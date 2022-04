Mai una gioia! Avevamo, quasi trionfalmente, annunciato pochi giorni fa che dal Primo Maggio si sarebbe potuti passare «da un obbligo di mascherina al chiuso ad una raccomandazione in tal senso. Credo ci siano le condizioni per procedere con il togliere questa imposizione tassativa». Parole di Andrea Costa, Sottosegretario alla Salute.

Cronache del Virus

– ultimi pezzi –

1/ Putin e No Vax: una faccia, una razza 2022 marzo 16

– link interno a precedenti –

2/ Primo Maggio, Festa della liberazione (dalla mascherina) 2022 aprile 20

Quando ecco che arriva l’atteso emendamento al Decreto legge del 24 marzo 2022 che ha sancito la fine dello stato di emergenza ed una ordinanza ‘ponte’ del Ministro della Salute. Vi si stabiliranno anche le nuove regole per l’uso al chiuso della mascherina. Con ogni probabilità prorogherà l’obbligo di tenerla in alcuni luoghi come trasporti, ospedali, cinema, teatri…

Intanto (e pertanto) tornano a salire le rilevazioni dei contagi. Dopo il netto calo della settimana precedente (dal 13 al 19 aprile 2022), da mercoledì 20 a martedì 26 sono stati il 22,7% in più, passando da 353.193 a 433.321. Sono 11 le province con un’incidenza superiore a 1000 casi per 100.000 abitanti e in tutte le Regioni si registra un incremento percentuale dei nuovi casi: dal +2,9% del Piemonte al +44,8% della Basilicata. Anche in Puglia si registra un nuovo importante incremento: +38,2%. Aumenta anche il numero dei tamponi effettuati, che passano da 2.294.395 nella settimana 13-19 a 2.563.195 nella settimana 20-26, crescita dell’11,7%. «I dati mostrano che la circolazione del virus, già molto elevata, è addirittura in aumento. La media dei nuovi casi giornalieri è risalita a quasi 62.000, il tasso di positività ai molecolari ha superato il 18% e il numero di positivi, ampiamente sottostimato, supera 1,23 milioni. Con questi numeri, se è ragionevole mandare in soffitta il green pass che ha esaurito il ruolo di spinta gentile alla vaccinazione, sarebbe una follia abolire l’obbligo di mascherina nei locali al chiuso, in particolare se affollati o scarsamente aerati, e sui mezzi pubblici» sostiene Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe che da inizio 2020, cioè da inizio pandemia da Covid-19, monitora costantemente la situazione.

Incidentalmente (ma non troppo). Continua un’altra pandemia, annosa e difficilmente tamponabile, anzi. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail tra gennaio e marzo 2022 sono state 194.106 con un aumento del 50,9% rispetto allo stesso lasso di tempo del 2021. Si tratta di dati per ora provvisori e che si rapportano comunque ad un periodo di restrizioni alle attività in presenza. Le denunce di incidenti con esito mortale nel primo trimestre sono state 189 (+2,2%). In aumento pure le patologie di origine professionale denunciate con 14.517 denunce (+6,9%). I casi mortali di incidenti femminili sul lavoro sono passati da 14 a 24, per gli uomini si scende da 171 a 165. Secondo i dati Inail sono in aumento le denunce dei lavoratori italiani (da 158 a 163), in calo quelle dei comunitari (da 9 a 8), immutate quelle degli extracomunitari (18). Dall’analisi per classi di età, si notano gli aumenti dei decessi tra gli under 40 (da 34 a 49 casi) e tra i 45-49enni (da 22 a 24), in calo quelli tra i 40-44enni (da 17 a 16). E di questa ‘strage continua’ non può neppure essere data colpa al ‘virus cinese’, all’avidità delle industrie farmaceutiche o ad altri comodi paraventi.

CRONACHE DEL VIRUS (continua)