Dopo una settimana tumultuosa di voti segreti e intense trattative tra i partiti politici, l’Italia ha riconfermato Sergio Mattarella capo dello Stato per un secondo mandato di sette anni. La decisione implica che Mario Draghi, il Presidente del Consiglio italiano per quasi un anno che è stato visto come un contendente per sostituire Mattarella, continuerà nel suo ruolo attuale fino alla fine naturale della legislatura nel 2023.

Le parti inizialmente non erano d’accordo sulla rielezione di Mattarella, il cui ruolo è ampiamente cerimoniale ma include poteri importanti come la capacità di scegliere il Presidente del Consiglio. Solo dopo otto votazioni, infatti, è stato raggiunto il consenso sul suo nome, più per lo stallo politico emerso e la relativa mancanza di alternative praticabili che per una precisa strategia politica dei partiti dirigenti.

Nonostante il processo disincantato a cui gli italiani hanno dovuto assistere, la rielezione di Mattarella è uno dei migliori risultati possibili di queste elezioni presidenziali, soprattutto se si guarda a ciò che ci si aspetta dopo oltre i confini italiani. La rinnovata presidenza di Mattarella è infatti una grande notizia non solo per l’Italia, ma anche per Ue e Usa. Ecco tre motivi.

1. Realizzare correttamente il piano di ripresa dell’UE

Nell’ultimo anno, l’ex Presidente della Banca centrale europea Draghi ha avuto un ruolo chiave nella definizione del piano di ripresa dell’Italia per rilanciare la sua economia martoriata dal coronavirus. Ciò utilizza una parte del denaro nazionale insieme a oltre 220 miliardi di euro (183 miliardi di sterline) di denaro dell’UE, e Draghi ha anche dovuto raggiungere un accordo cruciale con la Commissione europea per iniziare a sbloccare i fondi.

Il successo del piano di ripresa dell’UE è fondamentale per il futuro dell’intero blocco e l’Italia ha un ruolo chiave come principale beneficiario di finanziamenti. Non spendere bene questi soldi avrebbe conseguenze drammatiche sulla competitività della nazione e, a sua volta, dell’UE nel suo insieme. Il duo Mattarella-Draghi che proseguirà fino al 2023 è la migliore rassicurazione che le loro controparti europee potrebbero avere sul fatto che il piano di ripresa dell’Italia continuerà ad andare avanti come sperato.

2. Stabilizzare i mercati finanziari

L’Italia aveva un disperato bisogno sia di un capo di stato rispettato a livello internazionale che di un governo stabile per i prossimi mesi per evitare di inviare segnali pericolosi a mercati già molto instabili. In un mondo caratterizzato da crescenti pressioni inflazionistiche e incertezza su quanto aggressivamente i banchieri centrali aumenteranno i tassi di interesse e aboliranno i programmi di allentamento quantitativo che creano denaro per sostenere le economie, abbiamo recentemente assistito a vendite di vendite nei mercati azionari globali e in altre attività finanziarie.

Ciò ha già provocato un forte aumento di quanto costa agli investitori coprirsi contro le società europee classificate come spazzatura inadempienti sul loro debito. Solleva anche interrogativi sugli oneri finanziari dei paesi dell’eurozona fortemente indebitati come l’Italia.

Le finanze pubbliche italiane, soprattutto, dipendono dalla capacità del Paese di prendere in prestito denaro a tassi interessanti. Alla nomina di Draghi a primo ministro, il divario (o spread) osservato da vicino tra i tassi ai quali la Germania e l’Italia possono prendere in prestito titoli di Stato a dieci anni si è ridotto a circa 0,9 punti percentuali, il più basso in oltre un decennio. Lo spread è ora intorno a 1,3 punti percentuali ed è fondamentale che non aumenti ulteriormente, il che significa che gli investitori devono continuare a guardare con fiducia ai piani dell’Italia per rilanciare la sua economia post-pandemia.

A tal fine, Mattarella è una forza fondamentale di stabilizzazione pro-Europa per l’Italia, assicurando che Draghi rimarrà primo ministro fino al 2023. Oltre a ciò e guardando alle elezioni politiche italiane che si terranno nel 2023, non dobbiamo dimenticare che, non solo il capo dello stato ha l’autorità di scegliere il primo ministro, può approvare (o rifiutare) la nomina di tutti gli altri ministri del governo e persino sciogliere il parlamento. Un ruolo piuttosto critico nel periodo tumultuoso che probabilmente ci attende sui mercati internazionali.

3. Russia e Cina

Con le elezioni presidenziali francesi in arrivo ad aprile e la recente scelta da parte della Germania di Olaf Scholz come cancelliere, la leadership italiana svolgerà un ruolo chiave nel definire la posizione dell’UE in uno scenario geopolitico insidioso, non da ultimo le relazioni con Russia e Cina.

Sul fronte russo, gli Stati Uniti e altri alleati della Nato sono sempre più preoccupati per il fatto che le ostilità tra Russia e Ucraina siano più probabili di una soluzione negoziata alla crisi. Di fronte a questo potenziale disastro sul fianco orientale, l’UE ha un disperato bisogno di una guida forte nei prossimi mesi. Con Draghi alla guida dell’Italia, sostenuto da Mattarella che, come capo di Stato, funge tecnicamente anche da comandante in capo, saranno strettamente coinvolti nel decidere la posizione dell’UE in caso di conflitto.

Per quanto riguarda la Cina, vi è una diffusa preoccupazione crescente che una guerra in Ucraina renderebbe una Pechino già assertiva ancora più forte di prima. Se USA ed Europa avanzano per imporre severe sanzioni a Mosca, la Russia dipenderà dalla Cina ancora di più.

Un pericolo parallelo è che gli Stati Uniti possano finire isolati se le maggiori economie dell’UE dovessero ostacolare le azioni del presidente Biden continuando a essere più concilianti nei confronti della Russia. Un governo italiano guidato da Draghi e sotto la presidenza di Mattarella può essere visto come un alleato della Nato di alto profilo, rispettato a livello internazionale e degno di fiducia. Qualcosa di cui gli Stati Uniti hanno davvero bisogno in questi giorni.