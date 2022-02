Mattarella e gli applausi per massiccio consumo di ptialina

Del discorso di giuramento bis di Sergio Mattarella si è molto parlato e ancora penso si parlerà, e quindi non intendo aggiungere molte altre parole. Salvo sottolineare due punti che mi hanno molto colpito e credo dovrebbero colpire molti.

Si è rivolto sempre al Parlamento e per esso attraverso di esso al popolo, ed ha elencato tutte le cose che il Parlamento dovrebbe fare, visto che finora ancora non le ha fatte: senza la durezza di Giorgio Napolitano, lo ha schiaffeggiato il Parlamento, molto più di Napolitano, ma mostrando di avere ben compreso come la sua rielezione sia stata dovuta ad una sorta di ribellione della ‘base‘ dei parlamentari ai loro insulsi capi, presunti capi, tutti i presunti capi. E in questo discorso è stato continuamente applaudito, da gente che evidentemente non si rendeva nemmeno conto che l’elenco al quale plaudivano era l’elenco delle cose che loro, proprio loro, non avevano fatte e certamente non faranno. In questo, secondo me, il discorso è stato molto debole, perché Mattarella non ha mai detto chiaro: siete dei mentecatti, perché non lo avete fatto e lo sarete ancora perché non lo farete: applausi.

Su un punto gli applausi sono stati scroscianti: quando ha parlato della Magistratura e della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Lì, una ovazione. E ciò mi ha fortemente turbato per due evidenti motivi. Primo, quella ovazione era una sorta di espressione di speranza di liberazione ‘dalla‘ non ‘della‘ Magistratura. Lo sappiamo tutti e lo sanno anche i parlamentari che in mezzo a loro la percentuale di indagabili, indagati e non ancora indagati perché troppo potenti è di gran lunga superiore alla media nazionale. Liberazione dalla, dico: e non è un caso che subito dopo i giornali siano pieni delle brutture della Magistratura, delle loro vere o presunte faide, eccetera: almeno i giornali ‘garantisti’, cioè fautori della libertà dalla Magistratura e sostenitori della stretta parentela tra Mubarak e Ruby.

Per dirla in altro modo: il lupo perde il pelo ma non il vizio. E il Parlamento con quella ovazione rivendicava il vizio.

Ma poi c’è un secondo punto. Ha duramente rimproverato per la mancata ‘riforma‘ del CSM il Governo e cioè la sua mancata … come si dice ‘succeditrice’, ‘successora’, ‘successoressa’?, suvvia, fatemi esprimere in italiano: la sua mancata successore. Giusto, corretto. Certo, se a noi comuni cittadini, non classe dirigente, ci si dicesse come diavolo vogliono riformarlo sto CSM, cioè fino a che punto vogliono distruggerne i fini, male non sarebbe. Così come male non sarebbe che ci dicessero, come intendono riformare la Magistratura e accelerare i processi, visto che non aumentano il personale giudicante e non. Ma, il punto centrale è che, dicendolo, Mattarella dimenticava che il Presidente del CSM è proprio lui. Voglio dire che sarebbe legittimo chiedersi e chiedergli: ma che cavolo hai fatto in questi sette anni passati a presiedere quell’organo? E non mi dite che non è sua competenza: il CSM discute delle riforme sue e della Magistratura e mica lo fa in segreto e anche le nomine, mica le fa in segreto: la, come dicono alcuni, ‘normalizzazione’ della Procura di Roma, Mattarella l’ha permessa o voluta … o non è normalizzazione, e allora ce lo dica! Perché, da Presidente del CSM, non ha fatto il diavolo a quattro per spingerlo a darsi da fare, a fare proposte serie e, magari, a fare qualche porcheria in meno? La domanda è senza risposta, ma l’ovazione del Parlamento, temo lo sia.

L’altro tema su cui si è speso Mattarella, è quello della necessità di una ‘riforma della politica‘, per dirla in parole tanto semplici quanto sintetiche e astratte.

Mattarella si è rivolto ai parlamentari in quanto tali, e non ai loro capi e capetti vari, ma proprio a loro, cioè a quella che potremmo definire la ‘base’ dei parlamentari. Che in qualche modo mimano il popolo reale: loro, i peones, sono il popolo della politica. E come la ‘classe dirigente’, cioè quei buffoncelli senza arte né parte né coscienza che ‘comandano’ in quelle cose che simulano i partiti ma sono solo delle consorterie autoritarie, sono il Governo dei parlamentari, così noi ‘cittadini comuni’ siamo ‘comandati’ dalla predetta ‘classe dirigente’. Ai peones e a noi cittadini comuni, intendo dire, si è rivolto, spero, Mattarella. Si è guardato bene dal dirlo esplicitamente, aveva appena conversato amabilmente con la seconda e terza carica dello Stato, col Presidente del Consiglio, col Presidente dalla Corte Costituzionale, aveva appena nominato un uomo importante e onusto di gloria alla Corte Costituzionale, eccetera, eccetera e quindi il dubbio è lecito. Ma le sue parole possono e io dico voglio interpretarle così: un richiamo al popolo, del tutto ormai assente dalle decisioni dei governanti e politicanti vari, perché riprenda in mano il proprio potere e rovesci queste associazioni oscure che si chiamano partiti, inducendoli, laddove esistano, a fare finalmente politica e, ove, come spesso è, non esistano, a cancellarli.

Ripeto, non so se e fino a che punto Mattarella pensasse questo. In fondo lui è uno degli ‘aristocratici’ della politica: più volte Ministro, giudice della Corte Costituzionale, eccetera. Appunto, come dicevo, uno il cui cursus honorum è lustro e ricco, non è certamente giunto lassù, per di più due volte, per caso: era lì, è sempre stato lì, era … nel cerchio magico, quello vero, non quello di Berlusconi o di Renzi.

Quindi non so se realmente pensasse ciò, ma a me basta poterlo interpretare così. Per dire che (diversamente anche da quanto io stesso ho scritto) in questo Paese non si tratta di ‘cambiare politica‘, ma di cambiare ‘la‘ politica. In una parola, di mandare a casa, non alcuni, non molti, ma tutti i politicanti che fanno parte della ‘classe dirigente‘, per tornare ad una politica vera, che non sia solo consorteria e cooptazione, preferibilmente del più fedele, ma comunque mai del più bravo. Lo diceva splendidamente l’altro giorno Sofia Ventura, quando, proprio con riferimento agli applausi ripetuti, scriveva: «Gli applausi continui al discorso di re-insediamento del presidente Mattarella alla Camera, ovvero gli applausi a un discorso che ha delineato una strada di progresso e cambiamento che la politica italiana di questi anni e decenni non ha in realtà mai seriamente intrapreso, ancor più che ipocriti, appaiono, quindi, figli della tragicamente giuliva inconsapevolezza di questi eletti per lo più dal caso e dal rovesciamento dei valori»: appunto, eletti dal caso e dal rovesciamento dei valori, ma, io vorrei aggiungere, dal consumo massiccio di ptialina.

Un discorso duro, dunque. Forse un discorso dal quale traspare un cambiamento di idea sul presidenzialismo, fine attribuibile se non solo anche a lui. Un discorso di stimolo a fare e a fare bene e a fare in fretta.

E infatti, dopo poche ore, mentre Giggino incontrava la signora Elisabetta Belloni, Matteo Salvini, colpito dal covid che diceva che non esiste, ordinava, sì proprio così ordinava, ai ministri leghisti di abbandonare il Consiglio dei Ministri e questi … obbedivano!

Viva l’Italia.