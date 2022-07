Ieri sera ho visto un affascinante documentario della PBS, ‘Manzanar, Devited: When Water Becomes Dust‘. Sappiamo tutti, o pensiamo di conoscere Manzanar. Era il campo di prigionia ‘ammiraglia‘ per i giapponesi americani internati durante la seconda guerra mondiale (ce n’erano altri in Arizona e Idaho). L’Internamento della Seconda Guerra Mondiale decretato dal Presidente Rooselvelt, è stata la terza peggiore parodia dei diritti umani nella storia della Repubblica (la schiavitù e il genocidio dei nativi americani sono gli altri). Manzanar era un tale flagello che è stato consacrato nella storia della nostra Nazione come simbolo supremo di ingiustizia.

Questo documentario amplia la nostra visione del campo e del suo posto in una storia più ampia di pulizia etnica e genocidio. Mentre i cittadini giapponesi sono stati radunati dalle loro case in tutta la California e trasferiti con la forza in quelli che erano in effetti campi di concentramento ‘benigni’, c’era un’ingiustizia molto più lunga e altrettanto preoccupante che circondava Manzanar.

Vale a dire, le tribù dei nativi americani Paiute e Shoshone vivevano nella valle di Owens e intorno alla sua caratteristica geografica distintiva, il lago Owens.

Il lago era un enorme mare salino, che catturava tutta l’acqua che scorreva dalle Sierras orientali fino alla valle sottostante. Per 3.000 anni, le tribù hanno pescato, cacciato e coltivato raccolti nel terreno fertile e nelle abbondanti risorse idriche disponibili.

Ma nel 1860 sorsero conflitti e problemi tra i nativi e i coloni bianchi: La scoperta dell’oro e dell’argento nella Sierra Nevada e nelle montagne di Inyo ha attirato un’ondata di cercatori d’oro. Seguirono allevatori e agricoltori, spesso utilizzando sistemi di irrigazione e praterie Paiute. Un rigido inverno e la scarsità di cibo nel 1861-1862 costrinsero i Paiute ei coloni a un conflitto aperto. I militari intervennero e, nel 1863, rimossero con la forza 1.000 Paiute a Fort Tejon nelle montagne a sud di Bakersfield.

L’intera storia nazionale delle relazioni tra indigeni e bianchi ha comportato conflitti per la terra e la sua generosità. Sia che la terra avesse oro, argento, acqua o altre risorse, una volta che i bianchi arrivarono, la presero. Se gli abitanti nativi si risentivano o resistevano, venivano allontanati con violenza, inganno o furto a titolo definitivo. A titolo di esempio, quasi 1.000 membri della tribù si incontrarono con ufficiali dell’esercito statunitense e accettarono di porre fine alle ostilità nel 1863. L’esercito li costrinse quindi a marciare 200 miglia a sud fino a Ft Tejon. Alcuni sono morti lungo la strada e altri sono fuggiti e sono tornati alla loro casa ancestrale. Una volta scaricati lì, gli veniva fornito poco per mantenersi. Il cibo offerto era poco più che razioni da fame.

In entrambi i casi della tribù Paiute e dei giapponesi americani, erano considerati un pericolo e una minaccia per i bianchi. Nel caso dei Paiute, la risposta dell’esercito alle incursioni dei nativi americani contro i coloni era di ucciderli o espellerli. I giapponesi americani, d’altra parte, non hanno opposto tale resistenza. Pertanto, sono stati trattati un po’ meglio. Il loro internamento è durato solo tre anni. Mentre i Paiute continuano le loro battaglie con il governo fino ad oggi.



Nel 1913 una nuova calamità colpì le tribù. Los Angeles, a sud, era diventata una fiorente metropoli. Con il suo clima mite e le fertili terre agricole, divenne un faro per gli americani dell’est e del Midwest. La popolazione crebbe a passi da gigante. I padri della città / i mediatori del potere hanno stabilito che l’unica risorsa mancante per la crescita che immaginavano era l’acqua.

Semplicemente non c’era abbastanza.

Per questo, hanno guardato a nord verso la Owens Valley e il suo lago, che comprendeva oltre 100 miglia quadrate di puro deflusso di montagna. Gli ingegneri idrici di Los Angeles, guidati dal famigerato William Mulholland, immortalato nella ‘Chinatown‘ di Roman Polanski, bramavano la risorsa e idearono un metodo per deviarla a Los Angeles, 200 miglia a sud. L’ingegnere idrico della città ha guidato gli sforzi per costruire l’acquedotto della California, che ha rubato l’acqua dalla valle e l’ha spedita alla Città degli Angeli.

Mulholland si occupò dell’ingegneria e lasciò la questione della sicurezza dei diritti sull’acqua agliintermediari energetici, agli agenti immobiliari e agli avvocati della città. Con mezzi legali, se possibile e con sotterfugi se necessario, acquistarono di nascosto i diritti sull’acqua detenuti da tutti i contadini della Valle. La maggior parte di loro se ne andò dopo che non avevano più accesso all’acqua necessaria per le loro attività agricole.

Ma le tribù rappresentavano un ostacolo più difficile. In quanto abitanti indigeni, non solo vivevano nella Valle da migliaia di anni, ma avevano diritto primario all’acqua che li aveva nutriti per tutto quel periodo. Alla fine, alcuni membri della tribù accettarono un trasferimento di popolazione, che offrì loro la terra per reinsediarsi entro i confini della città di Los Angeles. In cambio della terra, le tribù rinunciarono alla maggior parte dei loro diritti sull’acqua nella valle. Così, il famigerato Department of Water and Power assunse il controllo dell’acqua della Owens Valley, consentendo la creazione del tentacolare mostro urbano che alla fine divenne Los Angeles.



Collegando l’internamento giapponese a Manzanar allo sfollamento dei nativi americani, il documentario della PBS ha offerto una prospettiva completamente nuova su questi fenomeni. La California e gli Stati Uniti hanno calpestato i diritti sia degli internati che delle popolazioni indigene. Per i primi, l’ingiustizia è durata tre anni. Per i secondi, risale al 1860, quando i nativi americani furono per la prima volta ripuliti etnicamente dalla valle.

I due gruppi si sono uniti nell’ultimo decennio, entrambi per preservare il monumento nazionale Manzanar che il governo federale ha dedicato; e per difendere i diritti dei restanti indigeni residenti della Valle. Insieme, hanno fatto pressioni sul DWP per ripristinare parte dell’acqua deviata nel lago, sebbene le quantità siano limitate (il fondale asciutto del lago rimane la principale fonte di inquinamento da polvere nel paese). È commovente assistere alla cerimonia Manzanar del 2019 in cui decine di sopravvissuti sono tornati, insieme ai nativi americani e persino ai musulmani americani che indossano l’hijab. È un drammatico esempio del potere dell’intersezionalità.

I crimini sponsorizzati dallo Stato commessi nella Owens Valley non sono eventi una tantum. Si potrebbe anche dire, con H. Rap Brown, che la pulizia etnica è americana come la torta di mele. I proprietari di piantagioni americane furono determinanti nella tratta degli schiavi africani, in cui le vittime venivano rapite dalle loro case e trasportate con la forza attraverso il mare per lavorare come schiavi. Più tardi, quando iniziò il movimento per l’abolizione, molti americani bianchi liberali credettero che il modo migliore per affrontare il ‘problema razziale’ fosse quello di rispedire gli schiavi liberati in Africa, dal momento che non potevano essere integrati nella società civile. Ciò avrebbe comportato l’ennesimo spostamento dall’America. Ironia della sorte, il motore principale di questo progetto è stata l’American Colonization Society. Con il suo stesso nome, dichiarava che gli schiavi liberati avrebbero fatto parte di un nuovo sforzo di colonizzazione per portare illuminazione e civiltà ai ‘nativi’ africani attraverso questo nuovo Stato, la Liberia.

Nel corso della storia umana, le tribù hanno massacrato, espulso, o, in casi meno traumatici, si sono mescolate ai rivali. Ci sono state enormi migrazioni di popolazioni in tutto il mondo basate su dislocazioni economiche o legate al clima. Molte di queste interruzioni derivavano anche da invasioni, conquiste e saccheggi. Siamo una razza (umana) incline alla violenza di massa e al genocidio.

Nel 19° secolo, gli europei eccellevano in tale stupro e saccheggio delle risorse e del capitale umano delle loro colonie. Nel solo Congo, il re del Belgio Leopoldo fu responsabile della morte per malattia e dell’omicidio di 4 milioni di abitanti indigeni. In America Latina, la Spagna ha devastato i nativi con malattie europee e ha costretto al lavoro forzato il resto fino alla morte estraendo oro e argento, che è stato rispedito in madrepatria.

Il colonialismo europeo ha offerto ai sionisti un modello per la pulizia etnica.

Il che ci porta a Israele-Palestina: Theodor Herzl e i primi sionisti vedevano la loro impresa in una luce molto simile. Si consideravano europei che portavano i valori della civiltà occidentale ai‘nativi‘, gli arabi indigeni in Palestina. Hanno adottato l’atteggiamento coloniale di ‘elevazione’ che li ha persuasi della rettitudine della loro causa. Ma quando arrivava il momento critico, quando gli arabi si frapponevano sulla via del ‘Progresso‘, venivano gettati da parte più o meno allo stesso modo delle tribù della California.

Dal 1937, se non prima, Ben Gurion scrisse in una lettera a suo figlio che i palestinesi sarebbero stati travolti dall’impresa sionista. Sì, ci sono stati altri passaggi in cui ha leggermente ammorbidito la sua retorica. Ma il messaggio è rimasto chiaro: il sionismo richiedeva uno Stato ebraico a maggioranza ebraica. Per ottenerlo c’era una duplice strategia: portare gli immigrati ebrei come pionieri nello Stato sionista per popolarlo di ebrei; e sopprimere la popolazione araba.

Nel 1948, Ben Gurion approfittò della guerra da lui provocata per attuare una massiccia campagna di pulizia etnica, la Nakba. Di conseguenza, quasi 1 milione di arabi indigeni furono espulsi con la forza dalla loro patria. Dopo la guerra del 1948 ne rimasero solo 250.000. A coloro che erano stati espulsi era vietato il ritorno, pena la morte. Fu così che realizzò la sua precedente visione di mantenere una maggioranza ebraica. Ancora oggi, i profughi palestinesi e i loro discendenti languiscono nei campi sparsi in tutto il Medio Oriente. Né si sono assimilati ai Paesi ospitanti. Rimangono apolidi dopo che la loro patria li ha privati della loro identità.

Come i Paiute negli anni ’80 dell’Ottocento, i palestinesi fuggirono e si stabilirono in molti Stati arabi vicini (principalmente Giordania, Siria e Libano). I campi non sono dissimili dalle riserve in cui furono confinati i nativi americani durante l’espansione verso ovest. Ma a differenza dell’esperienza dei nativi americani indigeni, che godono di uno status, diritti e obblighi speciali da parte del governo federale, Israele ha rifiutato categoricamente qualsiasi obbligo nei confronti di coloro che ha espulso. Si rifiuta persino di riconoscere che sono rifugiati. Né ha tentato di normalizzare le relazioni con i restanti palestinesi.

Così la Nakba rimane, come la schiavitù per l’America, il peccato originale dello Stato di Israele. Una macchia e una macchia sulla sua nazionalità.