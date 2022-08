Per alcuni, la morte può essere una mossa intelligente per la carriera. Quanto intelligente una mossa dipende molto da chi sei e da come muori. Mentre ci avviciniamo al 60° anniversario della morte di Marilyn Monroe, possiamo imparare alcune lezioni sull’arte e le implicazioni della morte di un’enorme personalità pubblica.

Come con qualsiasi icona, il marchio di Marilyn Monroe trascende di gran lunga la persona di Marilyn Monroe, e ancor di più Norma Jeane Mortenson, com’era fino al 1946. La pagina di Wikipedia ‘Marilyn Monroe nella cultura popolare’ contiene voci per quasi ogni anno dalla sua morte , tracciando una carriera postuma che si estende alla maggior parte dei media.

È stata citata in pubblicità per formaggio, automobili e whisky e in diversi video musicali. Presta il suo nome a una band metalcore cristiana, una collezione di gioielli e un paio di grattacieli in Ontario. È oggetto di innumerevoli opere di arte visiva, tra cui caricature, collage e stampe digitali.

La sua immagine visiva è stata un tema ricorrente per gli artisti, in particolare Andy Warhol, che ha prodotto diversi pezzi utilizzando le immagini del suo viso e che ha incanalato lo stesso Marilyn nelle fotografie di Christopher Makos. A loro volta, le rappresentazioni di Warhol sono diventate una pietra miliare per manufatti successivi, tra cui una statuetta di plastica alta 70 cm, una scarpa AirMax personalizzata Nike Warhol/Monroe e una riproduzione Lego da 3.000 pezzi.

E ora è l’argomento di un film biografico Netflix da 22 milioni di dollari (18 milioni di sterline), Blonde, con Ana de Armas, basato sul racconto romanzato della sua vita di Joyce Carol Oates, pubblicato nel 2000. Perché questo fascino dura così tanti decenni dopo la sua morte?

Tempesta perfetta

Monroe si è fatta un nome come una “bomba bionda”, un’affascinante modella pin-up e attrice/cantante di Hollywood che era uno degli obiettivi preferiti del vorace sguardo maschile della metà del secolo. Ma non è stata affatto la prima, seguendo le orme dei tacchi alti di Mae West e Jean Harlow. Né è stata l’ultima: Anita Ekberg, Jayne Mansfield, Kim Novak e Doris Day sono venute dopo. Quindi cosa eleva Monroe al di sopra della semplice celebrità allo stato di icona?

Nella sua vita, Monroe è stata esaltata come una delle star più bancabili della giornata, essenzialmente garantita per attirare un pubblico a qualsiasi evento. Notoriamente, ha usato il suo stesso appello per aiutare a dare impulso alla carriera di Ella Fitzgerald, corrompendo i riluttanti proprietari del jazz club Mocambo per dare una possibilità alla talentuosa cantante di colore con la promessa di un’apparizione in prima fila ogni sera.

Monroe ha raggiunto tale popolarità grazie a una tempesta perfetta di biografia e contesto culturale, un potenziale che è riuscita a capitalizzare con un’accorta gestione dell’immagine.

In effetti, è la reinvenzione radicale della sua immagine che aiuta a spiegare il suo fascino. Nel passaggio da Norma Jeane a Marilyn, da ragazza bruna della porta accanto a bionda perossido accecante, e da balbuziente a seduttrice vocale, è passata anche da vittima ad agente.

Norma Jeane è cresciuta in famiglie affidatarie e orfanotrofi, durante i quali è stata molestata sessualmente e sua madre è stata ricoverata in ospedale per schizofrenia paranoica. Nei panni di Marilyn Monroe, ha preso il controllo del suo marchio, ha esercitato il suo sex appeal per costruire la sua carriera e ha fondato la sua società di produzione, cosa rara per una donna all’epoca.

Tale trasformazione è un classico segno distintivo dell’icona, inclusi Elvis Presley, Maria Callas, Aretha Franklin e Dolly Parton. Per Monroe, come per altri, la capacità di superare le avversità è stata umanizzante e stimolante.

Emblema e tesoro dell’America

Anche l’immagine particolare che si è costruita contava, poiché i suoi capelli biondi bianchi erano una sorprendente rassicurazione dell’americanità in un momento in cui l’identità americana era essa stessa ferocemente protetta.

L’apice della popolarità di Monroe ha coinciso con l’intensificazione del movimento per i diritti civili degli Stati Uniti, con la storica decisione Brown v Board of Education del 1954 (che ha stabilito che la segregazione dei bambini bianchi e neri nelle scuole era incostituzionale), seguita rapidamente dalla famosa decisione di Rosa Parks rifiuto di cedere il suo posto in autobus nel 1955.

Il brutale linciaggio di Emmett Till nello stesso anno, e in particolare l’insistenza di sua madre su una bara aperta, hanno ulteriormente spinto le questioni dei diritti civili all’attenzione del pubblico. In un tale contesto, la bianchezza di Monroe apparentemente si poneva come inequivocabilmente americana, confortando coloro che avrebbero opposto resistenza all’avanzata dell’uguaglianza razziale.

L’altro grande teatro di guerre di identità fu la guerra fredda, in cui Monroe rappresentava una celebrazione di tutto ciò che la narrativa americana insisteva che i sovietici volessero distruggere. L’appassionato consumo popolare di Marilyn era emblematico dell’età d’oro del capitalismo nata dal boom economico del dopoguerra.

L’importanza delle trasmissioni è cresciuta con l’aumento della proprietà televisiva. L’industria dei fast food fiorì con la crescita del franchising. E nel 1959, Mattel lanciò Barbie, l’intersezione tra produzione di massa e femminilità idealizzata, essenzialmente Marilyn in forma plastica da 3 dollari. Monroe incarnava tutto ciò che era spensierato e divertente della cultura popolare occidentale, tutto ciò che doveva essere protetto dall’avanzata del comunismo.

Un’icona nella morte

Alla fine, tuttavia, potrebbero essere le circostanze della sua morte a soli 36 anni a garantire a Monroe un posto nel pantheon delle icone del 20° secolo. La natura inaspettata e prematura della sua morte è cruciale, il che significa che la sua celebrità funziona in modo diverso, ad esempio, da Aretha Franklin, Dolly Parton o Madonna (le ultime due ancora vive, ma distintamente in post-menopausa).

Fondamentalmente, è stata una morte tragica che parlava di demoni interiori, non derivanti da “un atto di Dio”. La storia di Monroe si allinea quindi a quelle di Amy Winehouse, Judy Garland e Whitney Houston, piuttosto che di Patsy Cline (incidente aereo), Jean Harlow (insufficienza renale) o Jayne Mansfield (incidente d’auto). Perché se c’è una cosa più allettante di una storia da ricchi a ricchi, è la gioia sbarazzina che si trova in un racconto da ricchezza a rovine.

È stato probabilmente il modo in cui le circostanze della sua vita hanno alimentato quelle della sua morte che ci fa rivisitare Monroe. Per la sua espressione sessuale, è stata rivendicata sia dalla seconda ondata del femminismo (come racconto ammonitore), sia dalla sua terza ondata (come una ragazza poster per l’autodeterminazione corporea).

Il consumo goloso dei media di Monroe nella vita è stato riconfigurato come una storia di essere stata divorata dal suo pubblico, proprio come la principessa Diana. E l’ossessione dell’era McCarthy per la scoperta di segreti si rifletteva sicuramente nei titoli carichi di punti interrogativi che riportavano la sua morte, invitando ogni sorta di incrollabile teoria del complotto attorno ad essa.

Marilyn Monroe potrebbe essere morta nel 1962, ma in quello stesso momento è nata una leggenda. E mentre la sua vita ha gettato le basi per uno status leggendario, è stata la sua morte a catapultarla nell’iconica immortalità.