Matteo Messina Denaro e le complicità di un ‘pezzo di borghesia’, quella mafiosa

Invero, mi sarei aspettato toni più consapevoli, più ‘pensosi’ a proposito della cattura di Matteo Messina Denaro: toni, ad esempio, consoni alla misura professionale del procuratore e dei carabinieri: “lo abbiamo tampinato per mesi e mesi, abbiamo scremato pazienti, abbiamo intercettato” (senza un velo di polemica, ma alle volte la verità pesa più della pietra di Sisifo): lo so, sono un ingenuo.

Innanzitutto la segnalazione, specie dai giornali più ‘dietrologisti’, di una presunta stanchezza: la gente festante non c’era. A parte il fatto che penso che non sia stato fatto un comunicato stampa per dire oggi arrestiamo Messina denaro, che ci si aspettava?

Anzi, bravi a fare così. Mi piacquero poco le mezze sceneggiate per Provenzano e per Riina. Qui nulla: tutto professionale, calmo, competente. Appunto, competente: ci pensino ai giornali, nei partiti, al Governo, ci pensino e, se ne fossero capaci, riflettano.

Poi, magari domani vedremo il PM ballare in strada al braccio della figlia del Colonnello dei Carabinieri, a sua volta colto a sbronzarsi in un noto bar palermitano … sospetto di essere finanziato (il bar non il colonnello!) dalla mafia. Ma finora non abbiamo visto nulla del genere.

E, certo, la stanchezza c’è nella gente. La stanchezza di chi ormai non si fida più, non ci crede più. Ma questa è cosa generale, politica, universale: solo i nostri politicanti e la stampa di regime non se ne accorgono. Eppure basta girare per strada, entrare in un negozio: la gente parla poco, è irritabile scontrosa, guarda con sospetto i prezzi e rimette le cose a posto e spesso nemmeno al posto giusto, non si fida, non ‘vede’ un futuro. Questo Governo che parla di ‘visioni’ è il più oscuro e oscurantista di sempre: forse eccita ancora l’estremismo di destra, ma non più tanto manco quello.

E certo la politica non manca di cercare di trarne vantaggio. E mentre la stampa scrive ‘articoless’ sui profumi di Messina Denaro, sul lussuoso orologio eccetera, senza nemmeno capire che quella è la prova (terribile, tremenda, minacciosa signor Procuratore della Repubblica di Palermo … temo lo abbia capito solo lei) poco sottolinea il cambiamento di pelle della mafia … siamo ormai alla conclusione del Padrino: non sarà Las Vegas, ma qualcosa del genere sarà, anzi è. E, mi si permetta, non è dietrologia, è solo ‘ricostruzione’ logica, ormai Messina Denaro non serviva più, non serve più. È il passato: ora si tratta di capire chi sia, se c’è (e credo che questa sia la domanda chiave), il nuovo Michael Corleone.

Ma figuriamoci!

Nessuno, o pochi, hanno sottolineato e forse capito una frase terribile, davvero tremenda, del PM quando ha detto, calmo tranquillo, competente: è stato aiutato come dire rappresenta: «un pezzo di borghesia».

In due parole ha spazzato via decenni di chiacchiericcio insano. Le collusioni con la politica, spazzata via in due parole, e “i mafiosi non parlano al telefono”, puah, si vergogni chi lo dice.

Piano, piano spieghiamo meglio se no chi sa che pensate.

Lo sappiamo tutti delle connivenze, in parte perfino oggettive della politica in senso lato e in senso stretto (cioè dei singoli politicati) collusi o d’accordo o conoscenti della mafia. Lo sappiamo benissimo, lo abbiamo sempre saputo. E qualche volta qualcuno è stato anche acciuffato e condannato. Ma perseguire qualche politicante serve a poco, che abbiano ‘collusioni’ (per lo più come dicevo oggettive … vuoi fare quella strada, beh serve anche ai cittadini, insomma o magari facciamo il centro di ricreazione e tu poi, magari, ci vendi … caramelle) è ovvio, ma sono il meno in un certo senso. La ‘grande politica’ alla fine ne è sempre uscita, ammaccata, ma ‘pulita’, benché sospetta.

Ma la denuncia del procuratore è molto più grave e meriterebbe intere pagine di giornali … io sono miope, forse, ma non ne vedo. Perchè il tema è gravemente e profondamente politico, nel senso più pieno della parola.

Un pezzo di borghesia significa l’indifferenza o la finta disattenzione, alla mancia al parcheggiatore abusivo, al pagamento in nero della pizza, al ‘sotto-mano’ all’impiegato del comune per accelerare la pratica, al ‘favore’ al dirigente che ha il problema di trovare il posto a scuola per il figlio, il considerare l’insegnante di scuola o il professore universitario un povero imbecille al quale strillare in testa e viceversa accettare di farsi trattare così, è il fare, magari distrattamente, domani ciò che un pubblico ufficiale può fare oggi, è chiamare il 113 e sentirsi dire di chiamare il 112 e viceversa, è chiamare l’ambulanza e sentirsi dire che se la vuoi c’è solo privata e costa 1000 euri, è capire che puoi avere cose sole se paghi e anche cose che non dovresti avere, se sei ‘raccomandato’, amico, famoso, potente. E così via, anche salendo, per dir così.

È un pezzo di borghesia: un trattato di sociologia in tre parole. Di questo sarebbe utile discutere, su questo la signora Schlein donna come la signora Meloni ma non poi tanto dovrebbe fare una campagna elettorale a urli, altro che facciamo votare quelli che hanno mal di pancia. E così via. Ma guarda caso, di ciò non si parla: si parla dei profumi di Messina Denaro, si criticano i palermitani che non vanno a urlare in massa.

E la politica fa il suo. Velocissima (ormai la velocità è la sua caratteristica) corre Giorgia Meloni a Palermo a farsi vedere dinanzi al monumento per Falcone (che pena che mi fa, come anche i suoi familiari sempre lì a ‘ricordarlo’ a ‘onorarlo’ a farsi vedere) ma non va ad inginocchiarsi davanti al PM, che almeno avrebbe un senso. E poi, naturalmente Matteo Salvini che arriva un istante dopo e ci fa capire che è tutto merito suo.

E infine la stampa, parlata e non. Non so Saviano, di sicuro intervistato e conoinante a dire le solite banalità. Ma ho visto, dalla Gruber ad esempio, i soliti ‘super’ specialisti tirati fuori per l’occasione dalla naftalina, dire che sanno tutto, hanno capito tutto, no io un po’ di più, vero ma io sapevo una cosa che tu non sapevi … tanto poi lo spettacolo finisce. Quasi, perché non manca mai il giornalista o politicante di turno, che ricorda che mafia è uguale destra, no, urla Sallusti, mafia non è destra, li arresta sempre la destra, è la sinistra che fa sempre campagna contro la destra.

Che vergogna, che schifo.

Una parola cattiva, ma proprio cattiva, per concludere. Mi auguro che quando tra qualche giorno il signor Amedeo Umberto Rita Sebastiani presenterà in quel girone dantesco che è il Festival di Sanremo la signora Madame, qualcuno, anche uno solo del pubblico, urli «un pezzo di borghesia»!