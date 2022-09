I materassi in memory foam rappresentano una delle principali innovazioni che caratterizzano la moderna industria del bedding e dei sistemi per il riposo. L’utilizzo di questo materiale di moderna generazione ha reso obsolete soluzioni più ‘tradizionali’ come, ad esempio, i materassi imbottiti di lana o di piume. Al contempo, i supporti in memory assicurano un comfort maggiore e garantiscono un riposo di qualità superiore; anche per questo, specie negli ultimi anni, questo tipo di materasso ha conosciuto una notevole diffusione a livello commerciale, riscontrando un notevole successo presso la clientela di settore.

Ad oggi, chi cerca materassi memory ha a disposizione un ampio ventaglio di scelte, come si può apprezzare consultando il catalogo di un e-commerce specializzato come Inmaterassi.it. Le opzioni sul mercato sono tali e tante da andare incontro ai bisogni di qualsiasi genere di utenza, in virtù del fatto che il memory si adatta molto bene ad esigenze di riposo piuttosto diversificate. In quest’articolo vediamo quali sono le caratteristiche distintive di questo tipo di materassi e quali vantaggi offrono a chi li utilizza.

Cos’è il memory foam

Con la dicitura “memory foam” si fa riferimento ad una particolare schiuma poliuretanica viscoelastica; venne sviluppata negli anni Sessanta dalla NASA, per poi entrare a far parte stabilmente delle tecnologie adoperate per sviluppare e produrre sistemi per il riposo di nuova generazione. Il nome “memory foam” allude sia alla composizione del materiale (“foam”, in inglese, vuol dire “schiuma”) sia al comportamento elastico dello stesso. Un supporto in schiuma poliuretanica, infatti, possiede la capacità peculiare di ‘memorizzare’ momentaneamente la forma di un oggetto poggiato su di esso, senza però restare deformato in maniera permanente.

Memory foam: caratteristiche

Il memory foam, come già accennato, presenta alcune prerogative uniche nel proprio genere. La schiuma poliuretanica, infatti, è un materiale in grado di reagire in maniera puntuale a specifiche sollecitazioni fisiche; in parole povere, si deforma in base al peso ed al calore, adattandosi alla forma del corpo che esercita la pressione su di essa. Il memory foam non si deforma, però, in modo permanente ma conserva la ‘nuova’ forma fin quanto è sottoposto a sollecitazione; dopodiché, riprende il volume originario nel giro di pochi secondi.

Al di là delle caratteristiche fisico materiali, il memory foam è molto usato dai produttori dei sistemi per il riposo anche per via di altre qualità essendo antiacaro, ipoallergenico e antifungino. Inoltre, è un materiale piuttosto duraturo, tant’è che viene adoperato sia per confezionare materassi imbottiti interamente in memory sia per produrre lastre da integrare in sistemi compositi.

I vantaggi offerti dai materassi in memory

La diffusione dei materassi con imbottitura in memory foam è dovuta ai numerosi vantaggi che tali supporti offrono al riposo notturno. Nello specifico, in virtù delle particolari capacità di deformazione elastica, i sistemi in memory sono in grado di adattarsi perfettamente alla conformazione delle strutture ergonomiche (spalle, collo, schiena, area lombare e gambe) offrendo, al contempo, un sostegno costante ed uniforme. I materassi in memory, in altre parole, non si deformano ma, piuttosto, assumono una forma che combacia perfettamente con la corporatura di chi li utilizza.

Inoltre, la schiuma viscoelastica ‘mantiene’ la forma assunta a seguito della sollecitazione, così da migliorare la qualità del riposo e ridurre l’incidenza dei disturbi che scaturiscono da atteggiamenti posturali errati. Pur essendo morbido e confortevole, un materasso di questo tipo è in grado di supportare adeguatamente le spalle, la schiena e l’area lombare, riducendo il rischio di torcicollo, nevralgia, mal di schiena, cervicalgia, dolori muscolari e indolenzimento. Dato il particolare comportamento elastico, infine, i supporti in memory sono particolarmente adatti per chi tende a dormire in posizione supina o su un fianco.