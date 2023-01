Mattarella, ‘amnesia costituzionale’ in corso?

Nello scrivere ieri del discorso di Mattarella agli italiani, dove parlavo di evidente ‘stanchezza’, stanchezza morale intellettuale, intendevo e intendo, temevo di avere esagerato, di non aver colto la profondità del messaggio. Vedevo la stampa esaltarlo, mentre io ne parlavo male. Vabbè, mi dicevo, non ho capito nulla, chiedo scusa.

Poi, quasi a rispondermi, due fatti, e sottolineo fatti, mi hanno colpito in faccia: altro che stanchezza, mi sono detto. Qualcuno, forse lui stesso, ha messo un pezzetto di calamita nella ‘bussola’ e il Presidente, temo, sbaglia la rotta.

Salvo errori (non dispongo dei protocolli di ‘cortesia’ istituzionali, ma poco importa), i due Presidenti, del Consiglio e della Repubblica, non vanno mai insieme al medesimo avvenimento. Fateci caso, se il Presidente della Repubblica porta la corona al milite ignoto, il Presidente del Consiglio va a Re di Puglia. Ma tant’è non è importante: in genere non si fa.

Ma stavolta sì, anzi addirittura a braccetto. Vediamo.

I due, Mattarella in testa, si recano (prima che sia esposta al pubblico e, se non sbaglio, quando era ancora a Santa Marta) a fare omaggio alla salma. Se con o senza la Meloni, poco importa ho solo intravisto una foto, anche perché sulla coerenza costituzionale della Meloni è lecito dubitare (proprio oggi il suo oligarca preferito spara a zero contro la BCE perché ‘ha più poteri dei Governi’ … se mai ci fosse dubbio a cosa mirano costoro … ma ciò aggrava il comportamento di Mattarella), ma sulla coerenza di Mattarella, bussola permettendo, no.

Il Presidente della Repubblica, come quello del Consiglio benché di parte, rappresentano, devono rappresentare tutti gli italiani, tutti senza eccezione. Talché, le loro convinzioni personali, politiche, filosofiche e religiose non, ripeto non, devono mai essere manifestate in pubblico, pena lo sbrego di questa loro funzione fondamentale: rappresentare tutti gli italiani. Ci sarebbe da aggiungere, ma ciò richiederebbe una coscienza sociale e istituzionale ignota ai nostri politici, che il Presidente della Repubblica, in pubblico, non bacia la mano a nessuno e, specialmente, non si inginocchia dinanzi a nessuno: lo Stato non si inchina a nessuno. Il Presidente della Repubblica è l’espressione della sovranità italiana (che piace tanto alla Meloni anche se non sa evidentemente cosa sia) e se sei ‘sovrano’ sopra di te non c’è nulla.

Lo dice a chiarissime lettere la Costituzione. Anzi, la Costituzione è ancora più precisa quando dice che la sovranità (della quale il Presidente è l’espressione, non altro!) ‘appartiene’ al popolo: non dice a quale parte del popolo, dice al popolo. E dunque premesso che l’espressione della sovranità non si inchina a un altro, caro Mattarella meno che mai si inchina a Dio, a parte che tra Ratzinger e Dio credo che vi sia qualche piccola differenza! Mattarella, che suppone di essere un giurista, dovrebbe sapere che dal 1300 esiste il principio per cui il re (oggi il capo dello stato) è tale proprio perché ‘superiorem non recognoscens’ non riconosce nulla al di sopra di sé: vero sig. Mattarella? Potrei aggiungere: vero signora Meloni, fautrice della ‘nazzione’?

Ma c’è di più. Mattarella rappresenta l’unità dello Stato e del suo popolo e la Costituzione, non per nulla, si guarda bene dall’indicare una religione di Stato. L’Italia, diversamente come vedremo tra poco alquanto disgustosamente, non è uno Stato teocratico, non ha una religione di Stato imposta a tutti siano o meno di quella religione come in Israele (non per nulla definita dalle NU e da parte della stessa stampa israeliana stato razzista e di apartheid) o come in Iran. Critichiamo violentemente l’Iran, Israele no – siamo in attesa che la signora Segre studi il problema che non conosce e ci dica come si concilia con i diritti dell’uomo che dice di voler difendere – ma l’Iran sì, e … il nostro Capo dello stato, la nostra Presidente del Consiglio, si inginocchiano accanto alla salma veneranda (certo, proprio così, veneranda) di Ratzinger!

Certo, sono cattolici. Mattarella non ne fa mistero, la Meloni lo urla nelle piazze. Ma accade che ’rappresentino’ tutti gli italiani, buddisti, animisti, induisti, islamici, ecc., ecc.: tutti. Se il Capo dello Stato si inginocchia dinanzi al suo (e, se volete anche di molti di noi, me compreso) Dio, insulta, sì insulta, tutti gli italiani che non riconoscono il nostro Dio, ma un altro. Credo che il primo a dirlo sarebbe il Papa Francesco.

Dunque, Mattarella non può inginocchiarsi accanto a Ratzinger? Certo che può, ma, tanto più che ne ha il potere, allontanando telecamere e giornalisti, facendolo in privato: cioè rispettando la bussola senza la calamita.

Parlavo di stanchezza: oggi temo di dover parlare di vergogna, la mia a vedere bistrattata così la nostra Carta sacra. Sì, laicamente sacra.

Ma c’è di più e accade contemporaneamente e in modo sconvolgente per un giurista come me.

L’Italia, membro delle NU, rovesciando una prassi onorevole di decenni, vota contro (insieme ad altri 16, contro 98 e 52 astensioni) una risoluzione della AG delle NU che condanna Israele per la violazione dei diritti dell’uomo in Palestina mentre si legge che un poliziotto accusato di avere ucciso un palestinese autistico, rinnova liberamente la sua partecipazione alla polizia di Israele e così via. Anzi diciamo meglio: il ragazzo andava a scuola e si guadava intorno (era autistico) la polizia israeliana – che ci face lì? – lo sospetta, lo segue, lui spaventato scappa, il poliziotto lo raggiunge e gli spara allo stomaco, arrivano gli insegnati della scuola e il poliziotto ordina ad una insegnate di chiedere all’autistico dove ha l’arma; il poveraccio non capisce, si alza per mostrare che non ha nulla, e il poliziotto gli spara di nuovo. Però rinnova la permanenza nella polizia perché ‘ha solo commesso un errore’. In questi giorni, in Palestina è un inferno, aggravato dall’ennesima ‘passeggiata’ del Ministro della difesa sulla spianata delle Moschee: un insulto deliberato agli islamici! E una minaccia: la spianata è nostra, dice il Ministro!

Ma fa di più l’Italia. Perché vota contro, avete letto bene vota contro una risoluzione della stessa AG delle NU, che chiede 87 contro 24 e molti astenuti!, che chiede soltanto un Parere alla, tanto amata quando parla male di Putin, Corte internazionale di Giustizia sulla violenta occupazione israeliana dei territori della Palestina a cominciare da Gerusalemme Est, mentre i politici israeliani dicono apertamente che ora si prenderanno tutto il territorio palestinese: addirittura affermando che comunque di una eventuale sentenza se ne fregheranno. E sì che proprio in Italia si è a lungo parlato di un’altra sentenza sulla medesima questione: ignorata da Israele e USA, beninteso.

Al Presidente della Repubblica non spetta di gestire direttamente la politica estera, anche se Mattarella come Napolitano lo hanno fatto largamente, ma spetta di mantenere intatto l’onore e la lealtà, la coerenza della politica italiana, finora ferma su quella questione, ma oggi, merito della inginocchiata Meloni, ferma sulla posizione opposta! Nel silenzio delle ‘opposizioni’.

Ecco, la stanchezza. In altre occasioni Mattarella avrebbe almeno preteso che se ne discutesse in Parlamento. Oggi no, ma permette all’oligarca di sparare a palle incatenate contro l’Europa della quale facciamo parte … come quel marito, ricordate? Ma lui, l’oligarca, è nella feccia di questa politica, ora non più da solo.