Dopo sei anni di incertezza sotto l’ex Presidente filippino Rodrigo Duterte, l’elezione del Presidente Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr è stata accolta con cauto ottimismo a Washington riguardo il futuro dell’alleanza USA-Filippine.

Il Presidente Marcos esalta le ‘relazioni speciali‘ tra gli Stati Uniti e le Filippine. Ha caratterizzato le discussioni con Washington che coinvolgono il Trattato di mutua difesa come mezzo per migliorare le relazioni bilaterali per affrontare nuove sfide. Marcos ha anche espresso la sua intenzione di espandere le relazioni commerciali ed economiche con gli Stati Uniti attraverso iniziative tra cui il quadro economico indopacifico dell’Amministrazione Biden .

Ma la retorica pro-USA sposata dall’Amministrazione Marcos non è un indicatore affidabile dell’impegno del Presidente nell’alleanza. Marcos potrebbe non condividere l’ostilità di Duterte nei confronti degli Stati Uniti, ma la sua politica, interna ed estera, assomiglia molto a quella del suo predecessore e promette altrettanto male per rafforzare l’alleanza.

Proprio come il Presidente Duterte ha cercato di coltivare forti legami economici e politici con la Cina, mentre cercava un compromesso sulle rivendicazioni territoriali delle Filippine nel Mar Cinese Meridionale, anche Marcos fa appello a Pechino. Prima di assumere l’incarico, Marcos ha descritto le relazioni Cina-Filippine in termini paragonabili alle relazioni USA-Filippine. Ha promesso che la sua Amministrazione si sarebbe impegnata in quella che Duterte aveva definito per la prima volta una‘politica estera indipendente‘.

La cooperazione economica con la Cina è una chiara priorità per Marcos, con il Dipartimento dei Trasporti delle Filippine che inizierà a rinegoziare accordi di prestito con la Cina per un valore di 4,9 miliardi di dollari. I prestiti riguardano la costruzione di ferrovie nell’ambito del programma infrastrutturale ‘Build, Build, Build’ dell’ex Amministrazione Duterte.

Sebbene la Cina sia un ovvio partner economico per le Filippine, le radici della visione di Marcos per la cooperazione economica con la Cina risalgono probabilmente agli anni della sensibilizzazione e degli investimenti diplomatici cinesi a Ilocos Norte, dove i membri della famiglia Marcos hanno servito come governatori dal 1998. Attraverso gli investimenti nella provincia natale della dinastia Marcos, la Cina ha coltivato relazioni personali -con il Presidente Marcos, il senatore Imee Marcos e suo figlio, il governatore Matthew Manotoc, tra gli altri- che saranno utili per influenzare la politica cinese dell’Amministrazione.

Le relazioni politiche e personali tra la Cina e la famiglia Marcos potrebbero aver plasmato la prospettiva di Ferdinand Marcos sul conflitto territoriale delle Filippine con la Cina nel Mar delle Filippine occidentali. Durante la sua campagna elettorale, Marcos ha respinto l’importanza dell’arbitrato del Mar Cinese Meridionale del 2016 come mezzo per rafforzare la sovranità filippina. Marcos ha invertito la sua posizione il 26 maggio 2022 quando ha descritto i confini marittimi contestati delle Filippine come ‘un diritto‘ piuttosto che una pretesa che avrebbe difeso. Da quel voltafaccia, sia il Dipartimento della Difesa Nazionaleche il Dipartimento degli Affari Esteri si sono impegnati a difendere la sovranità delle Filippine in linea con il messaggio del Presidente.

Eppure l’Amministrazione Marcos sembra disposta a eludere le questioni di sovranità nazionale per rafforzare le relazioni economiche delle Filippine con la Cina. I colloqui di lavoro con la Cina sugli sviluppi congiunti di petrolio e gas nel Mar delle Filippine occidentali sono proseguiti nonostante i negoziati ufficiali si siano conclusi nel giugno 2022.

La flessibilità della politica estera dell’Amministrazione Marcos è spesso spiegata come una strategia di copertura. Cerca di massimizzare la quantità di commercio, assistenza e sostegno politico che le Filippine possono ricevere dalla Cina e dagli Stati Uniti senza alienare nessuna delle due potenze.

Finché l’Amministrazione Marcos continuerà con questa politica, è improbabile che gli Stati Uniti riescano a convincere le Filippine a portare avanti progetti geopoliticamente sensibili che sono fondamentali per l’alleanza. Uno di questi progetti sta estendendo l’accesso degli Stati Uniti alle basi militari nelle Filippine nell’ambito dell’Accordo di cooperazione rafforzata per la difesa del 2014.

Mentre gli Stati Uniti competono con la Cina per l’influenza diplomatica sulla politica estera filippina, Washington deve affrontare un netto ostacolo nel portare avanti la sua agenda nonostante le preferenze politiche pro-USA della maggior parte dei cittadini filippini. Non solo Marcos si è assicurato un mandato politico dall’opinione pubblica dopo la sua schiacciante vittoria alle urne, ma la sua Amministrazione gode anche di supermaggioranze alla Camera dei rappresentanti e al Senato, dove gli alleati e i parenti del Presidente occupano posti chiave.

L’Amministrazione Marcos gestisce anche attivamente l’opinione pubblica dissenziente e l’opposizione politica attraverso una massiccia campagna di disinformazione, prendendo di mira gruppi politici e attivisti di sinistra mentre usa la legge per censurare i media critici.

Queste condizioni avevano inizialmente posto grossi ostacoli all’alleanza USA-Filippine sotto l’Amministrazione Duterte. Permettendo a Duterte di perseguire un’agenda di politica estera fortemente personalizzata, che ha avvicinato le Filippine alla Cina estorcendo gli Stati Uniti per preservare anche gli elementi più basilari dell’alleanza.

Dopo essersi posizionato come legittimo successore della precedente Amministrazione, Marcos ha ereditato la macchina politica dell’Amministrazione Duterte. Ciò renderà difficile per gli Stati Uniti influenzare la politica estera delle Filippine attraverso sforzi esecutivi, legislativi e diplomatici pubblici.

In queste condizioni, gli Stati Uniti potrebbero essere risparmiati dalle minacce croniche alle istituzioni dell’alleanza che hanno dovuto affrontare sotto l’Amministrazione Duterte. Ma senza i mezzi diplomatici per incentivare il Presidente Marcos a ridurre la copertura della politica estera delle Filippine, le aspettative per le discussioni future riguardanti il Trattato di mutua difesa e altri accordi di alleanza produrranno risultati modesti e probabilmente deludenti per gli Stati Uniti.