimila euri al minuto secondo! Ora, se ho capito, fa anche il consulente finanziario: cioè fa il lobbista e attacca Panzeri, comprato (se è vero) dai lobbisti come lui. Ce ne vuole di faccia tosta.

Si vanta di avere mandato via Conte da Palazzo Chigi, vero e giusto, ma in cambio della Meloni: bel risultato.

Infine il suo Pantheon, pare che anche la Meloni ne abbia uno … strani punti di contatto. Ma non è più semplice cercare di essere sé stessi e ciò che ti chiede il Paese?

Bill Clinton, solo per dirne una, il traditore della Palestina, quello che controfirma un trattato alla Casa Bianca e dopo due anni la straccia e chiede la resa ad Arafat, che infatti lascia la Casa Bianca infuriato dicendo ‘volete che mi ammazzino?’ e dopo pochi anni sarà ammazzato. Altro che cinismo, certo a Renzi non ne manca.

Tony Blair, bah, vediamo come è finita la Gran Bretagna e in mano a chi. Un politico è tale se lascia tracce imperiture, se no è un politicante: la politica è costruzione di edifici, di monumenti, magari non fisici, ma sociali.

E infine Bob Kennedy. Mah, non ha governato, ha mandato l’esercito a garantire ad uno studente nero di andare all’Università (una mezza sceneggiata, va’, se si è ridotti a quel punto, meno male che gli USA sono il parametro universale della democrazia … nemmeno Salvini!), ma che ha condiviso la Baia dei Porci, la crisi dei missili, l’intervento in Vietnam.

Contento lui.